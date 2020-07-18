Додано: Нед 19 лип, 2020 19:38

change_pm написав: .



Чи погано мати ВНЖ якоїсь країни, куди якщо що, то можна втекти на авто / літаком / паромом? Імхо, непогано!



! , куди якщо що, то можна втекти на авто / літаком / паромом? Імхо, непогано!

У знакомого рагуля квартира в Польше вида на жительство нету, не смог попасть в свою квартиру пока не взял приглашение на работу. Получить вид на жительство не всегда легко и даже получив его надо ж там еще работу найти. А мы для них второй сорт и нормальную работу не физическую там получить надо быть реально крутым спецом, а если ты крутой спец то и здесь не плохо зарабатываешь. Где ошибка? Анестезиолог во Львове в день может иметь в государственной больнице от $100 до Х00 . Зачем ему куда то ехать? Он играться на телефоне во время операций , а всю работу делает анестезиологческая сестра за своих 200-400 грн . Про хирурга там цыфры космос от $500 в день до $3000 в день, в той же гос больнице . Первое что в голову пришло. Нафиг им заграница ?