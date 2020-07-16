Додано: Суб 18 лип, 2020 13:55

Вкладчик1234 написав: Можете на турецких керманычей посмотреть (то ли парламент, то ли какая-то городская "рада") Можете на турецких керманычей посмотреть (то ли парламент, то ли какая-то городская "рада")

иначе бы он не разместил не ветке по зарубежной недвижимости огромное фото

без обид

Вот не поверите, я очень корректно ждал, когда же проявится на ветке именно- зацените мою толерантность!Итак:В ночь с 08 на 09 июля 2020 года в жизни- специалиста по видео в Твиттере - произошло эпохальное событие!Оно действительно эпохальное -- это было в 00:20 в ночь на 09 июля - совершенно необычного продукта под названием "Йогурт" польского производства и вопросом ко мне:"Ну как тебе, Акурт?"Этот пищевой продукт польского производства жирностью 3% начали продавать НЕ в ночь с 08 на 09 июля, а по открытию супермаркета "Сильпо" - с 8-30 ДЕВЯТОГО ИЮЛЯ.То есть восторг вызвало даже не обладание продуктом - а ЕГО КАРТИНКА НА САЙТЕ "СИЛЬПО"!!!!То есть он разместил невероятно значимый в жизни анонс за 8 часов до эпохального события!Что я мог пответитьКонечно же занять очередь в Сильпо и наконенц-то купить что-то съедобное за 39,90 гривен - а на самом деле в Польше этот) продукт продается по цене 1 (ОДНОГО) автобусного билета на городской автобус в Варшаве.Кажется эти добрые пожелания целы и сейчас - надо глянуть тексты за 09 июля.Такой сеанс щедрости продолжаться должен был до 15 июля.И я все ждал - не шучу - именно пост на этой ветке от Вкладчик1234 -Ответа не было до сих пор.Вдруг он не смог его купить (ну мало, ли в очереди не достоялся, или там денег не хватило) я сделал поистине царский для него подарок - зашел в БЛИЖАЙший супермаркет - глазам не поверил - АКЦИЯ - вот он - "чистый" эксперимент - и сделал фото лакомого, вызвавшего такой восторг упищевого продукта.Вот он!Итак, невероятный восторг в полночь с 08 на 09 июля увызвало ведерко в 1 (ОДИН) кг жирностью 3% по цене 39.90 гривен (это есть на этой ветке - все могу проверить - человек выстаивал фото в 00:20 09 июля с вопросом " "Ну как тебе, Акурт?".Вот как мне:- ведро массой не 1 (один) кг - акг.- жирность не 3%, а 3,6%.- цена за такое ведерко 10,95 лиры или 39,90 гривны (!!!).- в пересчёте на ведерко в 1 кг так полюбившеесяполучаем: 39,90/3=Итого то, что я всегда говорил: Вы, ребята, колотите бабло только для того, чтобы вас нагрели в 2-3 раза КАК МИНИМУМ на любой вещи/продукте/услуги- я толерантно молчал.Признаюсь: чесались руки написать именно это в ночь с 15 на 16 июля именно в 00:20.НЕ НАПИСАЛ.Вы жа задали мне вопрос в 00:20 09 июля - я отвечаю.Что-то мне подсказывает, что Вам не стоит волноваться о Парламенте в Турции.Есть о чем другом волноваться....Забота о парламенте Турции выглядит даже не страной, а реально забавной...Для чистоты эксперимента якупил это ведерко - не зная, удалось ли Вклачику1234 обладатьпохожим, но могу купить и передать с "нашими" самолётом в Киев.