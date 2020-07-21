Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ой, пане Флаймане, нашо воно вам - риба, сир, йогурт, не дай Боже - м"ясо чи сало - то делікатеси. Ви краще розкажіть - ота літрушка молока, що Ви купили три дні тому за 20,90 гривні та про ту епохальну в житті подію оголосили на всю Україну - вистачає на тиждень, чи на два? Не скисає в напівпідвалі?
Все О.К., добавляю до вівсяних пластівців (ціну не пам'ятаю, в межах 14 грн. кг) та до кави. Завтра молоко зранку має закінчитися.
Молоко в холодильнику, фотка буде пізніше.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 лип, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Множество людей считают себя невероятно успешными инвесторами и специалистами по недвижимости - интересно, что нового напишу в этой области? Про недвигу... про квартиры, про виллы, про усадьбы...
Думаю как прежде.Можешь и про Адрасан ещё))
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Экономично-правові аспекти відпочинку/візиту в Туреччину - єдину на сьогодні країну, яка посміхається громадянам України та забезпечує безпечний відпочинок.
1. Стабілізувалися ціни на авіперельоти в Туреччину громадян України. Цікаво, що на рейси сьогодні - 22 липня - були в продажу квитки на чартерні авіарейси за неймовірною ціною (Київ-Анталія) по 30 (тридцять) доларів. Квитки з"явилися у продажу зранку 21 липня те хтось мав час купити за зібратися.
2. Всі страхові компанії України "оговталися" та почали легко оформлювати Поліси медичного туристичного страхування для українців з покриттям - НЕ ДАЙ БОЖЕ ЗАХВОРІТИ - лікування від коронавіруса. Цікаво, що поліс можна замовити он-лайн і навіть не роздруковувати (я б все ж рекомендував завантажити файл та роздрукувати). https://hotline.finance/ua/insurance-travel
3. За результатами спілкування з українською діаспорою стало зрозумілим, що зараз виникає більше всього питань із транзитом на авто в Туреччину.
Варіант А. На власному авто з номерами української реєстрації через Одесу та порт Чорноморськ - на пором "Чорноморськ-Karasu" - немає юридичних проблем. Перевезення авто - 190 доларів. Ціна економічно обгрунтована: зараз - сезон - авто на прокат в Туреччині від 1500 лір на тиждень або приблизно 220 доларів. Від порту Карасу до Анталії 625 км чудової швидкісної триполосної в кожному напрямку траси із дозволеною швидкістю 120 км на годину (часто водії порушують, особливо Трафік поліс не придирається). Якщо є контроль швидкості поперду - ОБОВ"ЯЗКОВО на трасі заздалегідь виставлено тимчасовий попреджаючий знак. Для перетину автомобілем кордону в Туреччину НЕ власнику авто і власника НЕМАЄ в авто - треба мати українське Доручення, яке в Україні переведено на англійську або турецьку мову. Дорога від порту Карасу на Анталію - це неймовірно чудове задоволенння для подорожі - частина проходить серед високих гір, чудові краєвиди та місцями буде здаватися, що Ви - в Північній Італії (особливо привертають увагу залізничні тунелі, які пронизують гори наскрізь). По дорозі буде транзит через місто "Афьонкарахішар" - місце розташування підземних термальних джерел та цілої купи лікувальних готелів. Мінеральна вода з цієї місцини експортується в 30 (тридцять!!!) країн світу. Упаковка в 6 пляшок такої води (скло!) коштує 4,75 ліри або приблизно 20 гривень за упаковку.
Варіант Б. Транзит через Румунію та Болгарію. Транзит для українців відкрито. Румунська сторона потребує від українців підтвердження мети подорожі в Болгарію та Туреччину - це може бути ВНП або бронювання готелю в Туреччині на сайті Booking. Румунські прикоронники видають мапу транзиту - треба її обов"язково притримуватися та не порушувати. За умовами дозволу транзиту треба покинути територію Румунії якнайшвидше - ніякої ночівлі. На карті вказані місця розташування АЗС - тільки там можна зупинятися для короткого відпочинку та заправки. Рекомендую заправити повний бак пальним в Румунії (на кордоні Румунія-Болгарія є купа АЗС) та проїхати Болгарію без зупинок - там 325 км - будете здивовані вкрай жебрацьким станом безлюдної країни, що входить в ЄС. Увага: в"їхати в Румунію можна тільки через 2 пункти пропуску - в районі Чернівців та в районі Мукачеве. Пором з України в Румунію "Орлівка-Ісакчеа" працює тільки для вантажних перевезень - в Румунії надзвичайний стан продовжено до 16 серпня, можливо ту поромну перправу в раойні Ізмаїлу відкриють для пасажирських перевезеь з 17 серпня, але не факт.
Цікаві запитання, які вже виникають:
Запитання 1. Де можна купити харчі в дорозі в Румунії. Я би не ризикував попасти на штраф або депортацію в Румунії за порушення Правил транзиту і тому рекомендую тільки одне місце для зупинки для того, щоби купити харчі в дорогу, румунське пиво в банках та віскі (завжди неймовірний вибір шотландського та ірландського віскі за смішними цінами) - це супермарет LIDL, який ДУЖЕ ВДАЛО розташований прямо на перетині доріг - Кільцевий рух - в містечку Focsani (Фокшани) - проїхати мимо неможливо. Там же є і АЗС. Зупинка буде логічною.)
Запитання 2. Чи можливм є рух в Румунію через транзит Молдовою (було б зручно - мабуть - киянам). Я не знаю віповідь точно, з того що знаю, витікає, що для українців таке НЕ є можливим за Правилами румунської сторони.
Запитання 3. Дуже несподіване. На днях будуть їхати приятелі, які мають ВНП в Туреччині (мають квартиру - не купувати ж по 2 000 доларів 1 кв. метр в Тетрісі) - нема питань - Румунія впускає, але в авто будуть батьки - які не мають ВНП в Туреччині. Як бути? Прийшли до висновку, що для румунського прикордонника головним є мета візиту. Тут мета є - пересувається в авто РОДИНА. Гадаю, не буде запитань, якщо у всіх пасажирів є однаковим прізвище. Якщо це не так - вони будуть звичайними пасажирами, для яких треба показати мету візиту/транзиту. Якщо батьки - то батки жінки - і мають інше прізвище - порадили мати документи - які підтверджують родинний зв"язок.
4. Загальні витрати на таку подорож на власному авто не будуть перевищувати 200 доларів в один бік. Ціни на пальне в Румунії, Болгарії та Туреччині однакові або майже однакові. На сьогодні 1 літр бензину в Туреччині продається за ціною 6,20-6,50 ліри. 1 долар=6,85 ліри.
5. В Анталії вчора вдень +31..+32. Температура води в морі +28..+29. Штиль. На 6 ранку 22 липня +31 градус, вітер південний. Очікується вдень збільшення температури повітря.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
«ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ (или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)
Кому-то нравится «Рыбальский» и стук жд колёс, кому-то нравится «Тетрис» и 40000 в месяц квартплаты, а кто-то покупает за 60€ авиабилет на прямой рейс Киев/Анталия и прилетает на берег чистого тёплого Средиземного моря с простой и понятной целью: за нахомяченные непосильным, но честным трудом 40000$ купить скромную хорошую квартиру «1+1», а то и «2+1». Чистый эксперимент: - человек никогда не был в Анталии - человек никогда не встречался с akurt’oи - akurt не собирается встречаться человеком. Но - как человек, сознающий действительность, и в целях того, чтобы наивного и доверчивого не обманули и не кинули, дал человеку простую и доступную вещь: автомобиль с русскоговорящим водителем из местных. Не бесплатно: кушать все хотят - даже граждане Турции, живущие в Анталии, но авто с водителем за 250 Tl или 1000 гривен в день - думаю, приятное приложение к чистому эксперименту. Ну что, одеваем белые халаты, стерильные перчатки, стерильную шапочку, стерильные туфли и начинаем?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ (или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)
Часть первая.
«Знание - сила». Как известно, в 1927 году знала все статистика, особенно хорошо она знала количество стульев в Москве. В наше время все знает интернет, Потому участник эксперимента 2 гола читал эту ветку и последний год шерстил сайт по продаже недвижимости - аналог нашего ОЛХ. Из знаний этой ветки узнал, что на ветку периодически нападают флудеры, неся к клювике невероятное количества дерьма, в котором живут по самую шею, Забавно, что не стесняются в этом признаваться.
Кроме того, экспериментатор узнал главное: «Что? Где? Когда?» Звонки с Украины на турецкие номера бесплатные и именно в эти мгновения, когда akurt проводит время на пляже ниже отеля Рината Ахметова (парковка на пляже весь день 8 лир или 30 гривен), обзванивает продаванов квартир. Правда, вам будет интересно?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:ЧИСТЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ (или «Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!»)
Часть первая.
«Знание - сила». Как известно, в 1927 году знала все статистика, особенно хорошо она знала количество стульев в Москве. В наше время все знает интернет, Потому участник эксперимента 2 гола читал эту ветку и последний год шерстил сайт по продаже недвижимости - аналог нашего ОЛХ. Из знаний этой ветки узнал, что на ветку периодически нападают флудеры, неся к клювике невероятное количества дерьма, в котором живут по самую шею, Забавно, что не стесняются в этом признаваться.
Кроме того, экспериментатор узнал главное: «Что? Где? Когда?» Звонки с Украины на турецкие номера бесплатные и именно в эти мгновения, когда akurt проводит время на пляже ниже отеля Рината Ахметова (парковка на пляже весь день 8 лир или 30 гривен), обзванивает продаванов квартир. Правда, вам будет интересно?
Пора собираться на таможню,завтра вылет.Шта,хде,как. Сайт полезный,но не всем https://www.sahibinden.com/ в Харькове ночью +15,шапку возьми)
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
akurt написав:за нахомяченные непосильным, но честным трудом 40000$ купить скромную хорошую квартиру «1+1», а то и «2+1».
Исходя из того, что я читал здесь на форуме, не купит он ничего. То, что было 60 000 евро уже и за 76 000 евро нет, рядом все от 540 000 лир. И даже на отшибе с Туркинтернетом цена уже 340 000 лир, что на рахівницях 340 000 / 6.85 = 49 635 дол 03 цента. Не хватает и тут десятки, чтобы жить в рабочем турецком квартале ))
авто с водителем за 250 Tl или 1000 гривен в день - думаю, приятное приложение к чистому эксперименту.
разве что это машина времени с турецким водителем, чтобы вернуться в тот день, когда в 2018 курс скакнул на 6.85
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange