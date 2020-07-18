Додано: Нед 19 лип, 2020 21:54

akurt написав: Я все думал: кто же первым ответит на классную реплику от San1t - неудачник по жизни Мизантроп или специалист по депрессиям kozlodoev?

Кто же первым ответит, куда лучше деть "свободные 100 000$?



Оба красавца. Пани и пани не считаем - люди нормальные, прогрессивные. подвижные (!!!).



P.S. Пане Квесторе_поверніться - а хіба людина не повинна прагнути до кращого?

Ви ж так зробили...

Он і пані stm зробила майже так само - переїхала з Позняків на правий берег, навіть втративши площу житлову - чого б і мені не зробити теж зміни...

Отим двом панам що після пані stm вставили свої "5 копійок" - воно же не світить... Ніколи. Але "колотяться"... Пан kozlodoev у своєму життя придумав 80 постів на форумі і з них 70 - то "разобляченіє" харчування акурта та встановлення діагнозів...

Вчора кричав - аж скаженів:

"Тигру не докладывают мяса!"

Чи ні - помилився, ось так:

greenozon написав: йшов третій рік

ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина

доколє це **но тут буде? Я все думал: кто же первым ответит на классную реплику от- неудачник по жизниили специалист по депрессиямКто же первым ответит, куда лучше деть "свободные 100 000$?Оба красавца. Пани и пани не считаем - люди нормальные,Пане- а хіба людина не повинна прагнути до кращого?Ви ж так зробили...Он і панізробила майже так само - переїхала з Позняків на правий берег, навіть втративши площу житлову - чого б і мені не зробити теж зміни...Отим двом панам що після панівставили свої "5 копійок" - воно же не світить... Ніколи. Але "колотяться"... Пану своєму життя придумав 80 постів на форумі і з них 70 - то "разобляченіє" харчування акурта та встановлення діагнозів...Вчора кричав - аж скаженів:Чи ні - помилився, ось так:

Акурт, ты лучше скажи, если ты такой счастливый и правильный, почему протираешь штаны на форуме? Ведь ты тут вечно строчишь тирады, всех поучаешь и самоутверждаешься. Фактически ведешь общение с анонимусами. Ради чего? Какова причина появления на этом форуме?Если взять твой образ размеренной жизни на поебережье средиземного моря, любовь покататься на лыжах и вкусно поесть - он правильный, с этим спорить не нужно. Но вот не пойму, почему же тогда нужно сидеть на форуме? Может таки что-то гложет? Ведь успешный человек вряд-ли бы понтовался и поучал всех на форуме. А речь идет именно о понтах, а не конкретике. Что-то таки не так, кризис присутствует. Скорее всего без понтов ты чувствуешь себя ничтожным. Вполне возможно это от безделия.Ну давай еще выдай 100500 заувалированных символов про то как я неправ, но фактов это же не поменяетИ кстати, дорадо лучше больше раза в месяц не кушать