Додано: Нед 19 лип, 2020 00:18

Благодарю за реальный хороший ответ.



Тут уже традиция: на ветке поселились (слово удалено), которые - заметьте - уже более 1000 раз употребляли словосочетания: "дешевый йогурт и вонючая рыба".



Действительно, я, описывая разные события - среди прочего писал и о том, какие продукты народ употребляет в неведомой для них стране, в которой большинство никогда не бывало - и так уж получилось - никогда не будет.

При этом я писал также: о транспорте, о домах, о мебели, о документах, о нотариусах, о ввозе авто, о жизни вообще.

Самая большая моя ошибка в том, что я употреблял слова, совершенно недоступные для понимания отдельных личностей - слова о продуктах.

Это вызывало и вызывает откровенную ярость.

Ну что же, виноват: года два назад я употреблял слова: рыба, мясо, сыр, молоко, хлеб, помидор, яблоко, слива, клубника, апельсин, инжир...

Я не знал, что это запрещённые к употреблению человеком слова.

Я даже не знал, что человек - биологическая саморегулирующаяся система - может существовать среди бетонных стен без продуктов, без воздуха (кислорода), без солнца и без тепла.

Тут я не прав. Извиняюсь.

Впредь буду употреблять только слова (цитирую):

срані йогурти, задрипана сруреччина, помацування цицьок...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).