Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Не всегда даже наличие двух извилин помогает жить: учись, Мизантроп, копировать на форуме тексты. Кроме того, не нарушай Правила форума: ПРОЧИТАЙ ХОТЬ РАЗ ИХ: там есть буквы - из них составлены слова - между словами - недоступные тебе пробелы - из слов составлены фразы. В конце фразы есть точка (конец фразы) Попробуй - может получится прочитать.
В смарте не удобно,отрезал первое.Немвсем же летать в бундес чинить эп,патамуша у турка дорогол))
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Когда купишь новую клаву - стыдно за тебя, залил пивом, залипает клавиша "пробел". Не позорься. Но на ветку заходи - редкая возможность у форумчан увидеть живую легенду, глядя на которую придумана фраза "Нема ума - считай калека!" А Правила форума постарайся осилить, читай медленно, по слогам.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Ой, пане Флаймане, нашо воно вам - риба, сир, йогурт, не дай Боже - м"ясо чи сало - то делікатеси. Ви краще розкажіть - ота літрушка молока, що Ви купили три дні тому за 20,90 гривні та про ту епохальну в житті подію оголосили на всю Україну - вистачає на тиждень, чи на два? Не скисає в напівпідвалі?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лип, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
ай, молодца - пишет всю жизнь безграмотно - позорник - все посты на киевской ветке - с маленькой буквы и без точек в конце - а тут показал вченость - ай молодца напишу и я с маленькой буквы - и без точек - надо учиться у мЭтра
Не уходи! Позориться - так позориться! Научи вон Мизантропа - то ваще горе луковое...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).