йшов третій рік
ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина
доколє це **но тут буде?
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Додано: Суб 18 лип, 2020 23:20
йшов третій рік
ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина
доколє це **но тут буде?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
То же самое, сраное Средиземное море...
А че, мне нравится.
Додано: Суб 18 лип, 2020 23:51
greenozon - Вы просто не в теме - почитайте пост Вкладчик1234, написанный в ночь с 08 на 09 июля.
Человек бросил все дела и в 00:20 09 июля ночи написал про йогурт и выкладывал фото.
НЕ Я ПИСАЛ ПРО ЙОГУРТ.
НЕ Я.
Читайте:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Сегодня была моя реплика ВСЕГО-НАВСЕГО на его пост на этой ветке за 09 июля.
Просто чел спутал ветку о йогуртах с веткой о зарубежной недвижимости.
И зря Вы копируете сообщения Флаймана - Вам-то как-то даже и не к лицу...
Заметьте: скопированное Вами - НЕ Я ПИСАЛ и НЕ Я выкладывал.
Кроме того, Вас лично Флайман серьезно подставил, ибо сделал фальсификацию, а Вы эту фальсификацию скопировали:
Выделенное красным Я НЕ ПИСАЛ. Это фальсификация.
Вас подставили.
Дёшево Вас купили... Очень дёшево... Обычно жители солидного Днепра на мякину не ведутся...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 19 лип, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Нед 19 лип, 2020 00:11
Мемы "сибас-дорадо", "йогурт" и прочие напитки и продукты появились в этой ветке не с моей подачи
Кстати, дешевая или бесплатная еда и напитки использовались автором ветки как преимущество при принятии решения покупки недвиги.
И при каждом удобном случае акцентируется внимание на якобы плохих и дорогих украинских продуктах.
А я всего лишь поддержал тему, и немного парировал
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Нед 19 лип, 2020 00:18
Благодарю за реальный хороший ответ.
Тут уже традиция: на ветке поселились (слова удалено), которые - заметьте - уже более 1000 раз употребляли словосочетания: "дешевый йогурт и вонючая рыба".
Действительно, я, описывая разные события - среди прочего писал и о том, какие продукты народ употребляет в неведомой для них стране, в которой большинство никогда не бывало - и так уж получилось - никогда не будет.
При этом я писал также: о транспорте, о домах, о мебели, о документах, о нотариусах, о ввозе авто, о жизни вообще.
Самая большая моя ошибка в том, что я употреблял слова, совершенно недоступные для понимания отдельных личностей - слова о продуктах.
Это вызывало и вызывает откровенную ярость.
Ну что же, виноват: года два назад я употреблял слова: рыба, мясо, сыр, молоко, хлеб, помидор, яблоко, слова, клубника, апельсин, инжир...
Я не знал, что это запрещённые к употреблению человеком продукты.
Тут я не прав. Извиняюсь.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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