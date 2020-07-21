Додано: Чет 23 лип, 2020 09:26

Ну, он нашёл около 30 вариантов и их «шерстит».

Я думаю, там будет так:

- там, где написана цена 150000 Тl - после звонка скажут, что забыли поменять цену, и она 200 000 лир.

- я думаю, можно сильно извернуться - учитывая, что я ему дал очень опытного местного водителя, и что- то найти в «попе мира». Ясно что не новое и без бассейна.

Там ещё уже что было он уже почти попался в лапы самого честного в мире риэлтора - гражданина Казахстана, который из АлмаАты торгует квартирами в Анталии.

Будем посмотреть.

В принципе эксперимент «чистый» - реально нормальный парень, у него реально мало денег и он ищет скромное нормальное, главное, чтобы как можно дальше от того города/района/области, где живут Зимантропы.



Х Х Х

А все заметили, как флудер Мизантроп, который последний раз выезжал из Кагарлыцкого района за границу - в Крым - почти 100 лет назад - в 2009 году - сразу, глотнув дерьма, прискакал на эту ветку прямо с утра?

Бесится.

А нам забавно...

В Анталии ночью +27, сейчас +33 - пишут в инете - ну не знаю на пляже ветерок и после пресного душа даже прохладно. На море как всегда полный штиль. Вода прозрачная, рыбы плавают, но мало.

Представляю, как Мизантроп сейчас нырнёт в то дерьмо, в котором живет, и напишет исчО чАвото вУмнАгА.

Так старается, так старается, даже знает адрес турецкого сайта - аналога ОЛХ.

Старайся! Я сейчас открываю баночку холодной Pepsi-Cola - если останется что-то на дне, не буду выбрасывать в урну, а отдам.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).