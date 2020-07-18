Додано: Нед 19 лип, 2020 20:55

Форумчане на этой ветке меня сейчас реально порадовали: в 18-03 я написал последний свой пост, в 18-05 уже был на улице, прошел пешком 1800 м к морю - примерно 20-25 минут - поплавал в Средиземном море, принял пресный душ, переоделся в кабинке - еще 20-25 минут - в 20-40 я дома - и читаю отличные тексты!

Поставил flyman и Вкладчик1234 - каждому - "+".

Отлично, ребята!



По дороге придумал текст:

"Экономико-математические основы покупки квартиры в Анталии"

(вероятно, будет завтра)

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).