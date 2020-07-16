Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сьогодні зранку подивився інтерв"ю Дмитра Гордона з Олексієм Гончаруком. Хто не дивився - рекомендую. Відразу дещо згадав та набрав номер Вайбером в Києві. Людина не проста. Ну спочатку спитав про життя, про жінку, про новенький Range Rover.... а потім головне питання: - А куди зараз багаті українці гроші вкладають? (очікував відповідь: в бони арабських еміратів, чи там акції, чи щось таке... Але відповідь була несподівана та гадаю ВАЖЛИВА для форумчан. Наведені цитати) - Девелопмент. Дешево строить, дорого продавать. Ну и тема "Ковид"... - Та ну? - Много устаревшего фонда в Киеве, люди готовы менять место жительства... - Круто... турбуватися про людей - то найкраще... А яка там арифметика? - Все просто: в пересчёте на квадратный метр: себестоимость 600$ плюс взятки 100$... - Тобто разом вкладання в той девелопмент 700$, з яких хабарі - то 100 долярів на квадрат припадає ? - А продажа по 1400 квадрат, все как и положено: 100% сверху, стандарт в Украине... - Та да... - Еще ОВГЗ были популярны недавно... Но это уже устарело...
х х х От цікава арифметика... що я й говорив: на будь-чому в Україні людЕ переплачують в два рази... А потім ще 2 роки бігають в пошуках кахлів, унітазів та слухають як працює відбійний молоток та перфоратор... Життя кипить... "Бджола мала, а й та працює..."
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Київська гілка розкалилася до червоного кольору - пани деруться - чуби скубуться. А ми про нерухомість...
Анталія. Рік 2017. Наша людина купує квартиру "2+1" - по нашому - трикімнатна - у специфічному районі Анталії - мікрорайон Sarisu (в перекладі "жовта вода" - там гірьска річка є) - це самий південь Анталії - на виїзді на знаменитий Кемер. Чудові краєвиди: гори та до моря - до пляжу "Під соснами" пішки 10 хвилин. Є одне "но" - поруч є очисні споруди Анталії і запах там буває не аби який. Це я чесно кажу. Це НЕ стосується всього мікрорайона Сарису, але саме ця його частина - ось така справа. Але: всі будинки новенькі за новими проектами. Наша людина купує квратиру у забудовникадо введення в експлуатацію за 200 000 лір - на той час це 56 000 доларів (1 долар=3,50 ліри). Комплекс новий - коли я вперше був, так ще не все завершено було. В 56 000 доларів входить: величезний плавальний басейн (працює цілий рік), територія, на яку не зайдеш - мене не пускали - охорона. Ландшафтний дизайн чудовий, підземний паркінг, сауна, тренажерний зал і таке інше. Все добре - крім того, що вище.
На сьогодні в цьому не самому престижному місці в тому ж комплексі (там всього на одній території 12 5-ти поверхових будинків) така ж квартира виставлена на продаж за 420 000 лір. Беремо рахівницю: 1 долар=6,86 ліри. Тоді: 420000/6,86=61 225 доларів США. Ну ось: було 56000 доларів - стало 61 000 доларів. Квартири "3+1" виставлені на продаж (2 квартири) за ціною в 575 000 лір. Квартири "5+1" - двоповерхові - за 750 000 лір. Реально квартира за 420 000 лір обійдеться: 420 000+4%х420000 (податок на купівлю)+800 (послуги Державного реєстраційного центра)+1200 (Акт експертизи квартири)=438 800 лір. Всього: 64 000 доларів.
Скоро виповнится 2 роки з дня видатної події - три дуже вдалих легіня і один, що примкнув до них вдалий фахівець із роздруковування Договорів на оренду київської комерційної нерухомості, яка йому не належить, вводили в оману всіх читачів цієї гілки, заливаючи її дезінформацією та брудом на адресу автора гілки. Тисячі постів... тисячІ!!!!... які тільки дурниці не писали... Головне - ввести в оману і показати, що якщо вони сидять по шию і лайні, то у тому ж лайні повинні сидіти всі...
А час все розставляє на свої місця... Літо року 2018. Автор гілки липень-серпень 2018 року знаходився в Україні, Франції та в США, а мій приятель знаходився в Анталії, де мешкав із жінкою та дитиною у чудовій зовсім новенькій квартирі "2+1" після продажу своєї квартири та автівки в славетному великому місті (назву видалено) та вивчав оголошення про продаж квартир в Анталії більшої за розмірами і 5 серпня 2018 року мій приятель - колишній мешканець славетного великого міста в Україні (назву видалено) дивиться на новенький чудовий житловий комплекс Tenis resort http://www.tenisresort.com/ Він перепитує ріелторку і продавця: - Так яка ціна продажу квартири? - 300 000 турецьких лір, ми ж говорили ще пару тіжнів тому...
Колишній мешканець славетного великого міста в Україні (назву видалено) бере смартфон та робить розрахунок, знаючи, що несподіваано для всіх курс долар-ліра стрибнув вверх (ніхто і подумати не міг, що ще вчора долар-ліра був 4 ліри за долар і квартира "3+1" вартувала 300 000/4=75000 доларів, а сьогодні раптом (про це ще мало хто знав, в тому числі - продавець, який був турком, а турків курс долар-ліра особливо НІЯК не хвилює) став 6.85 (!!!) ліри за долар... І квартиру можна взяти - чотирикімнтна - за 300 000/6,85=43795 доларів США.
- А дешевше віддасте? Ріелторка: "дешевше не є можливим!" Володар квартири (мещкає в такій же точно квратирі на поверх вище): "Мінімум 270 000 лір!" Покупець: "За 270 000 лір - беру!" (В цей час він ділив 270000 на 6,85 і смартофн показував цифру 39 416 доларів США плюс послуги ріелторки 2300 лір.
18 липня 2020. Така квартира в тому комплексі сьогодні висавлена на продаж за 380 000 лір. Беремо рахівницю: 380 000/6,85 (!!!!!!!!!!!!!!)=55 474 долари США.
Ну що ж панове, класно вам локшину на вуха вішали... ой, класно... Але я задоволлений і тому вибачайте - мені на море. В Анталії зараз +27. Вода в морі +28.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Вот я тут всех слегка обманул: в 10-24 в Анталии +28, утром было не ошибся +27. Но вот вода в море - совсем не 28. Я обманул: +29. А политики нам не надо, политику на хлеб не на мажешь... Ну и после того, как на пост мэра Киева выдвинули чернокожего репера Канье Веста, то какая там политика? Хотя нет, я опять ошибся: какую-то тетку из Рава-Русская... ну, эта точно киевлян научит уму и разуму, ну или разуму и уму...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Вот я тут всех слегка обманул: в 10-24 в Анталии +28, утром было не ошибся +27. Но вот вода в море - совсем не 28. Я обманул: +29. А политики нам не надо, политику на хлеб не на мажешь... Ну и после того, как на пост мэра Киева выдвинули чернокожего репера Канье Веста, то какая там политика? Хотя нет, я опять ошибся: какую-то тетку из Рава-Русская... ну, эта точно киевлян научит уму и разуму, ну или разуму и уму...
Грешен, люблю добавить ложку дегтя в бочку меда. Понятно, что политика к цене недвижимости никакого отношения не имеет пока снаряды не начнут рваться на улицах города. И касается это не только прекрасной Антальи, но и Нью-Йорка, и Финикса, и Киева с его неудачными мэрами. То ли дело Эрдоган. Его 20 лет назад весь Стамбул обожал, да и премьером был в своем городе любим,а как стал президентом так любовь вдруг прошла. Он не мог поверить когда его кандидата прокатили на выборах в Стамбуле в марте 2019г, организовал повторные летом, а там результат еще хуже. Нельзя верить электорату - подведет в нужный момент