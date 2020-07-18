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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 678679680681
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:00

  ib_investor написав:З дивідендів податки утримано брокером, 15%.

Это Трампу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:00

  change_pm написав:
  shapo написав:Скажите львовянам что ваши врачи вас там просто надувают.
4 года назад менял аортальный клапан и ставил кольцо на митральный в Киеве в взрослом отделении Ахмадет - стоило 160 т.грн с покупкой крови, коронографией и по 200 баксов хирургу и кардиологу в качестве личной благодарности.
В Польше это стоило бы как в Львове, в Германии 18 тыс.евро, в Израиле - 25 тыс.баксов

В Польше це б було безкоштовно, особисто Вам, як пенсу, і всім працюючим, які платять податки, а також мають ВНЖ + членам їх сімей.
В Німечині така сама ситуація, все безкоштовно.
Соррі, за Ізраїль таки розказати не можу, кровє не тє :)
В Туречині, я так розумію для громадян це було би безкоштовно.

зі. І тіко не терпіли продовжують за все переплачувати і кланятись, щоб їх хабар взяли і їм щось таки зробили :evil:

ззі. Ви ж таки громадянин України? Чи не повинно це все було б бути вам безкоштовно? Пошто Ви стіко років податки платили?

Много чего должно быть бесплатно в Украине, вот только где вы будете это доказывать?
Расценки я написал для медтуриста
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:07

  Вкладчик1234 написав:
  ib_investor написав:З дивідендів податки утримано брокером, 15%.

Это Трампу

А як повинно бути інакше?
Виплата у Трампа, податки Трампу, гроші на рахунку американського брокера.
Є угоди про уникнення подвійного оподаткування, саме для таких цілей і підписуються.
Якщо на дивіденди не розповсюджується - буду сплачувати в Україні, в наступному році.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:37

Ось що робити в такому випадку?

Таке скрізь, але небагато народу робить такі записи і нажаль далі це все помирає (((
Коррупция в больнице номер 6 , город Киев.
https://www.facebook.com/anton.gura/vid ... 957884808/

зі. Я там колись лежав, але нікуя їм не платив. зразу сказав уе нема, якщо що - пишу в прокуратуру )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:47

  change_pm написав:Таке скрізь, але небагато народу робить такі записи і нажаль далі це все помирає (((
Коррупция в больнице номер 6 , город Киев.
https://www.facebook.com/anton.gura/vid ... 957884808/

зі. Я там колись лежав, але нікуя їм не платив. зразу сказав уе нема, якщо що - пишу в прокуратуру )))


Ну и как, хорошо лечили после этого?
В октябрьской в которую попал в начале 2016г в реанимацию , а потом в кардиологию пришел такой кадр,никому не платил,к нему никто и не подходил несколько дней - ни врачи, ни медсестра.
Морализировать на тему врачей-хапуг после неприкрытого воровства миллионов из бюджета ,по-моему, неприлично.
Я-то это знаю по сыну закончившему в Киеве мед и не оставшемся в стране именно из-за этого. Его сокурсники тоже очень мало кто остался или в специальности, или в стране.
Конечно, есть и врачи-рвачи, так они в любых странах есть, но там врач этим может не заниматься, а у нас обязан чтобы выжить ибо после 7 лет обучения и 1-2 года в интернатуре получать 5-7 тыс.грн согласится только полный идиот.
В Киеве, а не за границей где дороже в 3-4 раза я решил делать операцию именно в взрослом отделении Охмадета только из-за хорошего,западного отношения врачей к пациенту.
В Амосова и у Тодурова берут такие же деньги,но там еще после этого хамское совковое отношение к больному.
PS Даже иностранцы понимают что поборы с пациентов в Украине и СНГ это не взятка, а способ выживания врача. Сын был на какой-то международной конференции и там эту мысль озвучили, а здесь нашли самых больших взяточников - поищите в набсоветах Укрзализницы,НБУ,Нафтогазе и пр.госпредприятий за что местные грантоеды и заезжие иностранцы типа Байденовского сынка получают очень неплохие даже по их меркам зарплаты.Слабо журнашлюшке туда сходить с микрофоном или к ментам и сбу-никам крышующим наркоторговлю,проституцию,контрафакт,контрабанду?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:20

  shapo написав:Из опыта работы на западной Украине знаю что именно нормальные рабочие там никогда не работали и не работают из-за низких расценок
"Будівельник" та інші представники укро-їліти щиросердно вважають, що низькі зарплати підвищують конкурентноздатність укро-продукції.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:26

У Туреччині на українку накинувся місцевий прихильник Росії, якого роздратувало те, що жінка спілкується українською мовою.

Про це потерпіла написала у соціальних мережах.

Туристка з Харкова Ірина Куц зазначила, що зараз у Туреччину на відпочинок приїхало багато українців, тоді як росіянам в’їзд поки заборонено.

"У маленькому містечку Кемер вирішили ми прогулятися в центр міста. Йдемо ми мимо якогось туристичного агентства, вибігає турок і російською мовою пропонує зайти, щоб послухати інформацію про екскурсії. Оскільки на екскурсіях ми на той час вже побували, я автоматично відповідаю українською мовою "Ні, дякую!". Відходимо метрів тридцять і чую в спину від турка: "Спасіба нада гаваріть! Па русскі! А нє вот ета дякую укрАінскоє!". Тобто, він добре зрозумів, що я йому сказала!

Я так швидко вернулася до турка, що він аж відскочив, коли мене знову побачив. Отетеріли і його колеги, які за нами спостерігали", – зазначила Ірина Куц.

"Кажу йому з притиском: "Тешекюре едерем!" (це турецькою мовою ззначає "Дякую!"). А він знову репетує: "Гаварі спасіба па русскі!". Знову кажу: "Тешекюре едерем! Це турецькою. Дякую! Це українською". Він жалібно почав щось мимрити про те, що має бути "адін язик, панятєн для всєх". Я кажу: "Окей! Інгліш!". Турок знову завівся: "Нєт! Русскій!".

А потім почалася дивна тирада з його боку про те, що Україна і Росія – це одне й те ж саме. Тому нема чого нам випендрюватися зі своїм "дякую"…

Я йому пробувала пояснити про війну між Росією та Україною, але до нього ця інформація не доходила.

Врешті я застосувала заборонену "важку артилерію". Сказала йому: якщо Україна й Росія – одне і те ж, то турки й араби теж одне і те ж. Він аж завищав, коли це почув. Кричав, що він не араб. Я ж йому сказала, що якщо він не зрозумів турецькою мовою "Тешекюре едерем", то він не турок, а араб. Коротше, цей менеджер туризму ледь не плакав", – додала туристка.

"Я від нього пішла і в спину знову чую його ображений голос: "А ти, ти знаєш, кто ти?". Зупинилася, не повертаюся, чекаю. А турок кричить: "Ти єврєйка, єврєйка, єврєйка!". Я обернулася і розсміялася. Ну це ж уже комплімент на фоні того, ким він мене до того називав", – зазначила Ірина Куц.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:49

  change_pm написав:Таке скрізь, але небагато народу робить такі записи і нажаль далі це все помирає (((
Коррупция в больнице номер 6 , город Киев.
https://www.facebook.com/anton.gura/vid ... 957884808/

зі. Я там колись лежав, але нікуя їм не платив. зразу сказав уе нема, якщо що - пишу в прокуратуру )))

  shapo написав:Ну и как, хорошо лечили после этого?
Нормально лікували, по протоколу. Хто хотів платити, міг це робити.
  shapo написав:В октябрьской в которую попал в начале 2016г в реанимацию , а потом в кардиологию пришел такой кадр,никому не платил,к нему никто и не подходил несколько дней - ни врачи, ни медсестра.
Наявна престуна халатність. Якщо б у людини були сили можна було б зразу йти до головного і розмовляти. Я так постійно роблю!
  shapo написав:Морализировать на тему врачей-хапуг после неприкрытого воровства миллионов из бюджета ,по-моему, неприлично.
Не треба пересмикувати :) Ми про лікарей-хапуг, про інших корупціонерів поговоримо потім.
  shapo написав:Конечно, есть и врачи-рвачи, так они в любых странах есть, но там врач этим может не заниматься, а у нас обязан чтобы выжить ибо после 7 лет обучения и 1-2 года в интернатуре получать 5-7 тыс.грн согласится только полный идиот.
І що лікарі чимось особливі за вчителів, наприклад? Чим вони такі особливі, що їм потрібно давати хабаря? Може ви ще забашляєте хабаря продавчині в АТБ? В неї також нелегка доля і не вистарчає на життя.
  shapo написав:PS Даже иностранцы понимают что поборы с пациентов в Украине и СНГ это не взятка, а способ выживания врача.
еуй там, це хабар! Я ж написав в попередньому дописі, що їм треба робити, щоб не брати хабарі і не бути корупціонерами.
  shapo написав:Сын был на какой-то международной конференции и там эту мысль озвучили, а здесь нашли самых больших взяточников - поищите в набсоветах Укрзализницы,НБУ,Нафтогазе и пр.госпредприятий за что местные грантоеды и заезжие иностранцы типа Байденовского сынка получают очень неплохие даже по их меркам зарплаты.Слабо журнашлюшке туда сходить с микрофоном или к ментам и сбу-никам крышующим наркоторговлю,проституцию,контрафакт,контрабанду?
Так, а що туди журналісти не ходять? Повно інформації про ці зарплати. І що, хтось щось зробив? Навіть президенту все нормально по цбому питанню!

зі. Тєрпіли такі тєрпіли, тільки якісь відмовки шукають чи стрєлкі переводять...
change_pm
 
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