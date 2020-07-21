Додано: Чет 23 лип, 2020 16:18

Вы лучше нам приведите цитаты и цифры про гетто вблизи метро "Вирлиця" - почитаем.

А про себя мы и так знаем.

И не читайте советских газет передо обедом: мне неизвестно наличие в Анталии вообще 7-ми этажных домов.

Все дома имеют 5 этажей высоты.

Очень редко можно встретить дома в 14 или 16 этажей. Как исключение. Но есть.



Я понимаю, как вам хочется доказать, что на Марсе вода хуже, чем в подвале в Буче, что деревья не такие зеленые в Швейцарии, как на остановке обдолбанной маршрутки долгой дороги в Киев, что мост проекта Leuppi&Schafroth Architekten (Цюрих, Швейцария) от Стефани Шафрот хуже того, что содрали с их чертежей и соорудили недоразумение в виде мостика между Мариинским и Хрещатым парком.

Но вы рассказывайте. Это очень интересно.

"Движение - это жизнь", как говорил Ги де Мопассан.

Правда, умер в лечебнице для душевнобольных от прогрессивного паралича мозга, не дожив всего месяца до своего 43-летия.



х х х



Люблю приятные новости.

Только что говорил с сыном приятелей, который три года назад переехал в США.

Свой первый дом он купил за 250 000 долларов.

Новый дом купил за 380 000 долларов. Первый дом выставил на продажу за 270 000 долларов и вот уже есть покупатели.



В усадьбе первого дома было большое количество деревьев, кустарников и цветов. Сказал, что замучился убирать листья и ухаживать.

В усадьбе нового дома только газон, газон и газон. Как бы пусто. Хочет посадить только хвойники.

Правда есть проблема: чтобы посадить даже 1 (одну) тую - нужен проект и согласование.

Следующий этап - плавательный бассейн - как же без него в наше трудное время...

Востаннє редагувалось akurt в Чет 23 лип, 2020 16:54, всього редагувалось 2 разів.

"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).