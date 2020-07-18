Кто же первым ответит, куда лучше деть "свободные 100 000$?
Оба красавца. Пани и пани не считаем - люди нормальные, прогрессивные. подвижные (!!!).
P.S. Пане Квесторе_поверніться - а хіба людина не повинна прагнути до кращого?
Ви ж так зробили...
Он і пані stm зробила майже так само - переїхала з Позняків на правий берег, навіть втративши площу житлову - чого б і мені не зробити теж зміни...
Отим двом панам що після пані stm вставили свої "5 копійок" - воно же не світить... Ніколи. Але "колотяться"... Пан kozlodoev у своєму життя придумав 80 постів на форумі і з них 70 - то "разобляченіє" харчування акурта та встановлення діагнозів...
Вчора кричав - аж скаженів:
"Тигру не докладывают мяса!"
Чи ні - помилився, ось так: