Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ну, он нашёл около 30 вариантов и их «шерстит». Я думаю, там будет так: - там, где написана цена 150 000 Тl - после звонка скажут, что забыли поменять цену, и она 200 000 лир. - я думаю, можно сильно извернуться - учитывая, что я ему дал очень опытного местного водителя, и что-то найти в «попе мира». Ясно что не новое и без бассейна. Будем посмотреть. Я прогнозирую успех 50 на 50%. В принципе эксперимент «чистый» - реально нормальный парень, у него реально мало денег и он ищет скромное нормальное, главное, чтобы как можно дальше от того города/района/области, где живут Зимантропы.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
https://dou.ua/forums/topic/30969/#1896260 Видел я эти ваши заграничные образцовые райончики не-гетто. В Стамбуле, Анталье. Однотипная, очень плотная застройка 7-этажками, всё крохотное, окна в окна, как в тюремной камере. Да, есть парковка, возможно, бассейн. Зато не «муравейник» с большой, светлой и фотогеничной территорией двора без машин, как в Варшавском или Галактике.
Вы лучше нам приведите цитаты и цифры про гетто вблизи метро "Вирлиця" - почитаем. А про себя мы и так знаем. И не читайте советских газет передо обедом: мне неизвестно наличие в Анталии вообще 7-ми этажных домов. Все дома имеют 5 этажей высоты. Очень редко можно встретить дома в 14 или 16 этажей. Как исключение. Но есть.
Я понимаю, как вам хочется доказать, что на Марсе вода хуже, чем в подвале в Буче, что деревья не такие зеленые в Швейцарии, как на остановке обдолбанной маршрутки долгой дороги в Киев, что мост проекта Leuppi&Schafroth Architekten (Цюрих, Швейцария) от Стефани Шафрот хуже того, что содрали с их чертежей и соорудили недоразумение в виде мостика между Мариинским и Хрещатым парком. Но вы рассказывайте. Это очень интересно. "Движение - это жизнь", как говорил Ги де Мопассан. Правда, умер в лечебнице для душевнобольных от прогрессивного паралича мозга, не дожив всего месяца до своего 43-летия.
х х х
Люблю приятные новости. Только что говорил с сыном приятелей, который три года назад переехал в США. Свой первый дом он купил за 250 000 долларов. Новый дом купил за 380 000 долларов. Первый дом выставил на продажу за 270 000 долларов и вот уже есть покупатели.
В усадьбе первого дома было большое количество деревьев, кустарников и цветов. Сказал, что замучился убирать листья и ухаживать. В усадьбе нового дома только газон, газон и газон. Как бы пусто. Хочет посадить только хвойники. Правда есть проблема: чтобы посадить даже 1 (одну) тую - нужен проект и согласование. Следующий этап - плавательный бассейн - как же без него в наше трудное время...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 23 лип, 2020 16:54, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt написав:Марсе вода хуже, чем в подвале в Буче
Весною ОСББ поставлений додатковий насос та фільтр (з квартири по $20 разово в платіжку за один місяць), вода була непогана, стала ще краща, можна хлептати з крана, я все ж на всяк випадок прокипятив і охолодив в холодильнику - смакота.