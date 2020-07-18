Итак, меня очередной раз порадовала пани stm.
Вот реально интересный человек - абсолютно всегда ошибается в цифрах.
Итак:
Хоть я научу ее цифрам...
Итак, счет на электроэнергию у меня за июнь - за 30 дней:
Израсходовано 115 кВтчас.
Ну, НЕ так, как у Флаймана - 15 кВтчас в месяц у меня не получается - тут беда. Я не экономный...
Итак, тариф: 1 кВтчас - там видно - 0,57398 лиры.
Идут начисления - там видно - налог и "фонд развития" - 15,66 лиры.
Плата за доставку энергии и еще какие то мелочи - 2 лиры.
Итого я потребил 115 кВтчас - НИ НА ЧЕМ НИКАК НЕ ЭКОНОМИЛ - насчитали к оплате 81,72 лиры.
Или 1 кВтчас мне обошелся в 81,72/115=0,71 лиры.
Не 0,90...
Пани! Тарифы знать - важно - но мне можно и не знать - счет выставили - надо оплатить в течение 10 дней - тут строго - сразу отключат - без предупреждения - оплатил...
Все просто... Но Вы раз пишите - хоть где-то цифры - то пишите то сознанием дела... А то выхлоп пустой получается, если не сказать больше...
А у Вас какие расходы на электроэнергию и оплата? Сильно экономите? в 100 кВтчас по 0,90 гривен укладываетесь? Каждую копейку считаете? Мудро... "Копейка - гривну бережет!"