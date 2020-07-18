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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 677678679680>
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:04

Я все думал: кто же первым ответит на классную реплику от San1t - неудачник по жизни Мизантроп или специалист по депрессиям kozlodoev?
Кто же первым ответит, куда лучше деть "свободные 100 000$?

Оба красавца. Пани и пани не считаем - люди нормальные, прогрессивные. подвижные (!!!).

P.S. Пане Квесторе_поверніться - а хіба людина не повинна прагнути до кращого?
Ви ж так зробили...
Он і пані stm зробила майже так само - переїхала з Позняків на правий берег, навіть втративши площу житлову - чого б і мені не зробити теж зміни...
Отим двом панам що після пані stm вставили свої "5 копійок" - воно же не світить... Ніколи. Але "колотяться"... Пан kozlodoev у своєму життя придумав 80 постів на форумі і з них 70 - то "разобляченіє" харчування акурта та встановлення діагнозів...
Вчора кричав - аж скаженів:
"Тигру не докладывают мяса!"
Чи ні - помилився, ось так:
  greenozon написав:йшов третій рік
ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина
доколє це **но тут буде?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:40

  akurt написав:Але я задоволлений і тому вибачайте - мені на море.
В Анталії зараз +27. Вода в морі +28.

В Бучі +27
В цоколі +23
0 КВт на кондиціонування повітря,
Молоко Яготинське 2,6% 900 мл 20.90 грн.
Ляпота
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:25

  change_pm написав:
  yama написав:Дайте ссылку ! Я тоже живу на $100 месяц...может че нового узнаю :(

А ви подивіться на пости флаймена на цій гілці, там все є. Я його розпитував, як можна на 100 уе жити.

І якщо вже ваша, таки, ласка, напишіть, що у вас входить в 100 уе?

- $80- 100 это : Еда. Зубная паста и прочее средства гигиены мыло , зубная нить, бритвенные станки дезодорант и т.п . Мобильная связь :). Стрижка раз в два месяца. Аспирин, ибупрофен, вата, пластирь , йод , перекись, спирт, палочки для ушей и прочие медицинские мелочи .
- Еда это 80 грн\день
Одежду последних пару тройку лет не покупал вообще ну окромя белья
Востаннє редагувалось yama в Нед 19 лип, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:38

  change_pm написав: .

Чи погано мати ВНЖ якоїсь країни, куди якщо що, то можна втекти на авто / літаком / паромом? Імхо, непогано!

!

У знакомого рагуля квартира в Польше вида на жительство нету, не смог попасть в свою квартиру пока не взял приглашение на работу. Получить вид на жительство не всегда легко и даже получив его надо ж там еще работу найти. А мы для них второй сорт и нормальную работу не физическую там получить надо быть реально крутым спецом, а если ты крутой спец то и здесь не плохо зарабатываешь. Где ошибка? Анестезиолог во Львове в день может иметь в государственной больнице от $100 до Х00 . Зачем ему куда то ехать? Он играться на телефоне во время операций , а всю работу делает анестезиологческая сестра за своих 200-400 грн . Про хирурга там цыфры космос от $500 в день до $3000 в день, в той же гос больнице . Первое что в голову пришло. Нафиг им заграница ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  yama написав:Про хирурга там цыфры космос от $500 в день до $3000 в день, в той же гос больнице . Первое что в голову пришло. Нафиг им заграница ?

Нафіг їм медична реформа.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:23

  yama написав:Анестезиолог во Львове в день может иметь в государственной больнице от $100 до Х00 . Зачем ему куда то ехать? Он играться на телефоне во время операций , а всю работу делает анестезиологческая сестра за своих 200-400 грн . Про хирурга там цыфры космос от $500 в день до $3000 в день, в той же гос больнице . Первое что в голову пришло. Нафиг им заграница ?

И что же хирурги там делают за такие деньги каждый день? Сердце с почками пересаживают?
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  akurt написав:- Парни: возьмите объект готовый - вот он - вот с мебелью, с немецкой сантехникой, с отоплением, с ванными-таулетами-душами-умывальниками, с мебелью в прихожей, с изумительными балконами, с кондиционерами, с плавательными бассейнами, с подземными паркингами не по 210 000 гривен, за - например - за 95 000 нахомяченных и спрятанных под грушей баксов - продадите тому же akurt'y в июле 2020 уже за 120 000 - наваритесь на ровном месте без никаких усилий - почти на тридцатник бакинских.... Упавших просто с неба... На ровном месте...

Акурт же не дурак, и не будет переплачивать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:51

  Квесторе_поверніться написав:
  yama написав:Про хирурга там цыфры космос от $500 в день до $3000 в день, в той же гос больнице . Первое что в голову пришло. Нафиг им заграница ?

Нафіг їм медична реформа.

Некуй їм платити!
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- шучін,
- брати лопату,
- брати вила і до Ради,
- ну і так далі!
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:55

Форумчане на этой ветке меня сейчас реально порадовали: в 18-03 я написал последний свой пост, в 18-05 уже был на улице, прошел пешком 1800 м к морю - примерно 20-25 минут - поплавал в Средиземном море, принял пресный душ, переоделся в кабинке - еще 20-25 минут - в 20-40 я дома - и читаю отличные тексты!
Поставил flyman и Вкладчик1234 - каждому - "+".
Отлично, ребята!

По дороге придумал текст:
"Экономико-математические основы покупки квартиры в Анталии"
(вероятно, будет завтра)
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:02

  akurt написав:Форумчане на этой ветке меня сейчас реально порадовали: в 18-03 я написал последний свой пост, в 18-05 уже был на улице, прошел пешком 1800 м к морю - примерно 20-25 минут - поплавал в Средиземном море, принял пресный душ, переоделся в кабинке - еще 20-25 минут - в 20-40 я дома - и читаю отличные тексты!
Поставил flyman и Вкладчик1234 - каждому - "+".
Отлично, ребята!

По дороге придумал текст:
"Экономико-математические основы покупки квартиры в Анталии"
(вероятно, будет завтра)

Не забудьте вставить в основы электроэнергию 0,9 лир за киловатт ;)
Востаннє редагувалось stm в Нед 19 лип, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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