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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:17
akurt написав:
Ой, пане Флаймане, нашо воно вам - риба, сир, йогурт, не дай Боже - м"ясо чи сало - то делікатеси.
Ви краще розкажіть - ота літрушка молока, що Ви купили три дні тому за 20,90 гривні та про ту епохальну в житті подію оголосили на всю Україну
- вистачає на тиждень, чи на два?
Не скисає в напівпідвалі?
Все О.К., добавляю до вівсяних пластівців (ціну не пам'ятаю, в межах 14 грн. кг) та до кави. Завтра молоко зранку має закінчитися.
Молоко в холодильнику, фотка буде пізніше.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 21 лип, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:19
Поставив flyman черговий "+" - я ж казав: Нормальна людина, просто інколи "зриваєтся" з невідомих причин.
А так - нормальна - звісно - як і всі ми - іх своїми тарганами - але то таке...
Їсть вівсяні пластівці... Регулярно пише на цій гілці... Має холодильник...
Це добре. Для людей це є безпечним...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
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Додано: Вів 21 лип, 2020 23:57
akurt написав:
Множество людей считают себя невероятно успешными инвесторами и специалистами по недвижимости - интересно, что нового напишу в этой области? Про недвигу... про квартиры, про виллы, про усадьбы...
Думаю как прежде
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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