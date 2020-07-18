Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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зі. Я там колись лежав, але нікуя їм не платив. зразу сказав уе нема, якщо що - пишу в прокуратуру )))
shapo написав:Ну и как, хорошо лечили после этого?
Нормально лікували, по протоколу. Хто хотів платити, міг це робити.
shapo написав:В октябрьской в которую попал в начале 2016г в реанимацию , а потом в кардиологию пришел такой кадр,никому не платил,к нему никто и не подходил несколько дней - ни врачи, ни медсестра.
Наявна престуна халатність. Якщо б у людини були сили можна було б зразу йти до головного і розмовляти. Я так постійно роблю!
shapo написав:Морализировать на тему врачей-хапуг после неприкрытого воровства миллионов из бюджета ,по-моему, неприлично.
Не треба пересмикувати Ми про лікарей-хапуг, про інших корупціонерів поговоримо потім.
shapo написав:Конечно, есть и врачи-рвачи, так они в любых странах есть, но там врач этим может не заниматься, а у нас обязан чтобы выжить ибо после 7 лет обучения и 1-2 года в интернатуре получать 5-7 тыс.грн согласится только полный идиот.
І що лікарі чимось особливі за вчителів, наприклад? Чим вони такі особливі, що їм потрібно давати хабаря? Може ви ще забашляєте хабаря продавчині в АТБ? В неї також нелегка доля і не вистарчає на життя.
shapo написав:PS Даже иностранцы понимают что поборы с пациентов в Украине и СНГ это не взятка, а способ выживания врача.
еуй там, це хабар! Я ж написав в попередньому дописі, що їм треба робити, щоб не брати хабарі і не бути корупціонерами.
shapo написав:Сын был на какой-то международной конференции и там эту мысль озвучили, а здесь нашли самых больших взяточников - поищите в набсоветах Укрзализницы,НБУ,Нафтогазе и пр.госпредприятий за что местные грантоеды и заезжие иностранцы типа Байденовского сынка получают очень неплохие даже по их меркам зарплаты.Слабо журнашлюшке туда сходить с микрофоном или к ментам и сбу-никам крышующим наркоторговлю,проституцию,контрафакт,контрабанду?
Так, а що туди журналісти не ходять? Повно інформації про ці зарплати. І що, хтось щось зробив? Навіть президенту все нормально по цбому питанню!
зі. Тєрпіли такі тєрпіли, тільки якісь відмовки шукають чи стрєлкі переводять...
1) Если у человека есть силы он в больницу не попадает. Описанный мной Пациент был то ли бывший, то ли действующий мент или сбу-ник т. к. в анамнезе было ножевое ранение , но не из наглецов-взяточников
2) Врач отличается от кассира АТБ тем что для получения своей профессии учится чуть больше, в нормальных странах должен иметь показатели после школы выше айтишников и,самое главное, ответственность у него другая. В нормальном социуме врач представитель среднего класса и выше, а не попрошайка-жебрак как в Украине. Нынешняя пандемия показала их ценность хотя ещё не до всех дошло. 3) Повторюсь. Поборы с пациентов необходимость выживания и функционирования клиник, т. к. моя оплата не идёт в карман одному хирургу или анестизиологу, а делится на всех - от врачей до уборщиц. Государство оплачивает очень небольшую часть лечения украинцев, а услужливые журнашлюшки "вскрывают" взяточников-врачей. И писал я не только о сверх зарплатах в госсекторе, но и существовании многомиллионных бизнесов на проституции, наркотиках, вывоза янтаря, леса, контрабандных сигарет
jump написав:У Туреччині на українку накинувся місцевий прихильник Росії, якого роздратувало те, що жінка спілкується українською мовою. Про це потерпіла написала у соціальних мережах.
Туреччина з 1 серпня відновлює авіасполучення з деякими країнами - серед них і Дубай, і Росія. Россіяни - це щось. Їх зараз МАЙЖЕ немає, але починають з"являтися - я не знаю, через Білорусь, чи через Грузію, але:
"Приколы нашего городка"
Прикол 1. Позавчера на пляже очень громкий женский голос - 2 часа без перерыва - толстая обрюзгшая россиянка 2 (два) часа втирала двум таким же какие-то очень интересные мысли и слова по-русски. На весь пляж было слышно только ее одну. Две подруги молчали - слово не сказали. Хотел было подойти, аккуратно сказать типа: "Нельзя ли потише - я нахожусь в 20-30 метрах от вас и уже устал слушать". Потом подумал: затопчет ногами, обплюёт и покроет матом.
Прикол 2. Захожу по дороге с моря в супермаркет (здесь супермаркеты так часто - метров через 150 каждый - что внутри более 2-х посетителей и не увидите). Пусто. Внутри зала стоит очень милая девушка продавец - я ее знаю, и она меня знает. Она внимательно рассматривает монитор - видео с камер видеонаблюдения. Начал и я смотреть: ВАЖНО!!! Мы видим не сирийских беженцев (я за 3 года их не видел), ни малышню, ни бомжа, ни старичка/старушку с палочкой - а вижу двух толстых обрюзгших тёток, явно россиянок, которые мечутся от стеллажа к стеллажу и начинают воровать что-то в пакетах и баночках. Я спросил у продавщицы: "Calmak?" ("Воруют?") - Она как то печально посмотрела на меня и хмыкнула, выключила повтор видео и пошла к кассе. Вот здесь в самом деле не воруют, никто и ни у кого... в супермаркетах типа АТБ - нет никаких охранников - на весь зал 2 (два) и никогда больше - продавца-кассира. Они и принимают товар, и раскладывают его, и к кассе подходят, и закрывают магазин, и делают после 21-00 легкую уборку... Кстати, получают очень даже неплохую зарплату - слышал вроде 4 000 лир... Это - все сотрудники, больше на супермаркет размером с АТБ нет никого вообще. Больше нет реально никого. И никто ничего не ворует. Понаехали красавицы в кокошниках... и еще вот понаедут...
х х х Цікаво: 80% нашої тут діаспори розмовляють виключно українською мовою.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).