Додано: Нед 19 лип, 2020 12:42

Спасибо, shapo, реально интересно Ваше сообщение - и на тему ветки.

Отлично!



Я во Львове часто проезжал "по короткому маршруту" по улице Трускавецкая - с выездом на одну из главных улиц - Стрыйская - там строился новенький комплекс с громким названием (уже забыл каким, но то ли "Калифорния", то-ли "Белеет парус одинокий в дерьме у свалки голубом") - то стены с такого мусорного разнокалиберного кирпича выкладывали и так криво-косо, что я как раз и думал: "Покупатель потом никогда не узнает, из какого дерьма слеплены его стены"...

А свою квартиру я покупал на этапе строительства - почти с фундамента - так вот керамические блоки привозили в полиэтиленовых больших пачках - производство Польша - и такое бывает...

И лифт - польского производства...

А паркет - сам лично выбирал в цехе в городе Стрый - из карпатского дуба - повезло просто - у тех мастеров очередь на год - а меня в какую-то "дырочку" вставили, потому что мой объект для них "удобно" расположен был - и уложили в очень даже нормальные сроки...

А укладкой занимался Григорий - дай Бог ему здоровья - прикольный парень лет 30 - трое детей уже было у него - так он сказал, что вообще-то он на такие простые работы не выходит - он занимается реставрацией старинного паркета в старинных - как во Львове называют "польских люксах"... Вот там работа уникальная... Восстановить паркет 19-20 веков...

Но сейчас я хожу по ламинату - и сильно не "парюсь"...



P.S. Раскрою небольшой секрет: я интенсивно занимаюсь поиском и покупкой для себя квартиры - бОльшей - "2+1" - площадью примерно 100-120 кв. метров и в хорошем месте.

Позавчера смотрели - щупали на месте очередной раз.

Так вот, блин, какая незадача: то, что в декабре 2018 предлагалось по 95 000 долларов, будучи еще на этапе сдачи - сейчас +30 000 долларов. ПЛЮС 30... тысяч... долларов... То же самое...

Как тут на ветке и писали: усьо в Турції дєшєвєєт і дєшєвєєт, і дєшєвєєт, а самій большой дурка - кровожадний akurt - ісчадіє пєкла, і такоє, блін, мало того, що глюпоє, так ісчо і прожорлівоє - уже наєл на 81,5 кг маси... І усьо жрьот і жрьот...

А akurt говорил/писал:

- Парни: возьмите объект готовый - вот он - вот с мебелью, с немецкой сантехникой, с отоплением, с ванными-таулетами-душами-умывальниками, с мебелью в прихожей, с изумительными балконами, с кондиционерами, с плавательными бассейнами, с подземными паркингами не по 210 000 гривен, за - например - за 95 000 нахомяченных и спрятанных под грушей баксов - продадите тому же akurt'y в июле 2020 уже за 120 000 - наваритесь на ровном месте без никаких усилий - почти на тридцатник бакинских.... Упавших просто с неба... На ровном месте...

Но это же соображалку надо иметь...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).