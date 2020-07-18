Додано: Пон 20 лип, 2020 14:20

jump написав: У Туреччині на українку накинувся місцевий прихильник Росії, якого роздратувало те, що жінка спілкується українською мовою.

Про це потерпіла написала у соціальних мережах.

У Туреччині на українку накинувся місцевий прихильник Росії, якого роздратувало те, що жінка спілкується українською мовою.Про це потерпіла написала у соціальних мережах.

Прикол 1.

На весь пляж было слышно только ее одну.

Прикол 2.

Туреччина з 1 серпня відновлює авіасполучення з деякими країнами - серед них і Дубай, і Росія.Їх зараз МАЙЖЕ немає, але починають з"являтися - я не знаю, через Білорусь, чи через Грузію, але:Позавчера на пляже очень громкий женский голос - 2 часа без перерыва - толстая обрюзгшая россиянка 2 (два) часа втирала двум таким же какие-то очень интересные мысли и слова по-русски.Две подруги молчали - слово не сказали. Хотел было подойти, аккуратно сказать типа: "Нельзя ли потише - я нахожусь в 20-30 метрах от вас и уже устал слушать". Потом подумал: затопчет ногами, обплюёт и покроет матом.Захожу по дороге с моря в супермаркет (здесь супермаркеты так часто - метров через 150 каждый - что внутри более 2-х посетителей и не увидите). Пусто. Внутри зала стоит очень милая девушка продавец - я ее знаю, и она меня знает. Она внимательно рассматривает монитор - видео с камер видеонаблюдения. Начал и я смотреть: ВАЖНО!!! Мы видим не сирийских беженцев (), ни малышню, ни бомжа, ни старичка/старушку с палочкой - а вижу двух толстых обрюзгших тёток, явно россиянок, которые мечутся от стеллажа к стеллажу и начинают воровать что-то в пакетах и баночках.Я спросил у продавщицы: "Calmak?" ("Воруют?") - Она как то печально посмотрела на меня и хмыкнула, выключила повтор видео и пошла к кассе.Вот здесь в самом деле не воруют, никто и ни у кого... в супермаркетах типа АТБ - нет никаких охранников - на весь зал 2 (два) и никогда больше - продавца-кассира. Они и принимают товар, и раскладывают его, и к кассе подходят, и закрывают магазин, и делают после 21-00 легкую уборку... Кстати, получают очень даже неплохую зарплату - слышал вроде 4 000 лир...Это - все сотрудники, больше на супермаркет размером с АТБ нет никого вообще. Больше нет реально никого. И никто ничего не ворует.Понаехали красавицы в кокошниках... и еще вот понаедут...х х хЦікаво: 80% нашої тут діаспори розмовляють виключно українською мовою.