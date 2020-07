Додано: Суб 18 лип, 2020 22:53

flyman написав: Чудові йогурти з "червоним цінником" в турецькому АТБ!.

flyman написав: "Begging and W.L.B.P.A." "Begging and W.L.B.P.A."

Ну не рівнятися ж на Вашу теорію - як Ви там пропагандували:(Begging and a wretched life brought to the point of absurdity)Я ось повернувся із прогулянки до берега моря - був здивований - "наші" люди відкрили кафе "Українська кухня" в меню: Борщ, Вареники, Печеня та інші страви.Борщ - то така їжа, чисто українська.Вареники - то така їжа, чисто українська.Печеня - то така їжа, чисто українська.Пояснювати не буду, що воно таке - однаково Вам такі харчові продукти не є доступними.Щось Ви - мабуть - сьогодні зовсім нічого не їли, вчора було аж 23 (двадцять три) Ваших прогнози про курс долар-гривня на десять років вперед, а сьогодні ледве вісім.Втрачаєте темп...х х хБыл удивлен количеству людей на пляже - ночное купание - 22-00 - это круто!Людей на пляже больше, чем днем...