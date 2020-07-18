Додано: Нед 19 лип, 2020 11:57

И покупателей застройщики отправляют на три буквы без разговоров.

что вызывает особую ярость у некоторых лиц

рассрочка без процентов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А, все понятно, девелоперы плохие... Ясно...А так бы точно из дерьма слепили бы хорошую пулю, и быстро...Я без иронии написал, что кроме Вас лучше в строительстве никто не разбирается - я же знаю, что вы и хороший теоретик (ученый) и практик. Реально.Я там выше текст дополнил - прочитайте.Кстати, львовская ветка полна стонов о том, что в новеньких домах - протекает крыша, протекают швы, валятся стены... Это тоже турецкие рабочие построили, или девелоперы плохие, или прорабы рукопопые? Ну не рабочие же?Мой дом во Львове сдан в 2016 году - там вот мне рабочие рассказывали, что с других строек воруют все подряд... И несут и несут... и тащат и тащат...А вот рядом со мною - я тут живу сейчас -- строится новый комплекс на 150 квартир (12 корпусов) - просто вдоль главного корпуса лежат НЕРАСПЕЧАТАННЫЕ пачки с полированным мрамором, с кафельной плиткой из Италии и от лучших производителей Турции - все лежит в заводских пачках с этикетками - без сторожей, без заборов, без собак гавкающих... Подходи - бери - тащи! - НЕ ТАЩАТ.И начали комплекс из 12-ти домов летом прошлого года - уже начали снаружи штукатурить последние 4 из 12-ти (они примыкают один к другому - на фото ниже на переднем плане), внутри уже вся штукатурка сделана, из 12 корпусов снаружи готовы уже 6. Уже окна стоят в 6-ти из 12...Это как раз там, где в прошлом году я говорил: ЛЮДИ! НЕ ЗЕВАЙТЕ! КВАРТИРА ДВУШКА ПОЛНЫЙ ФАРШ С ПОЛНЫМ РЕМОНТОМ ЧАСТИЧНО С МЕБЕЛЬЮ (КУХНЯ+ПРИХОЖАЯ) С НЕМЕЦКОЙ САНТЕХНИКОЙ С КОНДИЦИОНЕРАМИ Daikin - 60 000 евро,до лета 2021 - берите!!!!!Но люди слушали Франтов, Флайманов и иже с ними - и уже квартиры последние еще месяц-два назад было можно взять по 76 000 евро...А теперь и за 76 000 евро. НЕ-ТУ-ТИ!!!