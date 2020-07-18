Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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А, все понятно, девелоперы плохие... Ясно... А так бы точно из дерьма слепили бы хорошую пулю, и быстро...
P.S. Я без иронии написал, что кроме Вас лучше в строительстве никто не разбирается - я же знаю, что вы и хороший теоретик (ученый) и практик. Реально. Я там выше текст дополнил - прочитайте. Кстати, львовская ветка полна стонов о том, что в новеньких домах - протекает крыша, протекают швы, валятся стены... Это тоже турецкие рабочие построили, или девелоперы плохие, или прорабы рукопопые? Ну не рабочие же? И покупателей застройщики отправляют на три буквы без разговоров. Мой дом во Львове сдан в 2016 году - там вот мне рабочие рассказывали, что с других строек воруют все подряд... И несут и несут... и тащат и тащат... А вот рядом со мною - я тут живу сейчас - что вызывает особую ярость у некоторых лиц - строится новый комплекс на 150 квартир (12 корпусов) - просто вдоль главного корпуса лежат НЕРАСПЕЧАТАННЫЕ пачки с полированным мрамором, с кафельной плиткой из Италии и от лучших производителей Турции - все лежит в заводских пачках с этикетками - без сторожей, без заборов, без собак гавкающих... Подходи - бери - тащи! - НЕ ТАЩАТ.
И начали комплекс из 12-ти домов летом прошлого года - уже начали снаружи штукатурить последние 4 из 12-ти (они примыкают один к другому - на фото ниже на переднем плане), внутри уже вся штукатурка сделана, из 12 корпусов снаружи готовы уже 6. Уже окна стоят в 6-ти из 12... Это как раз там, где в прошлом году я говорил: ЛЮДИ! НЕ ЗЕВАЙТЕ! КВАРТИРА ДВУШКА ПОЛНЫЙ ФАРШ С ПОЛНЫМ РЕМОНТОМ ЧАСТИЧНО С МЕБЕЛЬЮ (КУХНЯ+ПРИХОЖАЯ) С НЕМЕЦКОЙ САНТЕХНИКОЙ С КОНДИЦИОНЕРАМИ Daikin - 60 000 евро, рассрочка без процентов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! до лета 2021 - берите!!!!! Но люди слушали Франтов, Флайманов и иже с ними - и уже квартиры последние еще месяц-два назад было можно взять по 76 000 евро... А теперь и за 76 000 евро нетути... НЕ-ТУ-ТИ!!!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 19 лип, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
change_pm написав:Не заходив на хфорум 2 дні, важко було звичайно, але форумозалежність треба лікувати
Так смішно, що основну ідею акурта, таки де ліпше жити, якщо у вас є грощі! перетворюють егейн і егейн в йогурт, рибу і ще щось.
Шкода хлопці, що за деревами ліса не бачити, чи скажимо простіше, настільки не можете щось зробити з олігархами всередині країни, які вас постійно мають, що тіки і залищається гризтись на форумах! Але найгірше, що не має у вас можливості, якщо вже і не боротись: - здатись - спакувати валізу - втекти к сонцю / морю - послати олігархат у ліс
Хто читає форум, вчасно міг взяти квартирку у новому комплексі на котловані дешево і продати наразі дорожче, чи отримати право власності і ВНЖ.
Чи погано мати ВНЖ якоїсь країни, куди якщо що, то можна втекти на авто / літаком / паромом? Імхо, непогано!
Хто таки собі щось думав і думає, вже висновки про все зробив і жовчю не бризкає
зі. Можливо багатьом пофіг на те, що вони їдять. Якщо не помиляюсь, то в Туречину заборонено ввіз ГМО продуктів. Якщо нічого не помінялось, то це одне із небагатьох місць на Землі, де можна істи чисту натуральну іжу. Імхо, не непогано?!
Показати дулю українським олігархам і лягти під турецьких, із заморочками духовних скрєпів і піднімання з колін
akurt написав:А, все понятно, девелоперы плохие... Ясно... А так бы точно из дерьма слепили бы хорошую пулю, и быстро...
Конечно, все от расценок и организации процесса зависит. Если девелопер закладывает низкую цену на проект , материалы,зарплаты итр и рабочим забив себе предельную маржу, то и на выходе будет соответствующий результат.
akurt написав:P.S. Кстати, львовская ветка полна стонов о том, что в новеньких домах - протекает крыша, протекают швы, валятся стены... Это тоже турецкие рабочие построили, или девелоперы плохие, или прорабы рукопопые? Ну не рабочие же? Мой дом во Львове сдан в 2016 году - там вот мне рабочие рассказывали, что с других строек воруют все подряд... И несут и несут... и тащат и тащат...
С Львом не знаком.Это друзья будивельника там панельные 9-тиэтажки клепают. Из опыта работы на западной Украине знаю что именно нормальные рабочие там никогда не работали и не работают из-за низких расценок - все работают на выезде,раньше Москва,Киев, сейчас Польша,Чехия, меньше Киев и Москва. Что касается воровства на стройках, то мне это просто смешно. Нормальные стройки оборудованы камерами слежения, охраной проверяющей не только возможность унесенного под курткой куска кабеля,но и с алкотестером утром состояние рабочего. С турками в 2008-2010 имел дело с компанией Ренессанс констракшн. Тогда она много строила в Украине,сейчас не знаю, но много строит и сейчас в России. Гл.инженера и конструкторы поработавшие в Дубае хорошие спецы, но рабочие на порядок тупее наших. Насчет производительности не знаю, т.к. стройка закончилась особенно и не начавшись. Единственно тогда узнал что Турция платит компании за каждого трудоустроенного за границей рабочего. Те что были год назад это так,бригада шабашников с одним менеджером единственным с грехом пополам объяснявшимся по-русски.Кстати, про их работу - три раза исправляли косяки. Последнее время стали приходить на стройку уже и суданцы,но турок не ожидал увидеть в таком качестве.
Спасибо, shapo, реально интересно Ваше сообщение - и на тему ветки. Отлично!
Я во Львове часто проезжал "по короткому маршруту" по улице Трускавецкая - с выездом на одну из главных улиц - Стрыйская - там строился новенький комплекс с громким названием (уже забыл каким, но то ли "Калифорния", то-ли "Белеет парус одинокий в дерьме у свалки голубом") - то стены с такого мусорного разнокалиберного кирпича выкладывали и так криво-косо, что я как раз и думал: "Покупатель потом никогда не узнает, из какого дерьма слеплены его стены"... А свою квартиру я покупал на этапе строительства - почти с фундамента - так вот керамические блоки привозили в полиэтиленовых больших пачках - производство Польша - и такое бывает... И лифт - польского производства... А паркет - сам лично выбирал в цехе в городе Стрый - из карпатского дуба - повезло просто - у тех мастеров очередь на год - а меня в какую-то "дырочку" вставили, потому что мой объект для них "удобно" расположен был - и уложили в очень даже нормальные сроки... А укладкой занимался Григорий - дай Бог ему здоровья - прикольный парень лет 30 - трое детей уже было у него - так он сказал, что вообще-то он на такие простые работы не выходит - он занимается реставрацией старинного паркета в старинных - как во Львове называют "польских люксах"... Вот там работа уникальная... Восстановить паркет 19-20 веков... Но сейчас я хожу по ламинату - и сильно не "парюсь"...
P.S. Раскрою небольшой секрет: я интенсивно занимаюсь поиском и покупкой для себя квартиры - бОльшей - "2+1" - площадью примерно 100-120 кв. метров и в хорошем месте. Позавчера смотрели - щупали на месте очередной раз. Так вот, блин, какая незадача: то, что в декабре 2018 предлагалось по 95 000 долларов, будучи еще на этапе сдачи - сейчас +30 000 долларов. ПЛЮС 30... тысяч... долларов... То же самое... Как тут на ветке и писали: усьо в Турції дєшєвєєт і дєшєвєєт, і дєшєвєєт, а самій большой дурка - кровожадний akurt - ісчадіє пєкла, і такоє, блін, мало того, що глюпоє, так ісчо і прожорлівоє - уже наєл на 81,5 кг маси... І усьо жрьот і жрьот... А akurt говорил/писал: - Парни: возьмите объект готовый - вот он - вот с мебелью, с немецкой сантехникой, с отоплением, с ванными-таулетами-душами-умывальниками, с мебелью в прихожей, с изумительными балконами, с кондиционерами, с плавательными бассейнами, с подземными паркингами не по 210 000 гривен, за - например - за 95 000 нахомяченных и спрятанных под грушей баксов - продадите тому же akurt'y в июле 2020 уже за 120 000 - наваритесь на ровном месте без никаких усилий - почти на тридцатник бакинских.... Упавших просто с неба... На ровном месте... Но это же соображалку надо иметь...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Раскрою небольшой секрет: я интенсивно занимаюсь поиском и покупкой для себя квартиры - бОльшей - "2+1" - площадью примерно 100-120 кв. метров и в хорошем месте.
Які цілі розширення площі помешкання...якщо не секрет?
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akurt написав:Вот кто мне нравится - так это эксперт по депрессиям kozlodoev.
Мгновенно всех выводит на "чистую воду", диагноз мгновенный:
kozlodoev написав:vova-komarov20 - классическая "морда" работающая на застройщиков
kozlodoev написав:Кодер цікаво пише, але насправді пробує самостверджуватись бо постійно вагається чи правильно зробив. В кожному абзаці вставляє "батьки", "ми" - відразу видно що інфантильний програміст. Кодер, будь мужиком! Бо потенціал видно що є
Ай, молодца... Есть один недостаток: мечтает пить минеральную воду... А это - дорого...
kozlodoev написав:Простая минералка втридорога, еще и на ровном месте ее выкачивают. Сомневаюсь даже что в таких обьемах она там натуральная
Но есть и грех... Ох, слаб человек... ЛЮБИТ ЙОГУРТ... Ну надо же...
kozlodoev написав:Польський млековіта 1кг 3% 49 грн, деколи буває дешевше в метро
И есть ОЧЕНЬ интересные предложения - вот трудно даже поверить - про йогурт...
kozlodoev написав:В додаток до індексу біг-мака, треба запровадити індекс йогурта
Не послушали человека... Не ввели.... Депрессия - нет?
О как у акурта подгорело, и с чего же это? И надо-же, время нашел на это бесполезное занятие по просмотру моих сообщений. Лучше б йогурта навернул ) Депресняк на лицо.