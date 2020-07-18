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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 лип, 2020 18:04
Я все думал: кто же первым ответит на классную реплику от San1t
- неудачник по жизни Мизантроп
или специалист по депрессиям kozlodoev
?
Кто же первым ответит, куда лучше деть "свободные 100 000$?
Оба красавца. Пани и пани не считаем - люди нормальные, прогрессивные. подвижные (!!!).P.S.
Пане Квесторе_поверніться
- а хіба людина не повинна прагнути до кращого?
Ви ж так зробили...
Он і пані stm
зробила майже так само - переїхала з Позняків на правий берег, навіть втративши площу житлову - чого б і мені не зробити теж зміни...
Отим двом панам що після пані stm
вставили свої "5 копійок
" - воно же не світить... Ніколи. Але "колотяться"... Пан kozlodoev
у своєму життя придумав 80 постів на форумі і з них 70 - то "разобляченіє
" харчування акурта та встановлення діагнозів...
Вчора кричав - аж скаженів:"Тигру не докладывают мяса!"
Чи ні - помилився, ось так:
greenozon написав:йшов третій рік
ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина
доколє це **но тут буде?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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akurt
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Додано: Нед 19 лип, 2020 18:40
akurt написав:
Але я задоволлений і тому вибачайте - мені на море.
В Анталії зараз +27. Вода в морі +28.
В Бучі +27
В цоколі +23
0 КВт на кондиціонування повітря,
Молоко Яготинське 2,6% 900 мл 20.90 грн.
Ляпота
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:25
change_pm написав: yama написав:
Дайте ссылку ! Я тоже живу на $100 месяц
...может че нового узнаю
А ви подивіться на пости флаймена на цій гілці, там все є. Я його розпитував, як можна на 100 уе жити.
І якщо вже ваша, таки, ласка, напишіть, що у вас входить в 100 уе?
- $80- 100 это : Еда. Зубная паста и прочее средства гигиены мыло , зубная нить, бритвенные станки дезодорант и т.п . Мобильная связь
. Стрижка раз в два месяца. Аспирин, ибупрофен, вата, пластирь , йод , перекись, спирт, палочки для ушей и прочие медицинские мелочи .
- Еда это 80 грн\день
Одежду последних пару тройку лет не покупал вообще ну окромя белья
Востаннє редагувалось yama
в Нед 19 лип, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:38
change_pm написав:
. Чи погано мати ВНЖ якоїсь країни
, куди якщо що, то можна втекти на авто / літаком / паромом? Імхо, непогано!
!
У знакомого рагуля квартира в Польше вида на жительство нету, не смог попасть в свою квартиру пока не взял приглашение на работу. Получить вид на жительство не всегда легко и даже получив его надо ж там еще работу найти. А мы для них второй сорт и нормальную работу не физическую там получить надо быть реально крутым спецом, а если ты крутой спец то и здесь не плохо зарабатываешь. Где ошибка? Анестезиолог во Львове в день может иметь в государственной больнице от $100 до Х00 . Зачем ему куда то ехать? Он играться на телефоне во время операций , а всю работу делает анестезиологческая сестра за своих 200-400 грн . Про хирурга там цыфры космос от $500 в день до $3000 в день, в той же гос больнице . Первое что в голову пришло. Нафиг им заграница ?
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