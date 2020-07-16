Додано: Суб 18 лип, 2020 13:33

Про нерухомість 4

(з калькулятором)



Бувають цікаві сюрпризи - сьогодні мені прямо на пляж подзвjнив приятель, який до цього цілий тиждень "віlпочивав" у бомжатнику Бердянська за 50 ойро без харучування на добу - плювався та говорив, що не розуміє, як серед грязюки та сміття можуть "відпочивати" люди. Я посміхався...

Із слвами "Я не витрмав" він купив за 2 050 ойро путівку в один із готелів українського простого громадянина з неукраїнським ім"ям та тим більше не українським приізвщем - один з готелів мережі "Rixos". Прилетів вчора і досі не прийшов до тями... "Боже, як тут красиво! Боже, як класно на морі (тут я йому пожартував, що для нього замовив класну погоду - +28, і вода в морі - +29 - він відповів просто "Та да!").

Беремо блокнот:

- позаминулого року мої родичі відпочивали в Кемері за 1500 доларів.

- минулого року вони ж відпочивали за 1850 доларів.

- в цьому році - вже 2050, правда, ойро.

Тепер беремо рахівницю та рухаємо колісчатка:

2 050 орйо - то 1/20 ціни квартири в Анталії.

Грубо кажучі, людина зараз за тижень віддасть 1/20 квартири.

Правда: годують за 2 050 ойро класно: його вражає, що його улюблені Суші готують прямо при ньому і бери скільки хочеш - у його рідному місті (назву видалено) то дуже дороге задовллення.



Рухаємо дерев"яні колісчатка рахівниці далі:

- якщо він приїзджав би двічі на рік - то віддав би вже 1/10 частину новенької квартири - "повний фарш" із готовим ремонтом.

- тут треба замітити, що він вдало "колотить" бабло для наших українців, які купили по 1400 доларів залізобетонні паралелепипеди, які з незрозумілих причин назвали "квартира", а потім бігають 1-2 роки в пошуках кахлів, ламінату, унітазів та шпаклівки, на колінах вимолюючи знижку в 5 або 10 %, та лаючись із прорабами та рукопопими робітниками.

- гроші колотить на тому - дизайн-проекти - чималі: сам має дві квартири, нову іномарку... В Бердянськ "понесло" тільки тому, що набридло сидіти в клітинці, а більше поїхати не було можливості куди: всі країни зачинені. Ну тільки Туреччина зараз і приймає українців.

- Сказав, що у літаку було 320 місць - і всі зайняті (!!!).



Ось рахівниця і говорить: навіщо віддавати гроші туроператорам - і за 10 років віддаси повністю квартиру - коли можна купити для себе, любимого, готову квартиру, приїздити на 90 днів в кожні 180 днів: відпочивати, плавати в морі, насолоджуватися комфортом, природою, чудовим кліматом (сніг останній раз був в Анталії 1993 року), безпечністю (не дай Боже десь бути біля станції метро - то там підірвуть, то там...), їжею, точно знаючи, що тебе не отруять, а в зимку кататися на лижах...



От яка вона, дерев"яна рахівниця...

Треба просто вміти правильно рухати колісчатка: одне ліворуч, друге - праворуч...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).