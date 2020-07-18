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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:54

  akurt написав:Я все думал: кто же первым ответит на классную реплику от San1t - неудачник по жизни Мизантроп или специалист по депрессиям kozlodoev?
Кто же первым ответит, куда лучше деть "свободные 100 000$?

Оба красавца. Пани и пани не считаем - люди нормальные, прогрессивные. подвижные (!!!).

P.S. Пане Квесторе_поверніться - а хіба людина не повинна прагнути до кращого?
Ви ж так зробили...
Он і пані stm зробила майже так само - переїхала з Позняків на правий берег, навіть втративши площу житлову - чого б і мені не зробити теж зміни...
Отим двом панам що після пані stm вставили свої "5 копійок" - воно же не світить... Ніколи. Але "колотяться"... Пан kozlodoev у своєму життя придумав 80 постів на форумі і з них 70 - то "разобляченіє" харчування акурта та встановлення діагнозів...
Вчора кричав - аж скаженів:
"Тигру не докладывают мяса!"
Чи ні - помилився, ось так:
  greenozon написав:йшов третій рік
ті самі срані йогурти, та сама задрипана сруреччина
доколє це **но тут буде?

Акурт, ты лучше скажи, если ты такой счастливый и правильный, почему протираешь штаны на форуме? Ведь ты тут вечно строчишь тирады, всех поучаешь и самоутверждаешься. Фактически ведешь общение с анонимусами. Ради чего? Какова причина появления на этом форуме?

Если взять твой образ размеренной жизни на поебережье средиземного моря, любовь покататься на лыжах и вкусно поесть - он правильный, с этим спорить не нужно. Но вот не пойму, почему же тогда нужно сидеть на форуме? Может таки что-то гложет? Ведь успешный человек вряд-ли бы понтовался и поучал всех на форуме. А речь идет именно о понтах, а не конкретике. Что-то таки не так, кризис присутствует. Скорее всего без понтов ты чувствуешь себя ничтожным. Вполне возможно это от безделия.

Ну давай еще выдай 100500 заувалированных символов про то как я неправ, но фактов это же не поменяет

И кстати, дорадо лучше больше раза в месяц не кушать
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Давно не заходив на цю гілку.
І, почитавши декілька останніх сторінок - наче "Лігу сміху" подивився! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:И что же хирурги там делают за такие деньги каждый день? Сердце с почками пересаживают?

Родычу шунтирование делали и клапан меняли 350т грн в гос больнице. Деньги налом. Хочешь бесплатно - в очередь. Если доживешь, сделают. ЛОР хирург в обычной киевской больнице: пока я там лежал по 2-3 операции в день кроме пятницы (все до обеда) с каждого пациента от 5 до 15тгрн. Хвастался что делает раз в пару недель пластику носа -3 т евро. Препараты за гос счёт(но мой был порядочный с медсёстрами и прочими сопутствующими делился из того что я заплатил) Хороший врач особенно хирург зарабатывает хорошо. Но им стать тяжело. Я б не смог. Кстати знакомый помешанный на ЗОЖ платил модному диетологу 4т грн за часовую консультацию :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:33

  PUnder написав:
  shapo написав:И что же хирурги там делают за такие деньги каждый день? Сердце с почками пересаживают?

Родычу шунтирование делали и клапан меняли 350т грн в гос больнице. Деньги налом. Хочешь бесплатно - в очередь. Если доживешь, сделают. ЛОР хирург в обычной киевской больнице: пока я там лежал по 2-3 операции в день кроме пятницы (все до обеда) с каждого пациента от 5 до 15тгрн. Хвастался что делает раз в пару недель пластику носа -3 т евро. Препараты за гос счёт(но мой был порядочный с медсёстрами и прочими сопутствующими делился из того что я заплатил) Хороший врач особенно хирург зарабатывает хорошо. Но им стать тяжело. Я б не смог. Кстати знакомый помешанный на ЗОЖ платил модному диетологу 4т грн за часовую консультацию :)


Скажите львовянам что ваши врачи вас там просто надувают.
4 года назад менял аортальный клапан и ставил кольцо на митральный в Киеве в взрослом отделении Ахмадет - стоило 160 т.грн с покупкой крови, коронографией и по 200 баксов хирургу и кардиологу в качестве личной благодарности.
В Польше это стоило бы как в Львове, в Германии 18 тыс.евро, в Израиле - 25 тыс.баксов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:05

  PUnder написав:
  shapo написав:И что же хирурги там делают за такие деньги каждый день? Сердце с почками пересаживают?

Родычу шунтирование делали и клапан меняли 350т грн в гос больнице. Деньги налом. Хочешь бесплатно - в очередь. Если доживешь, сделают.

А чього ці розмови про нал не записати на диктофон і в прокуратуру?
Чи щось природно зжимається від переляку? :)
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 20 лип, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:10

  shapo написав:Скажите львовянам что ваши врачи вас там просто надувают.
4 года назад менял аортальный клапан и ставил кольцо на митральный в Киеве в взрослом отделении Ахмадет - стоило 160 т.грн с покупкой крови, коронографией и по 200 баксов хирургу и кардиологу в качестве личной благодарности.
В Польше это стоило бы как в Львове, в Германии 18 тыс.евро, в Израиле - 25 тыс.баксов

В Польше це б було безкоштовно, особисто Вам, як пенсу, і всім працюючим, які платять податки, а також мають ВНЖ + членам їх сімей.
В Німечині така сама ситуація, все безкоштовно.
Соррі, за Ізраїль таки розказати не можу, кровє не тє :)
В Туречині, я так розумію для громадян це було би безкоштовно.

зі. І тіко не терпіли продовжують за все переплачувати і кланятись, щоб їх хабар взяли і їм щось таки зробили :evil:

ззі. Ви ж таки громадянин України? Чи не повинно це все було б бути вам безкоштовно? Пошто Ви стіко років податки платили?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:26

  kozlodoev написав:Скорее всего без понтов ты чувствуешь себя ничтожным. Вполне возможно это от безделия.

Якщо ви лікар і ставите діагнози, то цей діагноз поставлено вірно.
Що можна сказати про людину, яка на будь-який сумнів дописувача, або навіть на питання із сумнівом, починає виливати бруд та висмикувати слова з архівів повідомлень, для приниження?
Якась специфічна форма агресивного нарцисізму.

При цьому, тема дуже цікава.
Але особисті якості цього шмакурта і схема брехливого підтасовування фактів викликають лише роздратування.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:32

  change_pm написав:ззі. Ви ж таки громадянин України? Чи не повинно це все було б бути вам безкоштовно? Пошто Ви стіко років податки платили?

Можна подумати, що шмакурти купують нерухомість у Туреччині за гроші після сплати податків в Україні.
Навіщо ці провокації?
Ви теж будували саме таку країну, яка є.
І користувались абсолютно всіма можливостями, включаючи приватизацію державного майна за копійки.
Я уважно прочитав тему з самого початку і бачив численні розмови про кримінальне походження коштів головного автора.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:40

  ib_investor написав:
  change_pm написав:ззі. Ви ж таки громадянин України? Чи не повинно це все було б бути вам безкоштовно? Пошто Ви стіко років податки платили?

Можна подумати, що шмакурти купують нерухомість у Туреччині за гроші після сплати податків в Україні.
Навіщо ці провокації?
Ви теж будували саме таку країну, яка є.
І користувались абсолютно всіма можливостями, включаючи приватизацію державного майна за копійки.
Я уважно прочитав тему з самого початку і бачив численні розмови про кримінальне походження коштів головного автора.

Особисто я нічим не користувався, крім отого одного ваучера. Коли це було? В 90ті здається?

Якщо людина заробила грощі не в Україні, то яким макаром тут податки в Україні до цієї людини, якщо ця людина ще й податковий нерезидент?

Давайте про вас поговоримо. Ви ж інвестор в акції через ИнтернешнлБрокерз, корект?
Скільки податків Ви особисто заплатили Україні від акційного доходу?

Ну і з задоволенням послухаю, що Ви змогли особисто приватизувати за копійки?
І що конкретно змогли подубувати в країні?

Не соромтесь, розповідайте :)
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