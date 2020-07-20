Итак, меня очередной раз порадовала пани stm.
Вот реально интересный человек - абсолютно всегда ошибается в цифрах.
Точнее, в деньгах...
Итак:
Вставляю...
Итак, счет на электроэнергию у меня за июнь - за 30 дней:
Израсходовано 115 кВтчас.
Ну, НЕ так, как у Флаймана - 15 кВтчас в месяц у меня не получается - тут беда. Я не экономный...
Итак, тариф: 1 кВтчас - там видно - 0,57398 лиры.
Идут начисления - там видно - налог, "фонд развития", плата за доставку - 15,66 лиры.
И еще какие то мелочи - 2 лиры.
НДС 12,46 лиры - 18% и начислен только на сумму "нетто" без расходов на "развитие"..
Итого я потребил 115 кВтчас - НИ НА ЧЕМ НИКАК НЕ ЭКОНОМИЛ - тут я не прав - насчитали к оплате 81,72 лиры.
Или 1 кВтчас при тарифе в 0,57398 лиры за 1 кВтчас мне обошелся в 81,72/115=0,71 лиры.
Не 0,90...
Мне невероятно нравится, что очень много людей всегда волнуются, чтобы я лишнюю копейку не потратил.
Забота... Приятно...