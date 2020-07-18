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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:13

  change_pm написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  yama написав:Про хирурга там цыфры космос от $500 в день до $3000 в день, в той же гос больнице . Первое что в голову пришло. Нафиг им заграница ?

Нафіг їм медична реформа.

Некуй їм платити!
Не подобається працювати за держзарплату, наступні варіанти:
- шучін,
- брати лопату,
- брати вила і до Ради,
- ну і так далі!

Це легко говорити коли близьку людину не потрібно лікувати... :(
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Квесторе_поверніться
 
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