Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Скажите львовянам что ваши врачи вас там просто надувают. 4 года назад менял аортальный клапан и ставил кольцо на митральный в Киеве в взрослом отделении Ахмадет - стоило 160 т.грн с покупкой крови, коронографией и по 200 баксов хирургу и кардиологу в качестве личной благодарности. В Польше это стоило бы как в Львове, в Германии 18 тыс.евро, в Израиле - 25 тыс.баксов
В Польше це б було безкоштовно, особисто Вам, як пенсу, і всім працюючим, які платять податки, а також мають ВНЖ + членам їх сімей. В Німечині така сама ситуація, все безкоштовно. Соррі, за Ізраїль таки розказати не можу, кровє не тє В Туречині, я так розумію для громадян це було би безкоштовно.
зі. І тіко не терпіли продовжують за все переплачувати і кланятись, щоб їх хабар взяли і їм щось таки зробили
ззі. Ви ж таки громадянин України? Чи не повинно це все було б бути вам безкоштовно? Пошто Ви стіко років податки платили?
Много чего должно быть бесплатно в Украине, вот только где вы будете это доказывать? Расценки я написал для медтуриста
А як повинно бути інакше? Виплата у Трампа, податки Трампу, гроші на рахунку американського брокера. Є угоди про уникнення подвійного оподаткування, саме для таких цілей і підписуються. Якщо на дивіденди не розповсюджується - буду сплачувати в Україні, в наступному році.