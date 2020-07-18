Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не заходив на хфорум 2 дні, важко було звичайно, але форумозалежність треба лікувати
Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.
Шкода хлопці, що за деревами ліса не бачити, чи скажимо простіше, настільки не можете щось зробити з олігархами всередині країни, які вас постійно мають, що тіки і залищається гризтись на форумах! Але найгірше, що не має у вас можливості, якщо вже і не боротись: - здатись - спакувати валізу - втекти к сонцю / морю - послати олігархат у ліс
Хто читає форум, вчасно міг взяти квартирку у новому комплексі на котловані дешево і продати наразі дорожче, чи отримати право власності і ВНЖ.
Чи погано мати ВНЖ якоїсь країни, куди якщо що, то можна втекти на авто / літаком / паромом? Імхо, непогано!
Хто таки собі щось думав і думає, вже висновки про все зробив і жовчю не бризкає
зі. Можливо багатьом пофіг на те, що вони їдять. Якщо не помиляюсь, то в Туречину заборонено ввіз ГМО продуктів. Якщо нічого не помінялось, то це одне із небагатьох місць на Землі, де можна істи чисту натуральну іжу. Імхо, не непогано?!
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 19 лип, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.
Я дуже боюся, що зараз Вас вже в 123-ій раз оголосять моїм клоном, але Ви праві: ОСНОВНУ ІДЕЮ ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЗРОЗУМІТИ. В 1937 (!!!) році було остаточно написано знамениту фразу: "Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..."
В 2020 році останню фразу варто переписати: "...пищевой вопрос только испортил их".
Ось прикините: я вже реально забув, коли купував рибу "Дорадо" - реально не пам"ятаю - але greenozonточно пам"ятає і пробачити мені того не може. Цікаво, що 1, 5 роки тому (!!!!!!) він мене "мочив" не по-дитячому за те, що я вчинив злодійське із злодіського - мав необережність або нахабність купити квартиру-двушку. Я 1,5 роки тому у відповідь задав йому питання: "Так а де порадите мені жити: в наметі, у вігвамі, в залізному причепі авто - дайте пораду. ВИ САМІ В ЧОМУ ЖИВЕТЕ?" Ви думаєте, написав, в чому - в наметі, в землянці, в залізному вагончику сам мешкає? НЕМА ВІДОВІДІ.
Але діагноз акурту - і не тільки йому - ставить легко... І саме він найбільше мене вчора насмішив - мій львівський земляк greenozon. Саме він, який за всі існуваня на форумі написав всього 80 постів, жодне з яких НЕ містить ні цифр, ні фактів, вчора був в "ударі": тримаючі в лівій руці сфальшований Флайманом текст, який ніби-то належав akurt'y, та дивлячись не те місто, де ще недавно - до 1990 року - стояв пам"ятник Леніну - на проспекті Свободи перед Оперним театром - і який - пам"ятник - мав вигляд камерної напівфігури на високому гранітному постаменті, що символізував трибуну, вигукнув з цієї трибуни:
greenozon написав:йшов третій рік ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина доколє це **но тут буде?
Супер!!!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про продаж квартир іноземцям та громаданям Туреччини. Я зробив витяг та доповнив табличку, яку викладав і раніше - з даними до червня 2020: Джерело:http://www.tuik.gov.tr/Start.do
Там два цікавих моменти: а) громадяни України, навіть не дивлячись на пандемію та карантин, в червні збільшили кількість квартир, які купили у власність. Не десятки тисяч, але цікаво: суворі міри карантину ще діяли... Ну, не перевершили громадян Німеччини - але все-ж таки... б) зверніть увагу на значне зростання кількості квартир, які купили звичайні турки - особливо вторинний ринок. Знаєте чому? Банки почали видавати іпотечні кредити на купівлю житла за новими - пільговими - ставками: 0,64% в місяць, при чому ПЕРШИЙ РІК погашення НЕ ТРЕБА РОБИТИ. Кредити на 15 років!
Якщо йде такий попит на квартири - то чи будуть падати ціни на нерухомість, як тут фахівці з турецької нерухомості - які ніколи в житті не були в Туреччині - писали і писали, писали і писали, втомилися - і знову писали...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
change_pm написав:Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.
Я дуже боюся, що зараз Вас вже в 123-ій раз оголосять моїм клоном, але Ви праві: ОСНОВНУ ІДЕЮ ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЗРОЗУМІТИ. В 1937 (!!!) році було остаточно написано знамениту фразу: "Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..."
В 2020 році останню фразу варто переписати: "...пищевой вопрос только испортил их".
Імхо, проблема в Україні наразі подвоїлась - до квартирного питання добавилося іжове
Хоча які проблеми. Від"їдь км за 100 від якогось населеного пункту, знайди якись хутор - і маєш і житло, і іжу, тіко впахуй на землі!
change_pm написав:Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.
Але діагноз акурту - і не тільки йому - ставить легко... І саме він найбільше мене вчора насмішив - мій львівський земляк greenozon. Саме він, який за всі існуваня на форумі написав всього 80 постів, жодне з яких НЕ містить ні цифр, ні фактів, вчора був в "ударі": тримаючі в лівій руці сфальшований Флайманом текст, який ніби-то належав akurt'y, та дивлячись не те місто, де ще недавно - до 1990 року - стояв пам"ятник Леніну - на проспекті Свободи перед Оперним театром - і який - пам"ятник - мав вигляд камерної напівфігури на високому гранітному постаменті, що символізував трибуну, вигукнув з цієї трибуни:
greenozon написав:йшов третій рік ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина доколє це **но тут буде?
Супер!!!
Процитую себе:
Шкода хлопці, що за деревами ліса не бачити, чи скажимо простіше, настільки не можете щось зробити з олігархами всередині країни, які вас постійно мають, що тіки і залищається гризтись на форумах! Але найгірше, що не має у вас можливості, якщо вже і не боротись: - здатись - спакувати валізу - втекти к сонцю / морю - послати олігархат у ліс
Ось основна причина: Акурт, ваша гілка,як кухня комунальної квартири в часи застою Гість з закодону розповідає про чудеса загніваючого заходу )))) і всі його тихо ненавидять ))))
change_pm написав:Акурт, ваша гілка,як кухня комунальної квартири в часи застою Гість з закодону розповідає про чудеса загніваючого заходу )))) і всі його тихо ненавидять ))))
Круто! Реально круто пролунало.
А Вам ще видніше ніж будь-кому: БІЛЬШІСТЬ НІЧОГО НЕ ХОЧУТЬ РОБИТИ. Всі життєві негаразди - втратили роботу, вигнала в шию жінка, не вдалося переїхати із хруща, виїхали квартиранти, не вдалося обдурити клієнта, банк знизив відсоткові ставки за депозитом, зріс курс долара - від akurt'a.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:А Вам ще видніше ніж будь-кому: БІЛЬШІСТЬ НІЧОГО НЕ ХОЧУТЬ РОБИТИ. Всі життєві негаразди - втратили роботу, вигнала в шию жінка, не вдалося переїхати із хруща, виїхали квартиранти, не вдалося обдурити клієнта, банк знизив відсоткові ставки за депозитом, зріс курс долара - від akurt'a.
Так і є ((( для того, щоб щось поміняти, треба зрозуміти яка проблема / чи є проблема?
А там вже і до змін можна дійти...
зі. згадав, шо в дитинстві мене лякали "бабайкою", імхо, можна мовий мем придумати: - прийде акурт, в сруречину забере, гнилим йогуртом і смердючим сібасом загодує! а ну швидко спати, діти!
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 19 лип, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Ось основна причина: Акурт, ваша гілка,як кухня комунальної квартири в часи застою Гість з закодону розповідає про чудеса загніваючого заходу )))) і всі його тихо ненавидять ))))
Это Турция-то загнивающий запад? Не смешите. У меня прошлым летом была бригада штукатуров из Турции приехавших работать по украинским расценкам. Они, видимо,не знали в какой благословенной стране живут.
А как же про рукопопых на киевской ветке???? Ну, про тех, что с форумчан берут по расценкам Ротшильда? И от которых нельзя отходить ни на минуту - ибо все "накосячат"?
И еще - shapo - кто, кроме Вас, лучше разбирается в стройках - а также в десятках брошенных в Киеве небоскребов, часть из которых уже НИКОГДА не будет достроена... А ведь такие умелые работники работают, куда там турецким наемным... которые поднимают дороги Украины и строят метро вместо рукопопых... Погоняемых ворами...
На всякий случай, про строителей - вдруг Вы не знаете: - на месте закрытого главного аэропорта в Стамбуле - он оказался в Центер города уже строится комплекс гигантских самых больших в мире лечебных комплексов и больниц. Новы аэропорт - второй по величине в МИРЕ. Вот уж какие плохие строители... - ну и вот событие вчера: в Турции состоялась закладка НОВОГО завода по произовдству ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ - за 18 месяцев "с нуля" будет построен завод. Вы, вероятно и не знаете, но второй в мире производитель электромобилей - конкурентов Тесла - находится в Китае - посмотрите на акции компании NIO. Ну а третий по величине - после заводов Тесла в Германии, в Техасе и в Калифорнии - будет в Турции. Так то вот: "Кроме того, на планах на улице Симферопольской обозначена ливневка, но сделав несколько разрытий, по факту ее не обнаружили." Ой, это не ту цитату вставил - это в Днепре пытаюсь отремонтировать "Крестьянский спуск" - очень важную для города магистраль - не успели начать - 13 июля все смыло жутким ливнем... А тут еще оказалась вот такое как в цитате... Вот верная ссылка: https://news-turk.ru/2020/07/19/pervyj- ... s7tAH7s-BU
Востаннє редагувалось akurt в Нед 19 лип, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:А как же про рукопопых на киевской ветке???? Ну, про тех, что с форумчан берут по расценкам Ротшильда? И от которых нельзя отходить ни на минуту - ибо все "накосячат"?
Все правильно пишут, только речь идет о индивидуальных работах на квартирах или коттеджах, там расценки всегда выше чем на новом строительстве многоэтажки из-за меньших обьемов.
akurt написав:И еще - shapo - кто, кроме Вас, лучше разбирается в стройках - а также в десятках брошенных в Киеве небоскребов, часть из которых уже НИКОГДА не будет достроена... А ведь такие умелые работники работают, куда там турецким наемным... которые поднимают дороги Украины и строят метро вместо рукопопых... Погоняемых ворами...
Во-первых, никогда не говорил что кроме меня тут никто лучше в стройках не разбирается,поэтому даже ники типа "будивельник" не беру. Во-вторых, замороженные стройки никакого отношения к квалификации и зарплатам исполнителей не имеют. Это относится к верхним девелоперам и их политической крыше , т.е. инвестиционно-политическим причинам, а не итр или рабочим.