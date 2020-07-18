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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 674675676677
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 08:51

Не заходив на хфорум 2 дні, важко було звичайно, але форумозалежність треба лікувати :)

Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.

Шкода хлопці, що за деревами ліса не бачити, чи скажимо простіше, настільки не можете щось зробити з олігархами всередині країни, які вас постійно мають, що тіки і залищається гризтись на форумах!
Але найгірше, що не має у вас можливості, якщо вже і не боротись:
- здатись - спакувати валізу - втекти к сонцю / морю - послати олігархат у ліс :)

Хто читає форум, вчасно міг взяти квартирку у новому комплексі на котловані дешево і продати наразі дорожче, чи отримати право власності і ВНЖ.

Чи погано мати ВНЖ якоїсь країни, куди якщо що, то можна втекти на авто / літаком / паромом? Імхо, непогано!

Хто таки собі щось думав і думає, вже висновки про все зробив і жовчю не бризкає :)

зі. Можливо багатьом пофіг на те, що вони їдять. Якщо не помиляюсь, то в Туречину заборонено ввіз ГМО продуктів. Якщо нічого не помінялось, то це одне із небагатьох місць на Землі, де можна істи чисту наруральну іжу. Імхо, не непогано?!
change_pm
 
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