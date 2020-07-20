Додано: Вів 21 лип, 2020 20:19

Я понимаю, Мизантроп - увы - бесится от безысходности и уныния.

Но правда ВСЕГДА за мною.

Я еще дня три назад на этой ветке писал реплику на СРОЧНОЕ сообщение Вкладчик1234 о том, что его ОЧЕНЬ беспокоило - почти пол-года назад (!!!) в Парламенте Турции была "драка" - ОДИН (О_Д_И_Н) из депутатов в речи произнес очень обидное в турецком языке слово "killit" в переводе - кажется - уничижительное название трупа побежденного врага.

ОДИН депутат произнес - и все другие его чуть ли не били.

ОДИН!

Это очень озаботило Вкладчик1234.

Я тогда написал: ВАС ДРУГОЕ ДОЛЖНО БЕСПОКОИТЬ.



Вишь оно как с Луцком -то...



Ребята! ВАС ДРУГОЕ ДОЛЖНО беспокоить.

Особенно то, что рядом с вами по одним улицам ходят персонажи, которые загадили сегодня эту ветку. Около 15 постов психически неуравновешенных были сегодня удалены модераторами - в том числе мои вынужденные реплики - ибо шел несуразный поток грязи... гноя... вони... инсинуаций, обвинений, болотной вони и позорища самих себя...

Это парни типа писали ПО ТЕМЕ ВЕТКИ...

Это вот кандидаты в луцкие террористы. Без сомнения: убьют, зарежут, изнасилуют, ограбят, продадут, сдадут, взорвут, обманут, обплюют и обклюют...

Особо мне жалко киевлян...



х х х

Поставив flyman черговий "+" - я ж казав: Нормальна людина, просто інколи "зриваєтся" з невідомих причин.

А так - нормальна - звісно - як і всі ми - іх своїмми тарганами - але то таке...

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).