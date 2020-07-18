Додано: Нед 19 лип, 2020 10:08

які ніколи в житті не були в Туреччині

Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про продаж квартир іноземцям та громаданям Туреччини.Я зробив витяг та доповнив табличку, яку викладав і раніше - з даними до червня 2020:Джерело:http://www.tuik.gov.tr/Start.doТам два цікавих моменти:а) громадяни України, навіть не дивлячись на пандемію та карантин, в червні збільшили кількість квартир, які купили у власність. Не десятки тисяч, але цікаво: суворі міри карантину ще діяли... Ну, не перевершили громадян Німеччини - але все-ж таки...б) зверніть увагу на значне зростання кількості квартир, які купили звичайні турки - особливо вторинний ринок.Знаєте чому?Банки почали видавати іпотечні кредити на купівлю житла за новими - пільговими - ставками: 0,64% в місяць, при чому ПЕРШИЙ РІК погашення НЕ ТРЕБА РОБИТИ. Кредити на 15 років!Якщо йде такий попит на квартири - то чи будуть падати ціни на нерухомість, як тут фахівці з турецької нерухомості -- писали і писали, писали і писали, втомилися - і знову писали...