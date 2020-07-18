Это Трампу
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:00
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:00
Много чего должно быть бесплатно в Украине, вот только где вы будете это доказывать?
Расценки я написал для медтуриста
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:07
А як повинно бути інакше?
Виплата у Трампа, податки Трампу, гроші на рахунку американського брокера.
Є угоди про уникнення подвійного оподаткування, саме для таких цілей і підписуються.
Якщо на дивіденди не розповсюджується - буду сплачувати в Україні, в наступному році.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:37
Ось що робити в такому випадку?
Таке скрізь, але небагато народу робить такі записи і нажаль далі це все помирає (((
Коррупция в больнице номер 6 , город Киев.
зі. Я там колись лежав, але нікуя їм не платив. зразу сказав уе нема, якщо що - пишу в прокуратуру )))
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:47
Ну и как, хорошо лечили после этого?
В октябрьской в которую попал в начале 2016г в реанимацию , а потом в кардиологию пришел такой кадр,никому не платил,к нему никто и не подходил несколько дней - ни врачи, ни медсестра.
Морализировать на тему врачей-хапуг после неприкрытого воровства миллионов из бюджета ,по-моему, неприлично.
Я-то это знаю по сыну закончившему в Киеве мед и не оставшемся в стране именно из-за этого. Его сокурсники тоже очень мало кто остался или в специальности, или в стране.
Конечно, есть и врачи-рвачи, так они в любых странах есть, но там врач этим может не заниматься, а у нас обязан чтобы выжить ибо после 7 лет обучения и 1-2 года в интернатуре получать 5-7 тыс.грн согласится только полный идиот.
В Киеве, а не за границей где дороже в 3-4 раза я решил делать операцию именно в взрослом отделении Охмадета только из-за хорошего,западного отношения врачей к пациенту.
В Амосова и у Тодурова берут такие же деньги,но там еще после этого хамское совковое отношение к больному.
PS Даже иностранцы понимают что поборы с пациентов в Украине и СНГ это не взятка, а способ выживания врача. Сын был на какой-то международной конференции и там эту мысль озвучили, а здесь нашли самых больших взяточников - поищите в набсоветах Укрзализницы,НБУ,Нафтогазе и пр.госпредприятий за что местные грантоеды и заезжие иностранцы типа Байденовского сынка получают очень неплохие даже по их меркам зарплаты.Слабо журнашлюшке туда сходить с микрофоном или к ментам и сбу-никам крышующим наркоторговлю,проституцию,контрафакт,контрабанду?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:20
"Будівельник" та інші представники укро-їліти щиросердно вважають, що низькі зарплати підвищують конкурентноздатність укро-продукції.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:26
У Туреччині на українку накинувся місцевий прихильник Росії, якого роздратувало те, що жінка спілкується українською мовою.
Про це потерпіла написала у соціальних мережах.
Туристка з Харкова Ірина Куц зазначила, що зараз у Туреччину на відпочинок приїхало багато українців, тоді як росіянам в’їзд поки заборонено.
"У маленькому містечку Кемер вирішили ми прогулятися в центр міста. Йдемо ми мимо якогось туристичного агентства, вибігає турок і російською мовою пропонує зайти, щоб послухати інформацію про екскурсії. Оскільки на екскурсіях ми на той час вже побували, я автоматично відповідаю українською мовою "Ні, дякую!". Відходимо метрів тридцять і чую в спину від турка: "Спасіба нада гаваріть! Па русскі! А нє вот ета дякую укрАінскоє!". Тобто, він добре зрозумів, що я йому сказала!
Я так швидко вернулася до турка, що він аж відскочив, коли мене знову побачив. Отетеріли і його колеги, які за нами спостерігали", – зазначила Ірина Куц.
"Кажу йому з притиском: "Тешекюре едерем!" (це турецькою мовою ззначає "Дякую!"). А він знову репетує: "Гаварі спасіба па русскі!". Знову кажу: "Тешекюре едерем! Це турецькою. Дякую! Це українською". Він жалібно почав щось мимрити про те, що має бути "адін язик, панятєн для всєх". Я кажу: "Окей! Інгліш!". Турок знову завівся: "Нєт! Русскій!".
А потім почалася дивна тирада з його боку про те, що Україна і Росія – це одне й те ж саме. Тому нема чого нам випендрюватися зі своїм "дякую"…
Я йому пробувала пояснити про війну між Росією та Україною, але до нього ця інформація не доходила.
Врешті я застосувала заборонену "важку артилерію". Сказала йому: якщо Україна й Росія – одне і те ж, то турки й араби теж одне і те ж. Він аж завищав, коли це почув. Кричав, що він не араб. Я ж йому сказала, що якщо він не зрозумів турецькою мовою "Тешекюре едерем", то він не турок, а араб. Коротше, цей менеджер туризму ледь не плакав", – додала туристка.
"Я від нього пішла і в спину знову чую його ображений голос: "А ти, ти знаєш, кто ти?". Зупинилася, не повертаюся, чекаю. А турок кричить: "Ти єврєйка, єврєйка, єврєйка!". Я обернулася і розсміялася. Ну це ж уже комплімент на фоні того, ким він мене до того називав", – зазначила Ірина Куц.
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:49
Нормально лікували, по протоколу. Хто хотів платити, міг це робити.
Наявна престуна халатність. Якщо б у людини були сили можна було б зразу йти до головного і розмовляти. Я так постійно роблю!
Не треба пересмикувати Ми про лікарей-хапуг, про інших корупціонерів поговоримо потім.
І що лікарі чимось особливі за вчителів, наприклад? Чим вони такі особливі, що їм потрібно давати хабаря? Може ви ще забашляєте хабаря продавчині в АТБ? В неї також нелегка доля і не вистарчає на життя.
еуй там, це хабар! Я ж написав в попередньому дописі, що їм треба робити, щоб не брати хабарі і не бути корупціонерами.
Так, а що туди журналісти не ходять? Повно інформації про ці зарплати. І що, хтось щось зробив? Навіть президенту все нормально по цбому питанню!
зі. Тєрпіли такі тєрпіли, тільки якісь відмовки шукають чи стрєлкі переводять...
|