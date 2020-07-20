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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 682683684685>
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33

Ай, молодца - скрин он сохранил...
Да тут на форуме цитат от беЗквартирного - пруд пруди - одна прикольнее другой...
  Yuri_T написав:воистину.
хлопец из Чернигова рассказывает про капитализацию ремонтов киевских квартир.
хлопец из Одессы благодарно хлопает влажными реницами.
всі кацапи регочуть (с)
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:33

ты сейчас всеми своими учетками жалуешься, понятно.
и Фейслес это всё потрёт.
но скрин хороший, правда? :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:34

  Мизантрóп написав:#Мизантропсволотщь

Боже,якевумне...
Клас!
Этаветка-самая класснаякрасавцеввыявляет - иной разпачками!
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:36

  akurt написав:Ай, молодца - скрин он сохранил...
Да тут на форуме цитат от беЗквартирного - пруд пруди - одна прикольнее другой...
  Yuri_T написав:воистину.
хлопец из Чернигова рассказывает про капитализацию ремонтов киевских квартир.
хлопец из Одессы благодарно хлопает влажными реницами.
всі кацапи регочуть (с)

это не проблема.
один человек пропускает буквы в словах, другой человек путает приставки.
ты только в следующий раз, грамотей, щеки сильно не надувай относительно каких-то заглавных букв.
я тебе этот скрин, с "безквартирным", всё время буду в морду твою тыкать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:37

  akurt написав:
  Мизантрóп написав:#Мизантропсволотщь

Боже,якевумне...
Клас!
Этаветка-самая класснаякрасавцеввыявляет - иной разпачками!

Клоун,там беспрабелоф)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:38

  akurt написав:...- иной разпачками!

разпачками?
это как? :D :D :D
ты точно не перегрелся? полежи, отдохни, сибаса откуси.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Юра,ты же не лыжник,не спорь с модерами.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:39

Мизантрóп
я Фейслеса уважаю.
он свои ошибки умеет признавать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:41

  Yuri_T написав:ты сейчас всеми своими учетками жалуешься, понятно.
и Фейслес это всё потрёт.
но скрин хороший, правда? :D :D

Для такого важного посетителя ветки сделать скрин грамотно - это реально классно!
Старайся!
Напишешь в Резюме на work.ua: "умею делать скрины экрана".
Точно возьмут на работу!
  Yuri_T написав:
  akurt написав:...- иной разпачками!

разпачками?
это как? :D :D :D
ты точно не перегрелся? полежи, отдохни, сибаса откуси.

Допишешь в резюме: "легко обучаюсь у Мизантропа писать без пробелов".
Видишь, как он тебя учит:
  Мизантрóп написав:Клоун,там беспрабелоф)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лип, 2020 19:44, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мне пора Волынскую резню останавливать,отлучусь.Может быть меня наградят... посмертно@
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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