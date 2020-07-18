Додано: Пон 20 лип, 2020 12:26

У Туреччині на українку накинувся місцевий прихильник Росії, якого роздратувало те, що жінка спілкується українською мовою.



Про це потерпіла написала у соціальних мережах.



Туристка з Харкова Ірина Куц зазначила, що зараз у Туреччину на відпочинок приїхало багато українців, тоді як росіянам в’їзд поки заборонено.



"У маленькому містечку Кемер вирішили ми прогулятися в центр міста. Йдемо ми мимо якогось туристичного агентства, вибігає турок і російською мовою пропонує зайти, щоб послухати інформацію про екскурсії. Оскільки на екскурсіях ми на той час вже побували, я автоматично відповідаю українською мовою "Ні, дякую!". Відходимо метрів тридцять і чую в спину від турка: "Спасіба нада гаваріть! Па русскі! А нє вот ета дякую укрАінскоє!". Тобто, він добре зрозумів, що я йому сказала!



Я так швидко вернулася до турка, що він аж відскочив, коли мене знову побачив. Отетеріли і його колеги, які за нами спостерігали", – зазначила Ірина Куц.



"Кажу йому з притиском: "Тешекюре едерем!" (це турецькою мовою ззначає "Дякую!"). А він знову репетує: "Гаварі спасіба па русскі!". Знову кажу: "Тешекюре едерем! Це турецькою. Дякую! Це українською". Він жалібно почав щось мимрити про те, що має бути "адін язик, панятєн для всєх". Я кажу: "Окей! Інгліш!". Турок знову завівся: "Нєт! Русскій!".



А потім почалася дивна тирада з його боку про те, що Україна і Росія – це одне й те ж саме. Тому нема чого нам випендрюватися зі своїм "дякую"…



Я йому пробувала пояснити про війну між Росією та Україною, але до нього ця інформація не доходила.



Врешті я застосувала заборонену "важку артилерію". Сказала йому: якщо Україна й Росія – одне і те ж, то турки й араби теж одне і те ж. Він аж завищав, коли це почув. Кричав, що він не араб. Я ж йому сказала, що якщо він не зрозумів турецькою мовою "Тешекюре едерем", то він не турок, а араб. Коротше, цей менеджер туризму ледь не плакав", – додала туристка.



"Я від нього пішла і в спину знову чую його ображений голос: "А ти, ти знаєш, кто ти?". Зупинилася, не повертаюся, чекаю. А турок кричить: "Ти єврєйка, єврєйка, єврєйка!". Я обернулася і розсміялася. Ну це ж уже комплімент на фоні того, ким він мене до того називав", – зазначила Ірина Куц.