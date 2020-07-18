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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:57

А, все понятно, девелоперы плохие... Ясно...
А так бы точно из дерьма слепили бы хорошую пулю, и быстро...

P.S. Я без иронии написал, что кроме Вас лучше в строительстве никто не разбирается - я же знаю, что вы и хороший теоретик (ученый) и практик. Реально.
Я там выше текст дополнил - прочитайте.
Кстати, львовская ветка полна стонов о том, что в новеньких домах - протекает крыша, протекают швы, валятся стены... Это тоже турецкие рабочие построили, или девелоперы плохие, или прорабы рукопопые? Ну не рабочие же? И покупателей застройщики отправляют на три буквы без разговоров.
Мой дом во Львове сдан в 2016 году - там вот мне рабочие рассказывали, что с других строек воруют все подряд... И несут и несут... и тащат и тащат...
А вот рядом со мною - я тут живу сейчас - что вызывает особую ярость у некоторых лиц - строится новый комплекс на 150 квартир (12 корпусов) - просто вдоль главного корпуса лежат НЕРАСПЕЧАТАННЫЕ пачки с полированным мрамором, с кафельной плиткой из Италии и от лучших производителей Турции - все лежит в заводских пачках с этикетками - без сторожей, без заборов, без собак гавкающих... Подходи - бери - тащи! - НЕ ТАЩАТ.

И начали комплекс из 12-ти домов летом прошлого года - уже начали снаружи штукатурить последние 4 из 12-ти (они примыкают один к другому - на фото ниже на переднем плане), внутри уже вся штукатурка сделана, из 12 корпусов снаружи готовы уже 6. Уже окна стоят в 6-ти из 12...
Это как раз там, где в прошлом году я говорил: ЛЮДИ! НЕ ЗЕВАЙТЕ! КВАРТИРА ДВУШКА ПОЛНЫЙ ФАРШ С ПОЛНЫМ РЕМОНТОМ ЧАСТИЧНО С МЕБЕЛЬЮ (КУХНЯ+ПРИХОЖАЯ) С НЕМЕЦКОЙ САНТЕХНИКОЙ С КОНДИЦИОНЕРАМИ Daikin - 60 000 евро, рассрочка без процентов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! до лета 2021 - берите!!!!!
Но люди слушали Франтов, Флайманов и иже с ними - и уже квартиры последние еще месяц-два назад было можно взять по 76 000 евро...
А теперь и за 76 000 евро нетути... НЕ-ТУ-ТИ!!!
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Нед 19 лип, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:18

  change_pm написав:Не заходив на хфорум 2 дні, важко було звичайно, але форумозалежність треба лікувати :)

Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.

Шкода хлопці, що за деревами ліса не бачити, чи скажимо простіше, настільки не можете щось зробити з олігархами всередині країни, які вас постійно мають, що тіки і залищається гризтись на форумах!
Але найгірше, що не має у вас можливості, якщо вже і не боротись:
- здатись - спакувати валізу - втекти к сонцю / морю - послати олігархат у ліс :)

Хто читає форум, вчасно міг взяти квартирку у новому комплексі на котловані дешево і продати наразі дорожче, чи отримати право власності і ВНЖ.

Чи погано мати ВНЖ якоїсь країни, куди якщо що, то можна втекти на авто / літаком / паромом? Імхо, непогано!

Хто таки собі щось думав і думає, вже висновки про все зробив і жовчю не бризкає :)

зі. Можливо багатьом пофіг на те, що вони їдять. Якщо не помиляюсь, то в Туречину заборонено ввіз ГМО продуктів. Якщо нічого не помінялось, то це одне із небагатьох місць на Землі, де можна істи чисту натуральну іжу. Імхо, не непогано?!

Показати дулю українським олігархам і лягти під турецьких, із заморочками духовних скрєпів і піднімання з колін
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:23

flyman
Йо, таки бачу, що пан Флай вийшов на роботу! Давай, бро!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:25

Боже! Нарешті щастя на нашій вулиці!
Йой, і я таки бачу, що пан Флай вийшов на роботу! Давай, бро!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:28

  akurt написав:А, все понятно, девелоперы плохие... Ясно...
А так бы точно из дерьма слепили бы хорошую пулю, и быстро...


Конечно, все от расценок и организации процесса зависит. Если девелопер закладывает низкую цену на проект , материалы,зарплаты итр и рабочим забив себе предельную маржу, то и на выходе будет соответствующий результат.

  akurt написав:P.S.
Кстати, львовская ветка полна стонов о том, что в новеньких домах - протекает крыша, протекают швы, валятся стены... Это тоже турецкие рабочие построили, или девелоперы плохие, или прорабы рукопопые? Ну не рабочие же?
Мой дом во Львове сдан в 2016 году - там вот мне рабочие рассказывали, что с других строек воруют все подряд... И несут и несут... и тащат и тащат...


С Львом не знаком.Это друзья будивельника там панельные 9-тиэтажки клепают.
Из опыта работы на западной Украине знаю что именно нормальные рабочие там никогда не работали и не работают из-за низких расценок - все работают на выезде,раньше Москва,Киев, сейчас Польша,Чехия, меньше Киев и Москва.
Что касается воровства на стройках, то мне это просто смешно.
Нормальные стройки оборудованы камерами слежения, охраной проверяющей не только возможность унесенного под курткой куска кабеля,но и с алкотестером утром состояние рабочего.
С турками в 2008-2010 имел дело с компанией Ренессанс констракшн. Тогда она много строила в Украине,сейчас не знаю, но много строит и сейчас в России.
Гл.инженера и конструкторы поработавшие в Дубае хорошие спецы, но рабочие на порядок тупее наших. Насчет производительности не знаю, т.к. стройка закончилась особенно и не начавшись.
Единственно тогда узнал что Турция платит компании за каждого трудоустроенного за границей рабочего.
Те что были год назад это так,бригада шабашников с одним менеджером единственным с грехом пополам объяснявшимся по-русски.Кстати, про их работу - три раза исправляли косяки.
Последнее время стали приходить на стройку уже и суданцы,но турок не ожидал увидеть в таком качестве.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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