Додано: Вів 21 лип, 2020 13:48

Damien написав: А что там в Турции с мобильной связью? Сколько стоят звонки в Украину? Сколько уходит на связь по месту? И правда ли, что телефонные аппараты, купленные не в Турции, попадают в черный список и их в течение года блокируют? А что там в Турции с мобильной связью? Сколько стоят звонки в Украину? Сколько уходит на связь по месту? И правда ли, что телефонные аппараты, купленные не в Турции, попадают в черный список и их в течение года блокируют?

НЕ так, как любой Луцкий террорист, который сегодня может взорвать пол-Луцка,

я на пляже включаю точку доступа и пользуюсь смартфоном.

По порядку:1. Мобильная связь такая же хорошая, как и везде: работает Turkcell (его дочка - в Украине), Турктелеком, Vodafone (такой, как в Украине), еще есть "виртуальные операторы" - стартовые пакеты продаются в супермаркетах BIM называются кажется BIMmobile. Не знаю какой из них лучше - мои турецкие друзья сказали мне, чтобы я взял Turkcell - у него типа очень хорошее покрытие по всей Турции. Проверено: при выезде из Анталии в горнолыжный центр Saklikent - раболтает на высоте более 2 400 м, а на вулкане Эрджиес отличная связь с инетом была на высоте более 3 300 м над уровнем моря.2. Мобильная связь не дешевая - в месяц пакет стоит 45 лир (примерно 160 гривен) включает 700 минут звонков,инета (4G), 1000 СМС и еще всякие прибамбасы, которыми я не пользуюсь. Есть прикол: раз в неделю запускаешь приложение от Turkcell - надо - играючись - "потрясти" смартфон и получаешь призы - то 50 лир на счет, то 1 Гб инета, то еще минуты разговора. Меня радует, когда инет выпадает. "Трясти" можно раз в неделю. Прикольно - как игра.3. Стартовый пакет можно купитьа только по паспорту - как и везде в мире.4. Если купил иностранец - то СИМ карту заблокируют через 3 месяца - логично, так как безвизовых 90 дней в каждые 180.5. Если купил украинец, имеющий ВНЖ - нет проблем. Покажи в офисе свой ВНЖ.6. Если турецкую СИМ карту вставить в смартфон, купленный НЕ в Турции - то есть без уплаты НДС и таможенной пошлины (цены на смартфоны в Турции самый обычные, а то и дешевле, чем в Украине) - такой телефон через IMEI - код будет заблокирован НАВСЕГДА для использования с турецкой СИМ-картой - то есть НЕ будет работать ТОЛЬКО на территории Турции с любой картой - так как будет невозможен роуминг.7. Для богатых любителей своего Айфона есть дорогая лазейка - можно заплатить таможенную пошлину в Налоговой инспекции - там немало - кажется 1600 лир - и тогда он будет работать с турецкой СИМкартой всегда. На практике это глупо - новый смартфон стоит 800-1000 лир - какой смысл платить в налоговую 1600, если потом все равно нужно будет обновить устаревший смартфон? Потому у меня 2 смартфона - один iPhone с украиской СИМ-карточкой, а второй - Самсунг с турецкой, Самсунг взял потому, что у него отличная способность раздавать интернет. Например,8. Звонки ИЗ Украины в Турцию - с Водафон Украина - БЕСПЛАТНЫЕ, а обратно- платные, цену я не знаю - никогда не звоню - только Вайбер или Скайп.9. Если с турецкой СИМ каточкой смартфон уезжает за границу - надо раз в 3 месяца отправлять СМС-сообщение за 1 лиру или делать звонок - иначе СИМ карту заблокируют.10. Наши люди - самые находчивые - на всякое "ядие" (нашли кучу противоядий: а) вычислили, что база данных заблокированных серых смартфонов обновляется каждый год 03 января - вот вставляют турецкую СИМ карту в ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ "навсегда" телефон - о чудо! - он работает. б) если смартфон на 2 СИМкарты - то переставляют сим карту из одного гнезда в другое раз в 3 месяца. в) есть услуга "перепрошивки" заблокированного телефона - но работает только на Самсунгах. Айфон можно превратить в кирпич.На практике эти меры борьбы с "серым" импортом, которые планировали ввести и в Украине кажется в 2009 году, очень просты: иностранец никак не страдает, ибо вряд ли пользуется своим смартфоном с украинской карточкойВо всяком случае мой iPhone не заблокирован - я на нем периодически включаю режим "ПОЛЁТ".