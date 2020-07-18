Додано: Пон 20 лип, 2020 20:02

stm написав: akurt написав: ...

По дороге придумал текст:

"Экономико-математические основы покупки квартиры в Анталии"

(вероятно, будет завтра) ...По дороге придумал текст:(вероятно, будет завтра)

Не забудьте вставить в основы электроэнергию 0,9 лир за киловатт ;) Не забудьте вставить в основы электроэнергию;)

Ветка так оживилась, что не успеваю все читать.Итак, меня очередной раз порадовала паниВот реально интересный человек -ошибается в цифрах.Итак:Хоть я научу ее цифрам...Итак, счет на электроэнергию у меня за июнь - за 30 дней:ИзрасходованоНу, НЕ так, как у Флаймана -кВтчас в месяц у меня не получается - тут беда. Я не экономный...Итак, тариф:Идут начисления - там видно - налог и "фонд развития" - 15,66 лиры.Плата за доставку энергии и еще какие то мелочи - 2 лиры.Итого я потребил 115 кВтчас - НИ НА ЧЕМ НИКАК НЕ ЭКОНОМИЛ - насчитали к оплате 81,72 лиры.Или 1 кВтчас мне обошелся в 81,72/115=лиры.Пани! Тарифы знать - важно - но мне можно и не знать - счет выставили - надо оплатить в течение 10 дней - тут строго - сразу отключат - без предупреждения - оплатил...Все просто... Но Вы раз пишите - хоть где-то цифры - то пишите то сознанием дела... А то выхлоп пустой получается, если не сказать больше...А у Вас какие расходы на электроэнергию и оплата? Сильно экономите? в 100 кВтчас по 0,90 гривен укладываетесь? Каждую копейку считаете? Мудро... "Копейка - гривну бережет!"