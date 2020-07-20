Додано: Вів 21 лип, 2020 18:25

Когда купишь новую клаву - стыдно за тебя, залил пивом, залипает клавиша "пробел".

Не позорься. Но на ветку заходи - редкая возможность у форумчан увидеть живую легенду, глядя на которую придумана фраза "Нема ума - считай калека!"

А Правила форума постарайся осилить, читай медленно, по слогам.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).