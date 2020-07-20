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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 679680681682
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:02

Ветка так оживилась, что не успеваю все читать.
Итак, меня очередной раз порадовала пани stm.

Вот реально интересный человек - абсолютно всегда ошибается в цифрах.
Точнее, в деньгах...

Итак:
  stm написав:
  akurt написав:...
По дороге придумал текст:
"Экономико-математические основы покупки квартиры в Анталии"
(вероятно, будет завтра)

Не забудьте вставить в основы электроэнергию 0,9 лир за киловатт ;)

Вставляю...
Итак, счет на электроэнергию у меня за июнь - за 30 дней:
Зображення
Израсходовано 115 кВтчас.
Ну, НЕ так, как у Флаймана - 15 кВтчас в месяц у меня не получается - тут беда. Я не экономный...
Итак, тариф: 1 кВтчас - там видно - 0,57398 лиры.
Идут начисления - там видно - налог, "фонд развития", плата за доставку - 15,66 лиры.
И еще какие то мелочи - 2 лиры.
НДС 12,46 лиры - 18% и начислен только на сумму "нетто" без расходов на "развитие"..
Итого я потребил 115 кВтчас - НИ НА ЧЕМ НИКАК НЕ ЭКОНОМИЛ - тут я не прав - насчитали к оплате 81,72 лиры.
Или 1 кВтчас при тарифе в 0,57398 лиры за 1 кВтчас мне обошелся в 81,72/115=0,71 лиры.
Не 0,90...

Мне невероятно нравится, что очень много людей всегда волнуются, чтобы я лишнюю копейку не потратил.
Забота... Приятно...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А что там в Турции с мобильной связью? Сколько стоят звонки в Украину? Сколько уходит на связь по месту? И правда ли, что телефонные аппараты, купленные не в Турции, попадают в черный список и их в течение года блокируют?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Damien написав:А что там в Турции с мобильной связью? Сколько стоят звонки в Украину? Сколько уходит на связь по месту? И правда ли, что телефонные аппараты, купленные не в Турции, попадают в черный список и их в течение года блокируют?
Ага, приехал турист, а его аппарат раз - и залочили :mrgreen:
Faceless
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