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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 679680681682
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:02

Ветка так оживилась, что не успеваю все читать.
Итак, меня очередной раз порадовала пани stm.

Вот реально интересный человек - абсолютно всегда ошибается в цифрах.
Точнее, в деньгах...

Итак:
  stm написав:
  akurt написав:...
По дороге придумал текст:
"Экономико-математические основы покупки квартиры в Анталии"
(вероятно, будет завтра)

Не забудьте вставить в основы электроэнергию 0,9 лир за киловатт ;)

Вставляю...
Итак, счет на электроэнергию у меня за июнь - за 30 дней:
Зображення
Израсходовано 115 кВтчас.
Ну, НЕ так, как у Флаймана - 15 кВтчас в месяц у меня не получается - тут беда. Я не экономный...
Итак, тариф: 1 кВтчас - там видно - 0,57398 лиры.
Идут начисления - там видно - налог, "фонд развития", плата за доставку - 15,66 лиры.
И еще какие то мелочи - 2 лиры.
НДС 12,46 лиры - 18% и начислен только на сумму "нетто" без расходов на "развитие"..
Итого я потребил 115 кВтчас - НИ НА ЧЕМ НИКАК НЕ ЭКОНОМИЛ - тут я не прав - насчитали к оплате 81,72 лиры.
Или 1 кВтчас при тарифе в 0,57398 лиры за 1 кВтчас мне обошелся в 81,72/115=0,71 лиры.
Не 0,90...

Мне невероятно нравится, что очень много людей всегда волнуются, чтобы я лишнюю копейку не потратил.
Забота... Приятно...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А что там в Турции с мобильной связью? Сколько стоят звонки в Украину? Сколько уходит на связь по месту? И правда ли, что телефонные аппараты, купленные не в Турции, попадают в черный список и их в течение года блокируют?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Damien написав:А что там в Турции с мобильной связью? Сколько стоят звонки в Украину? Сколько уходит на связь по месту? И правда ли, что телефонные аппараты, купленные не в Турции, попадают в черный список и их в течение года блокируют?
Ага, приехал турист, а его аппарат раз - и залочили :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:03

  Faceless написав:
Damien написав:А что там в Турции с мобильной связью? Сколько стоят звонки в Украину? Сколько уходит на связь по месту? И правда ли, что телефонные аппараты, купленные не в Турции, попадают в черный список и их в течение года блокируют?
Ага, приехал турист, а его аппарат раз - и залочили :mrgreen:

А что смешного? Лочат по IMEI - http://ok-alanya.com/informatsiya/sotov ... v-turtsii/

И наши Слуги народа прошлой осенью собирались такое сделать, потом под давлением общественности включили заднюю
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:48

  Damien написав:А что там в Турции с мобильной связью? Сколько стоят звонки в Украину? Сколько уходит на связь по месту? И правда ли, что телефонные аппараты, купленные не в Турции, попадают в черный список и их в течение года блокируют?


По порядку:
1. Мобильная связь такая же хорошая, как и везде: работает Turkcell (его дочка - в Украине), Турктелеком, Vodafone (такой, как в Украине), еще есть "виртуальные операторы" - стартовые пакеты продаются в супермаркетах BIM называются кажется BIMmobile. Не знаю какой из них лучше - мои турецкие друзья сказали мне, чтобы я взял Turkcell - у него типа очень хорошее покрытие по всей Турции. Проверено: при выезде из Анталии в горнолыжный центр Saklikent - раболтает на высоте более 2 400 м, а на вулкане Эрджиес отличная связь с инетом была на высоте более 3 300 м над уровнем моря.

2. Мобильная связь не дешевая - в месяц пакет стоит 45 лир (примерно 160 гривен) включает 700 минут звонков, 6 Гб инета (4G), 1000 СМС и еще всякие прибамбасы, которыми я не пользуюсь. Есть прикол: раз в неделю запускаешь приложение от Turkcell - надо - играючись - "потрясти" смартфон и получаешь призы - то 50 лир на счет, то 1 Гб инета, то еще минуты разговора. Меня радует, когда инет выпадает. "Трясти" можно раз в неделю. Прикольно - как игра.

3. Стартовый пакет можно купить НЕ так, как любой Луцкий террорист, который сегодня может взорвать пол-Луцка, а только по паспорту - как и везде в мире. Любой псих не купит.

4. Если купил иностранец - то СИМ карту заблокируют через 3 месяца - логично, так как безвизовых 90 дней в каждые 180.

5. Если купил украинец, имеющий ВНЖ - нет проблем. Покажи в офисе свой ВНЖ.

6. Если турецкую СИМ карту вставить в смартфон, купленный НЕ в Турции - то есть без уплаты НДС и таможенной пошлины (цены на смартфоны в Турции самый обычные, а то и дешевле, чем в Украине) - такой телефон через IMEI - код будет заблокирован НАВСЕГДА для использования с турецкой СИМ-картой - то есть НЕ будет работать ТОЛЬКО на территории Турции с любой картой - так как будет невозможен роуминг.

7. Для богатых любителей своего Айфона есть дорогая лазейка - можно заплатить таможенную пошлину в Налоговой инспекции - там немало - кажется 1600 лир - и тогда он будет работать с турецкой СИМкартой всегда. На практике это глупо - новый смартфон стоит 800-1000 лир - какой смысл платить в налоговую 1600, если потом все равно нужно будет обновить устаревший смартфон? Потому у меня 2 смартфона - один iPhone с украиской СИМ-карточкой, а второй - Самсунг с турецкой, Самсунг взял потому, что у него отличная способность раздавать интернет. Например, я на пляже включаю точку доступа и пользуюсь смартфоном.

8. Звонки ИЗ Украины в Турцию - с Водафон Украина - БЕСПЛАТНЫЕ, а обратно- платные, цену я не знаю - никогда не звоню - только Вайбер или Скайп.

9. Если с турецкой СИМ каточкой смартфон уезжает за границу - надо раз в 3 месяца отправлять СМС-сообщение за 1 лиру или делать звонок - иначе СИМ карту заблокируют.

10. Наши люди - самые находчивые - на всякое "ядие" (то есть блокировка завезенных нерастаможенных смартфонов) нашли кучу противоядий: а) вычислили, что база данных заблокированных серых смартфонов обновляется каждый год 03 января - вот вставляют турецкую СИМ карту в ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ "навсегда" телефон - о чудо! - он работает. б) если смартфон на 2 СИМкарты - то переставляют сим карту из одного гнезда в другое раз в 3 месяца. в) есть услуга "перепрошивки" заблокированного телефона - но работает только на Самсунгах. Айфон можно превратить в кирпич.

На практике эти меры борьбы с "серым" импортом, которые планировали ввести и в Украине кажется в 2009 году, очень просты: иностранец никак не страдает, ибо вряд ли пользуется своим смартфоном с украинской карточкой более 90 дней ПОДРЯД. Во всяком случае мой iPhone не заблокирован - я на нем периодически включаю режим "ПОЛЁТ".
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лип, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Израсходовано 115 кВтчас.

У меня у Киёве летом меньше 250КВт/мес не выходит(электроплита, диодные лампы)
И это БЕЗ кондишина и бойлера
Зимой с бойлером может и до 500КВт/мес долезть
Не понимаю, как вы летом, в жару ухитряетесь крутиться около 100КВт :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:18

  clientage написав:
  akurt написав:Израсходовано 115 кВтчас.

У меня у Киёве летом меньше 250КВт/мес не выходит(электроплита, диодные лампы)
И это БЕЗ кондишина и бойлера
Зимой с бойлером может и до 500КВт/мес долезть
Не понимаю, как вы летом, в жару ухитряетесь крутиться около 100КВт :)

Без кондиционера и с газовым балконом вполне. Я всё не могла понять про 0 за территорию и бассейн, а потом поняла его просто нет ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:19

  clientage написав:
  akurt написав:Израсходовано 115 кВтчас.

У меня у Киёве летом меньше 250КВт/мес не выходит(электроплита, диодные лампы)
И это БЕЗ кондишина и бойлера
Зимой с бойлером может и до 500КВт/мес долезть
Не понимаю, как вы летом, в жару ухитряетесь крутиться около 100КВт :)


Этот вопрос интересовал также моих друзей - владельцев тут квартир - они тоже удивлялись - они пришли к выводу, что электронные счетчики в Турции "правильные" и ведут очень точный учет потребляемой энергии.

Я могу ЛЕГКО перевести его на трехзонный режим потребления энергии - счетчик позволяет - кстати на фото квитанции выше есть строчки потребления по периодам времени: с 8-00 до 17-00 (тариф НИЖЕ обычного, но чуть-чуть) потом с 17-00 до 22-00 - тариф в 2 раза выше и с 22-00 до 08-00 - тариф в 4 (ЧЕТЫРЕ) раза ниже. Я не переводил.
Вот примерно 27 июля будет счет с 26 июня по 27 июля - интересно будет глянуть - напишу.
Сейчас в Анталии жарко: от 29 до 32 (сегодня) градусов - у меня работает иногда ОДНОВРЕМЕННО 2 кондиционера (чаще один) - посмотрим, что будет.
Кондиционеры LG invertor.
Один на 12 000 тепловых единиц, второй - на 18 000.
Я РЕАЛЬНО абсолютно никак не экономлю электрическую энергию. Никак и никогда.
Посудомойка работает каждый день - "эконом" режим - там кажется 2,5 час идет. Стиралка не уверен - не мужское это дело - но наверняка через день. Бойлер не включаю с февраля - горячая вода идет от солнечного коллектора бесплатно. Духовка электрическая, холодильник большой LG invertor, кофеварка, электрочайник, мультиварка, электрогриль, печка СВЧ (Самсунг), освещение все - на светодиодах (во всех комнатах кроме ванной - там какие то лампочки стоят - не знаю какие - ни разу не сгорали).

P.S. Напомню на всякий случай: квартиры здесь продаются "полный фарш", то есть лично я НЕ проводил никакую проводку, не штробил стены как во Львове, не поручал прорабу покупать провода/кабели с медной жилой, не ставил домофон с цветным дисплеем, не покупал розетки-выключатели (как во Львове), не тянул кабели интернета, не покупал коробку для пакетников - стоят штук 10 - даже не помню сколько их там, не вешал люстры - везде по периметру потолка из гипсокартона протянуты несколько полос светодиододов - в главной комнате - 4 выключателя для разных зон подсветки, не вешал вытяжку - она стояла в комплекте с варочной поверхностью и духовкой.
Потому меня очень забавляет киевская ветка и рассказы о том, что народ платит по 2000 (две тысячи) долларов за 1 (один) кв. метр железобетонного параллелепипеда.
Так и хочется спросить: а зачем Вы это делаете???????
Я все это пережил и уже не раз - последний раз, когда купил новую двушку 75 кв.м. во Львове - одни стены и больше ничего не было вообще. НИ_ЧЕ_ГО, кроме входных (очень приличных) дверей и стеклопакетов (очень приличных тоже). Даже подоконников не было - а здесь у меня подоконники из полированного натурального мрамора...
Потому я все это знаю и все представляю... и могу сравнивать...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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