Додано: Пон 20 лип, 2020 20:02

stm написав: akurt написав: ...

По дороге придумал текст:

"Экономико-математические основы покупки квартиры в Анталии"

(вероятно, будет завтра) ...По дороге придумал текст:(вероятно, будет завтра)

Не забудьте вставить в основы электроэнергию 0,9 лир за киловатт ;) Не забудьте вставить в основы электроэнергию;)

Ветка так оживилась, что не успеваю все читать.Итак, меня очередной раз порадовала паниВот реально интересный человек -ошибается в цифрах.Итак:Вставляю...Итак, счет на электроэнергию у меня за июнь - за 30 дней:ИзрасходованоНу, НЕ так, как у Флаймана -кВтчас в месяц у меня не получается - тут беда. Я не экономный...Итак, тариф:Идут начисления - там видно - налог, "фонд развития", плата за доставку - 15,66 лиры.И еще какие то мелочи - 2 лиры.НДС 12,46 лиры - 18% и начислен только на сумму "нетто" без расходов на "развитие"..Итого я потребил 115 кВтчас - НИ НА ЧЕМ НИКАК НЕ ЭКОНОМИЛ - тут я не прав - насчитали к оплате 81,72 лиры.Или 1 кВтчас при тарифе в 0,57398 лиры за 1 кВтчас мне обошелся в 81,72/115=лиры.Мне невероятно нравится, что очень много людей всегда волнуются, чтобы я лишнюю копейку не потратил.Забота... Приятно...