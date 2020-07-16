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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 672673674675
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:55

  Вкладчик1234 написав:Можете на турецких керманычей посмотреть (то ли парламент, то ли какая-то городская "рада")


Вот не поверите, я очень корректно ждал, когда же проявится на ветке именно Вкладчик1234.

Вкладчик1234 - зацените мою толерантность!
Итак:
В ночь с 08 на 09 июля 2020 года в жизни Вкладчик1234 - специалиста по видео в Твиттере - произошло эпохальное событие!
Оно действительно эпохальное - иначе бы он не разместил не ветке по зарубежной недвижимости огромное фото - это было в 00:20 в ночь на 09 июля - совершенно необычного продукта под названием "Йогурт" польского производства и вопросом ко мне:
"Ну как тебе, Акурт?"

Этот пищевой продукт польского производства жирностью 3% начали продавать НЕ в ночь с 08 на 09 июля, а по открытию супермаркета "Сильпо" - с 8-30 ДЕВЯТОГО ИЮЛЯ.
То есть восторг вызвало даже не обладание продуктом - а ЕГО КАРТИНКА НА САЙТЕ "СИЛЬПО"!!!!
То есть он разместил невероятно значимый в жизни анонс за 8 часов до эпохального события!

Что я мог пответить Вклачику1234?
Конечно же занять очередь в Сильпо и наконенц-то купить что-то съедобное за 39,90 гривен - а на самом деле в Польше этот 1 кг (это очень важно) продукт продается по цене 1 (ОДНОГО) автобусного билета на городской автобус в Варшаве.

Кажется эти добрые пожелания целы и сейчас - надо глянуть тексты за 09 июля.
Такой сеанс щедрости продолжаться должен был до 15 июля.
И я все ждал - не шучу - именно пост на этой ветке от Вкладчик1234 - удалось ли ему купить столь великое лакомство?
Ответа не было до сих пор.
Вдруг он не смог его купить (ну мало, ли в очереди не достоялся, или там денег не хватило) я сделал поистине царский для него подарок - зашел в БЛИЖАЙший супермаркет - глазам не поверил - АКЦИЯ - вот он - "чистый" эксперимент - и сделал фото лакомого, вызвавшего такой восторг у Вкладчик1234 пищевого продукта.
Вот он!
Зображення
Итак, невероятный восторг в полночь с 08 на 09 июля у Вкладчик1234 вызвало ведерко в 1 (ОДИН) кг жирностью 3% по цене 39.90 гривен (это есть на этой ветке - все могу проверить - человек выстаивал фото в 00:20 09 июля с вопросом " "Ну как тебе, Акурт?".

Вот как мне:
- ведро массой не 1 (один) кг - а 3 (три) кг.
- жирность не 3%, а 3,6%.
- цена за такое ведерко 10,95 лиры или 39,90 гривны (!!!).
- в пересчёте на ведерко в 1 кг так полюбившееся Вкладчик1234 получаем: 39,90/3=13 гривен 30 копеек.

Итого то, что я всегда говорил: Вы, ребята, колотите бабло только для того, чтобы вас нагрели в 2-3 раза КАК МИНИМУМ на любой вещи/продукте/услуги

Вкладчик1234 - без обид - я толерантно молчал.
Признаюсь: чесались руки написать именно это в ночь с 15 на 16 июля именно в 00:20.
НЕ НАПИСАЛ.
Вы жа задали мне вопрос в 00:20 09 июля - я отвечаю. Вы сам задали вопрос мне - не я.
Что-то мне подсказывает, что Вам не стоит волноваться о Парламенте в Турции.
Есть о чем другом волноваться....
Забота о парламенте Турции выглядит даже не страной, а реально забавной...

P.S. Для чистоты эксперимента я НЕ купил это ведерко - не зная, удалось ли Вклачику1234 обладать слегка похожим, но могу купить и передать с "нашими" самолётом в Киев.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 лип, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:03

akurt, да ладно, Акурт. Просто признайся, что сразу не было чем парировать
И парировал только тогда, когда подвернулось акционное предложение покруче :)

Так что про парламент? Тоже ответишь через неделю-две? :)

Признаюсь, слова "йогурт" и "сибас" у меня в первую очередь ассоциируются с этой веткой. Нужно бороть в себе эту вредную привычку :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:10

Да и не я же начал рассказывать, как в Турции всё дешево и/или бесплатно, а в Украине всё дорого
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:14

Я надеюсь, Вы смотрите не только репортажи из Парламента Турции, а и из ВР?
Вчера было много забавного. ОЧЕНЬ МНОГО.
Советую послушать выступление лидера (это женщина) фракции "Голос". Там про начальников отделов забавная фраза...

Кроме того, Ваш пост опасен вот чем: тут уже копья товарищи сломали, доказывая, что страной правит злобный кровожадный султан, который рубит головы всем подряд...
И вдруг - такой прокол: не рубят, и есть то-ли демократия, то-ли свобода... Не знаю, как назвать...
Подводите Вы товарищей...

Но я постараюсь исправиться: мне в укор уже ставили, что я, как Премьер-министр Турецкой республики, плохо руковожу экономикой, как Президент Турецкой республики плохо руковожу страной, как Министр внутренних дел Турецкой республики плохо начинаю карантин при пандемии... Я исправлюсь: стану Председателем парламента Турции и укажу товарищам депутатам, чтобы они так, как укоряет Вкладчик1234 - не делали.
Пусть делают как все: попросила ДУСя на больницу в Феофании дополнительно к ранее выделенному 41 миллион гривен - перебросив из фонда по борьбе с коронавирусом среди украинцев - взять и выделить! А как же! Я исправлюсь!

P.S. Совет: почитайте мой пост вчера о телефонном звонке моем в Киев с вопросом "На чем сейчас богатые люди бабло колотят" - там человек, который ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЙ в Киеве, так и сказал: колотим бабло на Ковиде.
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Заметьте - приведена цитата - это называют "тема". Знаете что такое "тема"? Это то, где можно срубить бабла не по-децки. Вашего бабла. И рубят прямо сегодня и прямо сейчас. И завтра будут рубить. И послезавтра.
Так-то вот... А вы: что про парламент, Турции, как Вам...
  Вкладчик1234 написав:Так что про парламент? Тоже ответишь через неделю-две? :)

Да никак... НИ_КАК...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 14:46

  BIGor написав:Є питання до Вас, цього року від безвиходді прийдеться їхати в Туреччину, яку валюту тепер брати, долари чи вже вигідніше Євро (міняти в обмінниках на Ліри)?
ПС: пляжний відпочинок кожного літа не всім підходить, я наприклад стараюсь чередувати культурний відпочинок (Європа) з пляжним.



Зовсім нема ніякої різниці: доллар чи ойро.
Тут в обмінках стоять монітори і вони весь час дивляться на зміну курсів та співвідношення.
Якщо зараз 1 ойро=1,1431 то так і буде.

Єдина порада: не варто міняти в обмінках в аеропррту чи на вході в готелі.
В аеропорту вам гроші не дуже потрібні... Хіба що щоби купити картку проїзду в міському транспорті... Ну доларів 5 поміняти...
Не те, щоби вас обмануть, але курс купівлі буде трохи нижчим. На 100-300 долларів то буде несуттєво.
Цікаво, що найкращі найактуальніші курси в обмінках - в САМОМУ центрі Анталії, там, де прямо мурашник туристичний... У нас би було навпаки...
Якщо сума більша 300 доларів - наприклад, 500 - можете спитати про "спеціальніий курс" - підуть назустріч.

Ще порада: майже в 90% випадків Ви можете розраховуватися звичайною карткою українського банку.
Якщо картка у Вас заведена в ApplePay - то взагалі супер - дуже зручно.
В мене картка і українська, і турецька - і там, і там є гроші, розраховуюся просто яку швидше витягнув, або просто смартфоном. Готівку взагалі маю - мабуть, менше 100 лір...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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  #<1 ... 672673674675
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