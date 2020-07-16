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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:15

  akurt написав:Ваш сын - молодец! Супер!
Про его зарплату в 500 баксов не пишите - меня тут уже 2 (два) года топчет не по-децки один ОЧЕНЬ знаменитый товарисчь с двумя уже золотыми медалями, который живет на 100 долларов в месяц: позавчера на киевской ветке он целый роман исписал, как надо жить на 100 долларов в месяц. Там очень забавно - рекомендую почитать - страницы 3 форума. Там форумчане особо выспрашивали, как ему удается тратить зимой в пгт под Киевом на отопление полуподвального помещения, где живет (ошибся, надо "обитает"), 60 (шестьдесят) кВтчас электроэнергии.
Он и Вас затопчет.

Дайте ссылку ! Я тоже живу на $100 месяц...может че нового узнаю :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:20

  flyman написав:
  akurt написав:Вот он!
Зображення

це бімба!
а де сібас?
а помідори по 3 (ТРИ) гривні кг?


йшов третій рік
ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина

доколє це **но тут буде?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

То же самое, сраное Средиземное море...
А че, мне нравится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 23:51

greenozon - Вы просто не в теме - почитайте пост Вкладчик1234, написанный в ночь с 08 на 09 июля.
Человек бросил все дела и в 00:20 09 июля ночи написал про йогурт и выкладывал фото.
НЕ Я ПИСАЛ ПРО ЙОГУРТ.
НЕ Я.
Читайте:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Сегодня была моя реплика ВСЕГО-НАВСЕГО на его пост на этой ветке за 09 июля.
Просто чел спутал ветку о йогуртах с веткой о зарубежной недвижимости.
И зря Вы копируете сообщения Флаймана - Вам-то как-то даже и не к лицу...
Заметьте: скопированное Вами - НЕ Я ПИСАЛ и НЕ Я выкладывал.

Кроме того, Вас лично Флайман серьезно подставил, ибо сделал фальсификацию, а Вы эту фальсификацию скопировали:
  greenozon написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Вот он!

Выделенное красным Я НЕ ПИСАЛ. Это фальсификация.
Вас подставили.
Дёшево Вас купили... Очень дёшево... Обычно жители солидного Днепра на мякину не ведутся...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 19 лип, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:11

Мемы "сибас-дорадо", "йогурт" и прочие напитки и продукты появились в этой ветке не с моей подачи :)

Кстати, дешевая или бесплатная еда и напитки использовались автором ветки как преимущество при принятии решения покупки недвиги.
И при каждом удобном случае акцентируется внимание на якобы плохих и дорогих украинских продуктах.

А я всего лишь поддержал тему, и немного парировал :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:18

Благодарю за реальный хороший ответ.

Тут уже традиция: на ветке поселились (слово удалено), которые - заметьте - уже более 1000 раз употребляли словосочетания: "дешевый йогурт и вонючая рыба".

Действительно, я, описывая разные события - среди прочего писал и о том, какие продукты народ употребляет в неведомой для них стране, в которой большинство никогда не бывало - и так уж получилось - никогда не будет.
При этом я писал также: о транспорте, о домах, о мебели, о документах, о нотариусах, о ввозе авто, о жизни вообще.
Самая большая моя ошибка в том, что я употреблял слова, совершенно недоступные для понимания отдельных личностей - слова о продуктах.
Это вызывало и вызывает откровенную ярость.
Ну что же, виноват: года два назад я употреблял слова: рыба, мясо, сыр, молоко, хлеб, помидор, яблоко, слива, клубника, апельсин, инжир...
Я не знал, что это запрещённые к употреблению человеком слова.
Я даже не знал, что человек - биологическая саморегулирующаяся система - может существовать среди бетонных стен без продуктов, без воздуха (кислорода), без солнца и без тепла.
Тут я не прав. Извиняюсь.
Впредь буду употреблять только слова (цитирую):
срані йогурти, задрипана сруреччина, помацування цицьок...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт - выебон..щик, ему нужно обязательно хвастаться своей жизнью; Вполне возможно не плохой. Но если бы все было клево, он бы не писал об этом на форуме, ведь зачем тратить время на форум, если можна есть дорадо и запивать йогуртом? Так-что имеем некую форму прогрессирующей депрессии. Акурту нужно признание. Без признания он будет несчастлив, хотя он и так такой. Думаю что все жаждущие лишь пассивного дохода - должны взять этот случай на заметку. Человек счастлив, когда его признают, а для этого нужно создавать общественные блага (Генри). Пожирание же дорада и сибаса, в перемешку с катанием на лыжах - это пассивная жизнь которую никто не замечает. Именно потому Акурт несчастлив и на форуме ищет ответы на свои проблемы.
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:39

  akurt написав:Благодарю за реальный хороший ответ.

Тут уже традиция: на ветке поселились (слово удалено), которые - заметьте - уже более 1000 раз употребляли словосочетания: "дешевый йогурт и вонючая рыба".

Действительно, я, описывая разные события - среди прочего писал и о том, какие продукты народ употребляет в неведомой для них стране, в которой большинство никогда не бывало - и так уж получилось - никогда не будет.
При этом я писал также: о транспорте, о домах, о мебели, о документах, о нотариусах, о ввозе авто, о жизни вообще.
Самая большая моя ошибка в том, что я употреблял слова, совершенно недоступные для понимания отдельных личностей - слова о продуктах.
Это вызывало и вызывает откровенную ярость.
Ну что же, виноват: года два назад я употреблял слова: рыба, мясо, сыр, молоко, хлеб, помидор, яблоко, слива, клубника, апельсин, инжир...
Я не знал, что это запрещённые к употреблению человеком слова.
Я даже не знал, что человек - биологическая саморегулирующаяся система - может существовать среди бетонных стен без продуктов, без воздуха (кислорода), без солнца и без тепла.
Тут я не прав. Извиняюсь.
Впредь буду употреблять только слова (цитирую):
срані йогурти, задрипана сруреччина, помацування цицьок...


Нет уж, "пешите исчо" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:40

Ловлю на слове, kozlodoev, научите меня жить правильно.
Расскажите, как это - на личном примере.
Напомню Вам наш диалог года полтора назад (!!!):
  akurt написав:Пан kozlodoev! А ось цікаве питання з приводу вашої фрази:
свідомо загоняєте в нерухомість - от скажіть чесно: ви живете в наметі, в картонному ящику, в бочці з під-пива? Може, в поліетиленовому кульку?
Ну ось чесно: бочка? Кузов списаного тролейбуса?
В мене всього-навсього квартира - двушка на четвертому поверсі будинка в 2000 м від моря - то "заганяти в бетон" чи ні? Я тут живу. Я тут сплю. Я тут харчуюся. Я тут п"ю каву. Я тут займюся сексом. Я тут працюю дистанційно. Я тут миюся. То моя квартира.
За тую квартиру пани готові змішати мене з таким лайном, якого можна побажати тілько їх дітям.
Ви себе і свою родину загнали в бетон, чи мешкаєте в причепі для автівки?
Ну реально цікаво.
Ну, напишіть. Прошу: намет, бочка, землянка, гніздо на дереві?
Реально цікаво.


НЕ ДАЛИ ОТВЕТ.
МОЖЕТ, ДАДИТЕ?

Например, лично я уже забыл, когда покупал рыбу "Дорадо", но Вы лично об этом помните.
Например, НИ ОДНО СООБЩЕНИЕ Флаймана на этой ветке - НИ ОДНО!!! - И СЕГОДНЯ МИНИМУМ ДВА - а он пишет на этой ветке по 10 в день - не обходится без слова "йогурт" - так это я пишу о йогурте - или НЕ я?
Итак, научите меня жить. Внимательно слушаю.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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