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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 680681682683
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:20

  akurt написав:Не всегда даже наличие двух извилин помогает жить: учись, Мизантроп, копировать на форуме тексты.
Кроме того, не нарушай Правила форума: ПРОЧИТАЙ ХОТЬ РАЗ ИХ: там есть буквы - из них составлены слова - между словами - недоступные тебе пробелы - из слов составлены фразы.
В конце фразы есть точка (конец фразы)
Попробуй - может получится прочитать.

В смарте не удобно,отрезал первое.Немвсем же летать в бундес чинить эп,патамуша у турка дорогол))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25

Когда купишь новую клаву - стыдно за тебя, залил пивом, залипает клавиша "пробел".
Не позорься. Но на ветку заходи - редкая возможность у форумчан увидеть живую легенду, глядя на которую придумана фраза "Нема ума - считай калека!"
А Правила форума постарайся осилить, читай медленно, по слогам.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:57

О!
Знатные специалисты по недвижимости за рубежами страны на ветку пришли!
Это отлично!
Сейчас что-то про недвигу расскажут...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лип, 2020 19:23, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, який сьогодні статус, крім лічильника 115 кВтгод,
Почім риба, йогурт, яка температура води, чи лижі їдуть?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:04

Ой, пане Флаймане, нашо воно вам - риба, сир, йогурт, не дай Боже - м"ясо чи сало - то делікатеси.
Ви краще розкажіть - ота літрушка молока, що Ви купили три дні тому за 20,90 гривні та про ту епохальну в житті подію оголосили на всю Україну - вистачає на тиждень, чи на два?
Не скисає в напівпідвалі?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лип, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:24

так что там с "безквартирный"? :)
еще не исправил? я ведь ожидаю, не ухожу с ветки, смотрю, как ты пятый раз мысль свою последнюю меняешь))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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