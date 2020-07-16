Вот не поверите, я очень корректно ждал, когда же проявится на ветке именно Вкладчик1234.
Вкладчик1234 - зацените мою толерантность!
Итак:
В ночь с 08 на 09 июля 2020 года в жизни Вкладчик1234 - специалиста по видео в Твиттере - произошло эпохальное событие!
Оно действительно эпохальное - иначе бы он не разместил не ветке по зарубежной недвижимости огромное фото - это было в 00:20 в ночь на 09 июля - совершенно необычного продукта под названием "Йогурт" польского производства и вопросом ко мне:
"Ну как тебе, Акурт?"
Этот пищевой продукт польского производства жирностью 3% начали продавать НЕ в ночь с 08 на 09 июля, а по открытию супермаркета "Сильпо" - с 8-30 ДЕВЯТОГО ИЮЛЯ.
То есть восторг вызвало даже не обладание продуктом - а ЕГО КАРТИНКА НА САЙТЕ "СИЛЬПО"!!!!
То есть он разместил невероятно значимый в жизни анонс за 8 часов до эпохального события!
Что я мог пответить Вклачику1234?
Конечно же занять очередь в Сильпо и наконенц-то купить что-то съедобное за 39,90 гривен - а на самом деле в Польше этот 1 кг (это очень важно) продукт продается по цене 1 (ОДНОГО) автобусного билета на городской автобус в Варшаве.
Кажется эти добрые пожелания целы и сейчас - надо глянуть тексты за 09 июля.
Такой сеанс щедрости продолжаться должен был до 15 июля.
И я все ждал - не шучу - именно пост на этой ветке от Вкладчик1234 - удалось ли ему купить столь великое лакомство?
Ответа не было до сих пор.
Вдруг он не смог его купить (ну мало, ли в очереди не достоялся, или там денег не хватило) я сделал поистине царский для него подарок - зашел в БЛИЖАЙший супермаркет - глазам не поверил - АКЦИЯ - вот он - "чистый" эксперимент - и сделал фото лакомого, вызвавшего такой восторг у Вкладчик1234 пищевого продукта.
Вот он!
Итак, невероятный восторг в полночь с 08 на 09 июля у Вкладчик1234 вызвало ведерко в 1 (ОДИН) кг жирностью 3% по цене 39.90 гривен (это есть на этой ветке - все могу проверить - человек выстаивал фото в 00:20 09 июля с вопросом " "Ну как тебе, Акурт?".
Вот как мне:
- ведро массой не 1 (один) кг - а 3 (три) кг.
- жирность не 3%, а 3,6%.
- цена за такое ведерко 10,95 лиры или 39,90 гривны (!!!).
- в пересчёте на ведерко в 1 кг так полюбившееся Вкладчик1234 получаем: 39,90/3=13 гривен 30 копеек.
Итого то, что я всегда говорил: Вы, ребята, колотите бабло только для того, чтобы вас нагрели в 2-3 раза КАК МИНИМУМ на любой вещи/продукте/услуги
Вкладчик1234 - без обид - я толерантно молчал.
Признаюсь: чесались руки написать именно это в ночь с 15 на 16 июля именно в 00:20.
НЕ НАПИСАЛ.
Вы жа задали мне вопрос в 00:20 09 июля - я отвечаю. Вы сам задали вопрос мне - не я.
Что-то мне подсказывает, что Вам не стоит волноваться о Парламенте в Турции.
Есть о чем другом волноваться....
Забота о парламенте Турции выглядит даже не страной, а реально забавной...
P.S. Для чистоты эксперимента я НЕ купил это ведерко - не зная, удалось ли Вклачику1234 обладать слегка похожим, но могу купить и передать с "нашими" самолётом в Киев.