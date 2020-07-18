Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не заходив на хфорум 2 дні, важко було звичайно, але форумозалежність треба лікувати
Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.
Шкода хлопці, що за деревами ліса не бачити, чи скажимо простіше, настільки не можете щось зробити з олігархами всередині країни, які вас постійно мають, що тіки і залищається гризтись на форумах! Але найгірше, що не має у вас можливості, якщо вже і не боротись: - здатись - спакувати валізу - втекти к сонцю / морю - послати олігархат у ліс
Хто читає форум, вчасно міг взяти квартирку у новому комплексі на котловані дешево і продати наразі дорожче, чи отримати право власності і ВНЖ.
Чи погано мати ВНЖ якоїсь країни, куди якщо що, то можна втекти на авто / літаком / паромом? Імхо, непогано!
Хто таки собі щось думав і думає, вже висновки про все зробив і жовчю не бризкає
зі. Можливо багатьом пофіг на те, що вони їдять. Якщо не помиляюсь, то в Туречину заборонено ввіз ГМО продуктів. Якщо нічого не помінялось, то це одне із небагатьох місць на Землі, де можна істи чисту наруральну іжу. Імхо, не непогано?!
change_pm написав:Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.
Я дуже боюся, що зараз Вас вже в 123-ій раз оголосять моїм клоном, але Ви праві: ОСНОВНУ ІДЕЮ ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЗРОЗУМІТИ. В 1937 (!!!) році було остаточно написано знамениту фразу: "Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..."
В 2020 році останню фразу варто переписати: "...пищевой вопрос только испортил их".
Ось прикините: я вже реально забув, коли купував рибу "Дорадо" - реально не пам"ятаю - але greenozonточно пам"ятає і пробачити мені того не може. Цікаво, що 1, 5 роки тому (!!!!!!) він мене "мочив" не по-дитячому за те, що я вчинив злодійське із злодіського - мав необережність або нахабність купити квартиру-двушку. Я 1,5 роки тому у відповідь задав йому питання: "Так а де порадите мені жити: в наметі, у вігвамі, в залізному причепі авто - дайте пораду. ВИ САМІ В ЧОМУ ЖИВЕТЕ?" Ви думаєте, написав, в чому - в наметі, в землянці, в залізному вагончику сам мешкає? НЕМА ВІДОВІДІ.
Але діагноз акурту - і не тільки йому - ставить легко... І саме він найбільше мене вчора насмішив - мій львівський земляк greenozon. Саме він, який за всі існуваня на форумі написав всього 80 постів, жодне з яких НЕ містить ні цифр, ні фактів, вчора був в "ударі": тримаючі в лівій руці сфальшований Флайманом текст, який ніби-то належав akurt'y, та дивлячись не те місто, де ще недавно - до 1990 року - стояв пам"ятник Леніну - на проспекті Свободи перед Оперним театром - і який - пам"ятник - мав вигляд камерної напівфігури на високому гранітному постаменті, що символізував трибуну, вигукнув з цієї трибуни:
greenozon написав:йшов третій рік ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина доколє це **но тут буде?
Супер!!!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про продаж квартир іноземцям та громаданям Туреччини. Я зробив витяг та доповнив табличку, яку викладав і раніше - з даними до червня 2020: Джерело:http://www.tuik.gov.tr/Start.do
Там два цікавих моменти: а) громадяни України, навіть не дивлячись на пандемію та карантин, в червні збільшили кількість квартир, які купили у власність. Не десятки тисяч, але цікаво: суворі міри карантину ще діяли... Ну, не перевершили громадян Німеччини - але все-ж таки... б) зверніть увагу на значне зростання кількості квартир, які купили звичайні турки - особливо вторинний ринок. Знаєте чому? Банки почали видавати іпотечні кредити на купівлю житла за новими - пільговими - ставками: 0,64% в місяць, при чому ПЕРШИЙ РІК погашення НЕ ТРЕБА РОБИТИ. Кредити на 15 років!
Якщо йде такий попит на квартири - то чи будуть падати ціни на нерухомість, як тут фахівці з турецької нерухомості - які ніколи в житті не були в Туреччині - писали і писали, писали і писали, втомилися - і знову писали...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
change_pm написав:Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.
Я дуже боюся, що зараз Вас вже в 123-ій раз оголосять моїм клоном, але Ви праві: ОСНОВНУ ІДЕЮ ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЗРОЗУМІТИ. В 1937 (!!!) році було остаточно написано знамениту фразу: "Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..."
В 2020 році останню фразу варто переписати: "...пищевой вопрос только испортил их".
Імхо, проблема в Україні наразі подвоїлась - до квартирного питання добавилося іжове
Хоча які проблеми. Від"їдь км за 100 від якогось населеного пункту, знайди якись хутор - і маєш і житло, і іжу, тіко впахуй на землі!
change_pm написав:Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.
Але діагноз акурту - і не тільки йому - ставить легко... І саме він найбільше мене вчора насмішив - мій львівський земляк greenozon. Саме він, який за всі існуваня на форумі написав всього 80 постів, жодне з яких НЕ містить ні цифр, ні фактів, вчора був в "ударі": тримаючі в лівій руці сфальшований Флайманом текст, який ніби-то належав akurt'y, та дивлячись не те місто, де ще недавно - до 1990 року - стояв пам"ятник Леніну - на проспекті Свободи перед Оперним театром - і який - пам"ятник - мав вигляд камерної напівфігури на високому гранітному постаменті, що символізував трибуну, вигукнув з цієї трибуни:
greenozon написав:йшов третій рік ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина доколє це **но тут буде?
Супер!!!
Процитую себе:
Шкода хлопці, що за деревами ліса не бачити, чи скажимо простіше, настільки не можете щось зробити з олігархами всередині країни, які вас постійно мають, що тіки і залищається гризтись на форумах! Але найгірше, що не має у вас можливості, якщо вже і не боротись: - здатись - спакувати валізу - втекти к сонцю / морю - послати олігархат у ліс
Ось основна причина: Акурт, ваша гілка,як кухня комунальної квартири в часи застою Гість з закодону розповідає про чудеса загніваючого заходу )))) і всі його тихо ненавидять ))))