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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 676677678679
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:04

Я все думал: кто же первым ответит на классную реплику от San1t - неудачник по жизни Мизантроп или специалист по депрессиям kozlodoev?
Кто же первым ответит, куда лучше деть "свободные 100 000$?

Оба красавца. Пани и пани не считаем - люди нормальные, прогрессивные. подвижные (!!!).

P.S. Пане Квесторе_поверніться - а хіба людина не повинна прагнути до кращого?
Ви ж так зробили...
Он і пані stm зробила майже так само - переїхала з Позняків на правий берег, навіть втративши площу житлову - чого б і мені не зробити теж зміни...
Отим двом панам що після пані stm вставили свої "5 копійок" - воно же не світить... Ніколи. Але "колотяться"... Пан kozlodoev у своєму життя придумав 80 постів на форумі і з них 70 - то "разобляченіє" харчування акурта та встановлення діагнозів...
Вчора кричав - аж скаженів:
"Тигру не докладывают мяса!"
Чи ні - помилився, ось так:
  greenozon написав:йшов третій рік
ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина
доколє це **но тут буде?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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  #<1 ... 676677678679
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