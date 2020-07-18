change_pm написав:
Некуй їм платити!
Не подобається працювати за держзарплату, наступні варіанти:
- шучін,
- брати лопату,
- брати вила і до Ради,
- ну і так далі!
Це легко говорити коли близьку людину не потрібно лікувати...
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:13
Це легко говорити коли близьку людину не потрібно лікувати...
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Додано: Нед 19 лип, 2020 21:54
Акурт, ты лучше скажи, если ты такой счастливый и правильный, почему протираешь штаны на форуме? Ведь ты тут вечно строчишь тирады, всех поучаешь и самоутверждаешься. Фактически ведешь общение с анонимусами. Ради чего? Какова причина появления на этом форуме?
Если взять твой образ размеренной жизни на поебережье средиземного моря, любовь покататься на лыжах и вкусно поесть - он правильный, с этим спорить не нужно. Но вот не пойму, почему же тогда нужно сидеть на форуме? Может таки что-то гложет? Ведь успешный человек вряд-ли бы понтовался и поучал всех на форуме. А речь идет именно о понтах, а не конкретике. Что-то таки не так, кризис присутствует. Скорее всего без понтов ты чувствуешь себя ничтожным. Вполне возможно это от безделия.
Ну давай еще выдай 100500 заувалированных символов про то как я неправ, но фактов это же не поменяет
И кстати, дорадо лучше больше раза в месяц не кушать
Додано: Нед 19 лип, 2020 22:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пидагог он,привычка поучать.пусть веселит
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 19 лип, 2020 22:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Давно не заходив на цю гілку.
І, почитавши декілька останніх сторінок - наче "Лігу сміху" подивився!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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