RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 678679680681
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:00

  ib_investor написав:З дивідендів податки утримано брокером, 15%.

Это Трампу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12003
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7005 раз.
Подякували: 3180 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:00

  change_pm написав:
  shapo написав:Скажите львовянам что ваши врачи вас там просто надувают.
4 года назад менял аортальный клапан и ставил кольцо на митральный в Киеве в взрослом отделении Ахмадет - стоило 160 т.грн с покупкой крови, коронографией и по 200 баксов хирургу и кардиологу в качестве личной благодарности.
В Польше это стоило бы как в Львове, в Германии 18 тыс.евро, в Израиле - 25 тыс.баксов

В Польше це б було безкоштовно, особисто Вам, як пенсу, і всім працюючим, які платять податки, а також мають ВНЖ + членам їх сімей.
В Німечині така сама ситуація, все безкоштовно.
Соррі, за Ізраїль таки розказати не можу, кровє не тє :)
В Туречині, я так розумію для громадян це було би безкоштовно.

зі. І тіко не терпіли продовжують за все переплачувати і кланятись, щоб їх хабар взяли і їм щось таки зробили :evil:

ззі. Ви ж таки громадянин України? Чи не повинно це все було б бути вам безкоштовно? Пошто Ви стіко років податки платили?

Много чего должно быть бесплатно в Украине, вот только где вы будете это доказывать?
Расценки я написал для медтуриста
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:07

  Вкладчик1234 написав:
  ib_investor написав:З дивідендів податки утримано брокером, 15%.

Это Трампу

А як повинно бути інакше?
Виплата у Трампа, податки Трампу, гроші на рахунку американського брокера.
Є угоди про уникнення подвійного оподаткування, саме для таких цілей і підписуються.
Якщо на дивіденди не розповсюджується - буду сплачувати в Україні, в наступному році.
ib_investor
 
Повідомлень: 71
З нами з: 27.04.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:37

Ось що робити в такому випадку?

Таке скрізь, але небагато народу робить такі записи і нажаль далі це все помирає (((
Коррупция в больнице номер 6 , город Киев.
https://www.facebook.com/anton.gura/vid ... 957884808/

зі. Я там колись лежав, але нікуя їм не платив. зразу сказав уе нема, якщо що - пишу в прокуратуру )))
change_pm
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 03.02.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 678679680681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banazîr і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 93, 94, 95
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
941 106162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 09:50
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 526, 527, 528
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5277 574064
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лип, 2020 10:26
greenozon
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4019
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.