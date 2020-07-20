Видишь, он раньше не знал, что у тебя клава залитА пивом и клавиша "пробел" не работает.
А ты его - смачно!
Мне понравилось!
х х х
Yuri_T - честное слово, не понимаю, зачем Вы себя позорите.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:45
Иди - иди, Юрия потыкал носом - можешь быть свободен!
Видишь, он раньше не знал, что у тебя клава залитА пивом и клавиша "пробел" не работает.
А ты его - смачно!
Мне понравилось!
х х х
Yuri_T - честное слово, не понимаю, зачем Вы себя позорите.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лип, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:48
Горацио, я гибну.
Мать, прощай!
-Юра, я здесь!!
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:55
это вам так кажется.
и людям, которые вам симпатизируют.
я вам не симпатизирую. сказал бы более грубо - но решил здесь на сайте не выражаться.
не забывайте, как аукнется - так и откликнется.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Вів 21 лип, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:57
Темнеет,я в центре Луцка.Люблю работать с людьми,потому,что я снайпер.Всё,на позицию! Спасаю мир, очередной параноидальный пейсатель в прицеле
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:17
Все О.К., добавляю до вівсяних пластівців (ціну не пам'ятаю, в межах 14 грн. кг) та до кави. Завтра молоко зранку має закінчитися.
Молоко в холодильнику, фотка буде пізніше.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 лип, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:19
Я понимаю, Мизантроп - увы - бесится от безысходности и уныния.
Но правда ВСЕГДА за мною.
Я еще дня три назад на этой ветке писал реплику на СРОЧНОЕ сообщение Вкладчик1234 о том, что его ОЧЕНЬ беспокоило - почти пол-года назад (!!!) в Парламенте Турции была "драка" - ОДИН (О_Д_И_Н) из депутатов в речи произнес очень обидное в турецком языке слово "killit" в переводе - кажется - уничижительное название трупа побежденного врага.
ОДИН депутат произнес - и все другие его чуть ли не били.
ОДИН!
Это очень озаботило Вкладчик1234.
Я тогда написал: ВАС ДРУГОЕ ДОЛЖНО БЕСПОКОИТЬ.
Вишь оно как с Луцком -то...
Ребята! ВАС ДРУГОЕ ДОЛЖНО беспокоить.
Особенно то, что рядом с вами по одним улицам ходят персонажи, которые загадили сегодня эту ветку. Около 15 постов психически неуравновешенных были сегодня удалены модераторами - в том числе мои вынужденные реплики - ибо шел несуразный поток грязи... гноя... вони... инсинуаций, обвинений, болотной вони и позорища самих себя...
Это парни типа писали ПО ТЕМЕ ВЕТКИ...
Это вот кандидаты в луцкие террористы. Без сомнения: убьют, зарежут, изнасилуют, ограбят, продадут, сдадут, взорвут, обманут, обплюют и обклюют...
Особо мне жалко киевлян...
х х х
Поставив flyman черговий "+" - я ж казав: Нормальна людина, просто інколи "зриваєтся" з невідомих причин.
А так - нормальна - звісно - як і всі ми - іх своїмми тарганами - але то таке...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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