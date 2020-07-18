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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 679680681682
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:48

  change_pm написав:
  change_pm написав:Таке скрізь, але небагато народу робить такі записи і нажаль далі це все помирає (((
Коррупция в больнице номер 6 , город Киев.
https://www.facebook.com/anton.gura/vid ... 957884808/

зі. Я там колись лежав, але нікуя їм не платив. зразу сказав уе нема, якщо що - пишу в прокуратуру )))

  shapo написав:Ну и как, хорошо лечили после этого?
Нормально лікували, по протоколу. Хто хотів платити, міг це робити.
  shapo написав:В октябрьской в которую попал в начале 2016г в реанимацию , а потом в кардиологию пришел такой кадр,никому не платил,к нему никто и не подходил несколько дней - ни врачи, ни медсестра.
Наявна престуна халатність. Якщо б у людини були сили можна було б зразу йти до головного і розмовляти. Я так постійно роблю!
  shapo написав:Морализировать на тему врачей-хапуг после неприкрытого воровства миллионов из бюджета ,по-моему, неприлично.
Не треба пересмикувати :) Ми про лікарей-хапуг, про інших корупціонерів поговоримо потім.
  shapo написав:Конечно, есть и врачи-рвачи, так они в любых странах есть, но там врач этим может не заниматься, а у нас обязан чтобы выжить ибо после 7 лет обучения и 1-2 года в интернатуре получать 5-7 тыс.грн согласится только полный идиот.
І що лікарі чимось особливі за вчителів, наприклад? Чим вони такі особливі, що їм потрібно давати хабаря? Може ви ще забашляєте хабаря продавчині в АТБ? В неї також нелегка доля і не вистарчає на життя.
  shapo написав:PS Даже иностранцы понимают что поборы с пациентов в Украине и СНГ это не взятка, а способ выживания врача.
еуй там, це хабар! Я ж написав в попередньому дописі, що їм треба робити, щоб не брати хабарі і не бути корупціонерами.
  shapo написав:Сын был на какой-то международной конференции и там эту мысль озвучили, а здесь нашли самых больших взяточников - поищите в набсоветах Укрзализницы,НБУ,Нафтогазе и пр.госпредприятий за что местные грантоеды и заезжие иностранцы типа Байденовского сынка получают очень неплохие даже по их меркам зарплаты.Слабо журнашлюшке туда сходить с микрофоном или к ментам и сбу-никам крышующим наркоторговлю,проституцию,контрафакт,контрабанду?
Так, а що туди журналісти не ходять? Повно інформації про ці зарплати. І що, хтось щось зробив? Навіть президенту все нормально по цбому питанню!

зі. Тєрпіли такі тєрпіли, тільки якісь відмовки шукають чи стрєлкі переводять...

1) Если у человека есть силы он в больницу не попадает. Описанный мной Пациент был то ли бывший, то ли действующий мент или сбу-ник т. к. в анамнезе было ножевое ранение , но не из наглецов-взяточников

2) Врач отличается от кассира АТБ тем что для получения своей профессии учится чуть больше, в нормальных странах должен иметь показатели после школы выше айтишников и,самое главное, ответственность у него другая.
В нормальном социуме врач представитель среднего класса и выше, а не попрошайка-жебрак как в Украине.
Нынешняя пандемия показала их ценность хотя ещё не до всех дошло.
3) Повторюсь. Поборы с пациентов необходимость выживания и функционирования клиник, т. к. моя оплата не идёт в карман одному хирургу или анестизиологу, а делится на всех - от врачей до уборщиц. Государство оплачивает очень небольшую часть лечения украинцев, а услужливые журнашлюшки "вскрывают" взяточников-врачей.
И писал я не только о сверх зарплатах в госсекторе, но и существовании многомиллионных бизнесов на проституции, наркотиках, вывоза янтаря, леса, контрабандных сигарет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:20

  jump написав:У Туреччині на українку накинувся місцевий прихильник Росії, якого роздратувало те, що жінка спілкується українською мовою.
Про це потерпіла написала у соціальних мережах.

Туреччина з 1 серпня відновлює авіасполучення з деякими країнами - серед них і Дубай, і Росія.
Россіяни - це щось.
Їх зараз МАЙЖЕ немає, але починають з"являтися - я не знаю, через Білорусь, чи через Грузію, але:

"Приколы нашего городка"

Прикол 1. Позавчера на пляже очень громкий женский голос - 2 часа без перерыва - толстая обрюзгшая россиянка 2 (два) часа втирала двум таким же какие-то очень интересные мысли и слова по-русски. На весь пляж было слышно только ее одну. Две подруги молчали - слово не сказали. Хотел было подойти, аккуратно сказать типа: "Нельзя ли потише - я нахожусь в 20-30 метрах от вас и уже устал слушать". Потом подумал: затопчет ногами, обплюёт и покроет матом.

Прикол 2. Захожу по дороге с моря в супермаркет (здесь супермаркеты так часто - метров через 150 каждый - что внутри более 2-х посетителей и не увидите). Пусто. Внутри зала стоит очень милая девушка продавец - я ее знаю, и она меня знает. Она внимательно рассматривает монитор - видео с камер видеонаблюдения. Начал и я смотреть: ВАЖНО!!! Мы видим не сирийских беженцев (я за 3 года их не видел), ни малышню, ни бомжа, ни старичка/старушку с палочкой - а вижу двух толстых обрюзгших тёток, явно россиянок, которые мечутся от стеллажа к стеллажу и начинают воровать что-то в пакетах и баночках.
Я спросил у продавщицы: "Calmak?" ("Воруют?") - Она как то печально посмотрела на меня и хмыкнула, выключила повтор видео и пошла к кассе.
Вот здесь в самом деле не воруют, никто и ни у кого... в супермаркетах типа АТБ - нет никаких охранников - на весь зал 2 (два) и никогда больше - продавца-кассира. Они и принимают товар, и раскладывают его, и к кассе подходят, и закрывают магазин, и делают после 21-00 легкую уборку... Кстати, получают очень даже неплохую зарплату - слышал вроде 4 000 лир...
Это - все сотрудники, больше на супермаркет размером с АТБ нет никого вообще. Больше нет реально никого. И никто ничего не ворует.
Понаехали красавицы в кокошниках... и еще вот понаедут...

х х х
Цікаво: 80% нашої тут діаспори розмовляють виключно українською мовою.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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  #<1 ... 679680681682
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