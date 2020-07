Додано: Чет 23 лип, 2020 08:59

akurt написав: за нахомяченные непосильным, но честным трудом 40000$ купить скромную хорошую квартиру «1+1», а то и «2+1». за нахомяченные непосильным, но честным трудом 40000$ купить скромную хорошую квартиру «1+1», а то и «2+1».

Исходя из того, что я читал здесь на форуме, не купит он ничего.

То, что было 60 000 евро уже и за 76 000 евро нет, рядом все от 540 000 лир. И даже на отшибе с Туркинтернетом цена уже 340 000 лир, что на рахівницях 340 000 / 6.85 = 49 635 дол 03 цента. Не хватает и тут десятки, чтобы жить в рабочем турецком квартале ))



авто с водителем за 250 Tl или 1000 гривен в день - думаю, приятное приложение к чистому эксперименту.

разве що це машина времени з турецьким водієм, щоб повернутися в той день, коли в 2018 курс скакнув на 6.85