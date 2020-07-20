Да тут на форуме цитат от беЗквартирного - пруд пруди - одна прикольнее другой...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33
Ай, молодца - скрин он сохранил...
Да тут на форуме цитат от беЗквартирного - пруд пруди - одна прикольнее другой...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33
ты сейчас всеми своими учетками жалуешься, понятно.
и Фейслес это всё потрёт.
но скрин хороший, правда?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:34
Боже,якевумне...
Клас!
Этаветка-самая класснаякрасавцеввыявляет - иной разпачками!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:36
это не проблема.
один человек пропускает буквы в словах, другой человек путает приставки.
ты только в следующий раз, грамотей, щеки сильно не надувай относительно каких-то заглавных букв.
я тебе этот скрин, с "безквартирным", всё время буду в морду твою тыкать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:37
Клоун,там беспрабелоф)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:38
разпачками?
это как?
ты точно не перегрелся? полежи, отдохни, сибаса откуси.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Юра,ты же не лыжник,не спорь с модерами.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:39
Мизантрóп
я Фейслеса уважаю.
он свои ошибки умеет признавать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:41
Для такого важного посетителя ветки сделать скрин грамотно - это реально классно!
Старайся!
Напишешь в Резюме на work.ua: "умею делать скрины экрана".
Точно возьмут на работу!
Допишешь в резюме: "легко обучаюсь у Мизантропа писать без пробелов".
Видишь, как он тебя учит:
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лип, 2020 19:44, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:44
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мне пора Волынскую резню останавливать,отлучусь.Может быть меня наградят... посмертно@
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Зараз переглядають цей форум: jj1981ua і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|