Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Вкладчик1234 написав:Можете на турецких керманычей посмотреть (то ли парламент, то ли какая-то городская "рада")
Вот не поверите, я очень корректно ждал, когда же проявится на ветке именно Вкладчик1234.
Вкладчик1234 - зацените мою толерантность! Итак: В ночь с 08 на 09 июля 2020 года в жизни Вкладчик1234 - специалиста по видео в Твиттере - произошло эпохальное событие! Оно действительно эпохальное - иначе бы он не разместил не ветке по зарубежной недвижимости огромное фото - это было в 00:20 в ночь на 09 июля - совершенно необычного продукта под названием "Йогурт" польского производства и вопросом ко мне: "Ну как тебе, Акурт?"
Этот пищевой продукт польского производства жирностью 3% начали продавать НЕ в ночь с 08 на 09 июля, а по открытию супермаркета "Сильпо" - с 8-30 ДЕВЯТОГО ИЮЛЯ. То есть восторг вызвало даже не обладание продуктом - а ЕГО КАРТИНКА НА САЙТЕ "СИЛЬПО"!!!! То есть он разместил невероятно значимый в жизни анонс за 8 часов до эпохального события!
Что я мог пответить Вклачику1234? Конечно же занять очередь в Сильпо и наконенц-то купить что-то съедобное за 39,90 гривен - а на самом деле в Польше этот 1 кг (это очень важно) продукт продается по цене 1 (ОДНОГО) автобусного билета на городской автобус в Варшаве.
Кажется эти добрые пожелания целы и сейчас - надо глянуть тексты за 09 июля. Такой сеанс щедрости продолжаться должен был до 15 июля. И я все ждал - не шучу - именно пост на этой ветке от Вкладчик1234 - удалось ли ему купить столь великое лакомство? Ответа не было до сих пор. Вдруг он не смог его купить (ну мало, ли в очереди не достоялся, или там денег не хватило) я сделал поистине царский для него подарок - зашел в БЛИЖАЙший супермаркет - глазам не поверил - АКЦИЯ - вот он - "чистый" эксперимент - и сделал фото лакомого, вызвавшего такой восторг у Вкладчик1234 пищевого продукта. Вот он! Итак, невероятный восторг в полночь с 08 на 09 июля у Вкладчик1234 вызвало ведерко в 1 (ОДИН) кг жирностью 3% по цене 39.90 гривен (это есть на этой ветке - все могу проверить - человек выстаивал фото в 00:20 09 июля с вопросом " "Ну как тебе, Акурт?".
Вот как мне: - ведро массой не 1 (один) кг - а 3 (три) кг. - жирность не 3%, а 3,6%. - цена за такое ведерко 10,95 лиры или 39,90 гривны (!!!). - в пересчёте на ведерко в 1 кг так полюбившееся Вкладчик1234 получаем: 39,90/3=13 гривен 30 копеек.
Итого то, что я всегда говорил: Вы, ребята, колотите бабло только для того, чтобы вас нагрели в 2-3 раза КАК МИНИМУМ на любой вещи/продукте/услуги
Вкладчик1234 - без обид - я толерантно молчал. Признаюсь: чесались руки написать именно это в ночь с 15 на 16 июля именно в 00:20. НЕ НАПИСАЛ. Вы жа задали мне вопрос в 00:20 09 июля - я отвечаю. Вы сам задали вопрос мне - не я. Что-то мне подсказывает, что Вам не стоит волноваться о Парламенте в Турции. Есть о чем другом волноваться.... Забота о парламенте Турции выглядит даже не страной, а реально забавной...
P.S. Для чистоты эксперимента я НЕ купил это ведерко - не зная, удалось ли Вклачику1234 обладать слегка похожим, но могу купить и передать с "нашими" самолётом в Киев.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 лип, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Я надеюсь, Вы смотрите не только репортажи из Парламента Турции, а и из ВР? Вчера было много забавного. ОЧЕНЬ МНОГО. Советую послушать выступление лидера (это женщина) фракции "Голос". Там про начальников отделов забавная фраза...
Кроме того, Ваш пост опасен вот чем: тут уже копья товарищи сломали, доказывая, что страной правит злобный кровожадный султан, который рубит головы всем подряд... И вдруг - такой прокол: не рубят, и есть то-ли демократия, то-ли свобода... Не знаю, как назвать... Подводите Вы товарищей...
Но я постараюсь исправиться: мне в укор уже ставили, что я, как Премьер-министр Турецкой республики, плохо руковожу экономикой, как Президент Турецкой республики плохо руковожу страной, как Министр внутренних дел Турецкой республики плохо начинаю карантин при пандемии... Я исправлюсь: стану Председателем парламента Турции и укажу товарищам депутатам, чтобы они так, как укоряет Вкладчик1234 - не делали. Пусть делают как все: попросила ДУСя на больницу в Феофании дополнительно к ранее выделенному 41 миллион гривен - перебросив из фонда по борьбе с коронавирусом среди украинцев - взять и выделить! А как же! Я исправлюсь!
P.S. Совет: почитайте мой пост вчера о телефонном звонке моем в Киев с вопросом "На чем сейчас богатые люди бабло колотят" - там человек, который ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЙ в Киеве, так и сказал: колотим бабло на Ковиде. Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Заметьте - приведена цитата - это называют "тема". Знаете что такое "тема"? Это то, где можно срубить бабла не по-децки. Вашего бабла. И рубят прямо сегодня и прямо сейчас. И завтра будут рубить. И послезавтра. Так-то вот... А вы: что про парламент, Турции, как Вам...
Вкладчик1234 написав:Так что про парламент? Тоже ответишь через неделю-две?
Да никак... НИ_КАК...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
BIGor написав:Є питання до Вас, цього року від безвиходді прийдеться їхати в Туреччину, яку валюту тепер брати, долари чи вже вигідніше Євро (міняти в обмінниках на Ліри)? ПС: пляжний відпочинок кожного літа не всім підходить, я наприклад стараюсь чередувати культурний відпочинок (Європа) з пляжним.
Зовсім нема ніякої різниці: доллар чи ойро. Тут в обмінках стоять монітори і вони весь час дивляться на зміну курсів та співвідношення. Якщо зараз 1 ойро=1,1431 то так і буде.
Єдина порада: не варто міняти в обмінках в аеропррту чи на вході в готелі. В аеропорту вам гроші не дуже потрібні... Хіба що щоби купити картку проїзду в міському транспорті... Ну доларів 5 поміняти... Не те, щоби вас обмануть, але курс купівлі буде трохи нижчим. На 100-300 долларів то буде несуттєво. Цікаво, що найкращі найактуальніші курси в обмінках - в САМОМУ центрі Анталії, там, де прямо мурашник туристичний... У нас би було навпаки... Якщо сума більша 300 доларів - наприклад, 500 - можете спитати про "спеціальніий курс" - підуть назустріч.
Ще порада: майже в 90% випадків Ви можете розраховуватися звичайною карткою українського банку. Якщо картка у Вас заведена в ApplePay - то взагалі супер - дуже зручно. В мене картка і українська, і турецька - і там, і там є гроші, розраховуюся просто яку швидше витягнув, або просто смартфоном. Готівку взагалі маю - мабуть, менше 100 лір...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Пане Флаймане, відповідаю: просто помацайте картинку на екрані. Мацаєте? О! То йогурт! Бімба! Це те, що Вам у житті не вдалося спробувати. Далі в Гуглі наберіть: сібас, з"являться картинки - виберіть - помацайте руками на екрані... Потім наберіть назву екзотичного овоча: помідор. З"являться картинки - виберіть - помацайте руками... Запишіть у файл блокнота: "18 липня 2020, бачив на екрані помідор, людЕ казали, що такий овоч можна їсти. Люди казали, десь такий овоч коштує 3 (ТРИ) гривні кіло. Чи один. Чи шматачок. Дорого. Не купив... Вийду за бюджет прожиття в 100 долярів на місяць..." Тепер повертайтеся на валютну гілку та продовжуйте прогнозувати курс доллар-гривня станом на 18.07.2026. Після цього повертайтеся на київську гілку і пронозуйте киянам вартість КРЖН станом на 18 липня 2021. Кияни будуть уважно прислуховуватися до тернопільского легіня та поважного володаря напівпідвала площею в 30 кв.м. у Бучі.
Бачите, як просто.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Пане Флаймане, відповідаю: просто помацайте картинку на екрані. Мацаєте? О! То йогурт! Бімба! Це те, що Вам у житті не вдалося спробувати. Далі в Гуглі наберіть: сібас, з"являться картинки - виберіть - помацайте руками на екрані... Потім наберіть назву екзотичного овоча: помідор. З"являться картинки - виберіть - помацайте руками... Запишіть у файл блокнота: "18 липня 2020, бачив на екрані помідор, людЕ казали, що такий овоч можна їсти. Люди казали, десь такий овоч коштує 3 (ТРИ) гривні кіло. Чи один. Чи шматачок. Дорого. Не купив... Вийду за бюджет прожиття в 100 долярів на місяць..." Тепер повертайтеся на валютну гілку та продовжуйте прогнозувати курс доллар-гривня станом на 18.07.2026. Після цього повертайтеся на київську гілку і пронозуйте киянам вартість КРЖН станом на 18 липня 2021. Кияни будуть уважно прислуховуватися до тернопільского легіня та поважного володаря напівпідвала площею в 30 кв.м. у Бучі.
Бачите, як просто.
Чудові йогурти з "червоним цінником" в турецькому АТБ!. Життя вдалося!
flyman написав:Чудові йогурти з "червоним цінником" в турецькому АТБ!. Життя вдалося!
Ну не рівнятися ж на Вашу теорію - як Ви там пропагандували:
flyman написав:"Begging and W.L.B.P.A."
(Begging and a wretched life brought to the point of absurdity)
Я ось повернувся із прогулянки до берега моря - був здивований - "наші" люди відкрили кафе "Українська кухня" в меню: Борщ, Вареники, Печеня та інші страви. Борщ - то така їжа, чисто українська. Вареники - то така їжа, чисто українська. Печеня - то така їжа, чисто українська. Пояснювати не буду, що воно таке - однаково Вам такі харчові продукти не є доступними.
Щось Ви - мабуть - сьогодні зовсім нічого не їли, вчора було аж 23 (двадцять три) Ваших прогнози про курс долар-гривня на десять років вперед, а сьогодні ледве вісім. Втрачаєте темп...
х х х Был удивлен количеству людей на пляже - ночное купание - 22-00 - это круто! Людей на пляже больше, чем днем...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Ваш сын - молодец! Супер! Про его зарплату в 500 баксов не пишите - меня тут уже 2 (два) года топчет не по-децки один ОЧЕНЬ знаменитый товарисчь с двумя уже золотыми медалями, который живет на 100 долларов в месяц: позавчера на киевской ветке он целый роман исписал, как надо жить на 100 долларов в месяц. Там очень забавно - рекомендую почитать - страницы 3 форума. Там форумчане особо выспрашивали, как ему удается тратить зимой в пгт под Киевом на отопление полуподвального помещения, где живет (ошибся, надо "обитает"), 60 (шестьдесят) кВтчас электроэнергии. Он и Вас затопчет.
Дайте ссылку ! Я тоже живу на $100 месяц...может че нового узнаю