Додано: Сер 22 лип, 2020 07:16

НЕ власнику авто і власника НЕМАЄ в авто

Румунські прикоронники видають мапу транзиту

Увага: в"їхати в Румунію можна тільки через 2 пункти пропуску - в районі Чернівців та в районі Мукачеве.

Запитання 1.

Запитання 2.

Запитання 3.

- єдину на сьогодні країну, яка посміхається громадянам України та забезпечує безпечний відпочинок.1. Стабілізувалися ціни на авіперельоти в Туреччину громадян України. Цікаво, що на рейси сьогодні - 22 липня - були в продажу квитки на чартерні авіарейси за неймовірною ціною (Київ-Анталія) по 30 (тридцять) доларів. Квитки з"явилися у продажу зранку 21 липня те хтось мав час купити за зібратися.2. Всі страхові компанії України "оговталися" та почали легко оформлювати Поліси медичного туристичного страхування для українців з покриттям - НЕ ДАЙ БОЖЕ ЗАХВОРІТИ - лікування від коронавіруса. Цікаво, що поліс можна замовити он-лайн і навіть не роздруковувати (я б все ж рекомендував завантажити файл та роздрукувати).3. За результатами спілкування з українською діаспорою стало зрозумілим, що зараз виникає більше всього питань із транзитом на авто в Туреччину.Варіант А. На власному авто з номерами української реєстрації через Одесу та порт Чорноморськ - на пором "Чорноморськ-Karasu" - немає юридичних проблем. Перевезення авто - 190 доларів.Ціна економічно обгрунтована: зараз - сезон - авто на прокат в Туреччині від 1500 лір на тиждень або приблизно 220 доларів.Від порту Карасу до Анталії 625 км чудової швидкісної триполосної в кожному напрямку траси із дозволеною швидкістю 120 км на годину (часто водії порушують, особливо Трафік поліс не придирається). Якщо є контроль швидкості поперду - ОБОВ"ЯЗКОВО на трасі заздалегідь виставлено тимчасовий попреджаючий знак.Для перетину автомобілем кордону в Туреччину- треба мати українське Доручення, яке в Україні переведено на англійську або турецьку мову.Дорога від порту Карасу на Анталію - це неймовірно чудове задоволенння для подорожі - частина проходить серед високих гір, чудові краєвиди та місцями буде здаватися, що Ви - в Північній Італії (особливо привертають увагу залізничні тунелі, які пронизують гори наскрізь).По дорозі буде транзит через місто "Афьонкарахішар" - місце розташування підземних термальних джерел та цілої купи лікувальних готелів. Мінеральна вода з цієї місцини експортується в 30 (тридцять!!!) країн світу. Упаковка в 6 пляшок такої води (скло!) коштує 4,75 ліри або приблизно 20 гривень за упаковку.Варіант Б. Транзит через Румунію та Болгарію.Румунська сторона потребує від українців підтвердження мети подорожі в Болгарію та Туреччину - це може бути ВНП або бронювання готелю в Туреччині на сайті Booking.- треба її обов"язково притримуватися та не порушувати.За умовами дозволу транзиту треба покинути територію Румунії якнайшвидше - ніякої ночівлі. На карті вказані місця розташування АЗС - тільки там можна зупинятися для короткого відпочинку та заправки. Рекомендую заправити повний бак пальним в Румунії (на кордоні Румунія-Болгарія є купа АЗС) та проїхати Болгарію без зупинок - там 325 км - будете здивовані вкрай жебрацьким станом безлюдної країни, що входить в ЄС.Пором з України в Румунію "Орлівка-Ісакчеа" працює тільки для вантажних перевезень - в Румунії надзвичайний стан продовжено до 16 серпня, можливо ту поромну перправу в раойні Ізмаїлу відкриють для пасажирських перевезеь з 17 серпня, але не факт.Цікаві запитання, які вже виникають:Де можна купити харчі в дорозі в Румунії. Я би не ризикував попасти на штраф або депортацію в Румунії за порушення Правил транзиту і тому рекомендую тільки одне місце для зупинки для того, щоби купити харчі в дорогу, румунське пиво в банках та віскі (завжди неймовірний вибір шотландського та ірландського віскі за смішними цінами) - це супермарет, який ДУЖЕ ВДАЛО розташований прямо на перетині доріг - Кільцевий рух - в містечку Focsani (Фокшани) - проїхати мимо неможливо. Там же є і АЗС. Зупинка буде логічною.)Чи можливм є рух в Румунію через транзит Молдовою (було б зручно - мабуть - киянам). Я не знаю віповідь точно, з того що знаю, витікає, що для українців таке НЕ є можливим за Правилами румунської сторони.Дуже несподіване. На днях будуть їхати приятелі, які мають ВНП в Туреччині (мають квартиру - не купувати ж по 2 000 доларів 1 кв. метр в Тетрісі) - нема питань - Румунія впускає, але в авто будуть батьки - які не мають ВНП в Туреччині. Як бути? Прийшли до висновку, що для румунського прикордонника головним єТут мета є - пересувається в авто РОДИНА. Гадаю, не буде запитань, якщо у всіх пасажирів є однаковим прізвище. Якщо це не так - вони будуть звичайними пасажирами, для яких треба показати мету візиту/транзиту. Якщо батьки - то батки жінки - і мають інше прізвище - порадили мати документи - які підтверджують родинний зв"язок.4. Загальні витрати на таку подорож на власному авто не будуть перевищувати 200 доларів в один бік.Ціни на пальне в Румунії, Болгарії та Туреччині однакові або майже однакові.На сьогодні 1 літр бензину в Туреччині продається за ціною 6,20-6,50 ліри. 1 долар=6,85 ліри.5. В Анталії вчора вдень +31..+32. Температура води в морі +28..+29. Штиль.На 6 ранку 22 липня +31 градус, вітер південний. Очікується вдень збільшення температури повітря.