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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 09:26

Ну, он нашёл около 30 вариантов и их «шерстит».
Я думаю, там будет так:
- там, где написана цена 150 000 Тl - после звонка скажут, что забыли поменять цену, и она 200 000 лир.
- я думаю, можно сильно извернуться - учитывая, что я ему дал очень опытного местного водителя, и что-то найти в «попе мира». Ясно что не новое и без бассейна.
Будем посмотреть. Я прогнозирую успех 50 на 50%.
В принципе эксперимент «чистый» - реально нормальный парень, у него реально мало денег и он ищет скромное нормальное, главное, чтобы как можно дальше от того города/района/области, где живут Зимантропы.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://dou.ua/forums/topic/30969/#1896260
Видел я эти ваши заграничные образцовые райончики не-гетто. В Стамбуле, Анталье. Однотипная, очень плотная застройка 7-этажками, всё крохотное, окна в окна, как в тюремной камере. Да, есть парковка, возможно, бассейн. Зато не «муравейник» с большой, светлой и фотогеничной территорией двора без машин, как в Варшавском или Галактике.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:18

Вы лучше нам приведите цитаты и цифры про гетто вблизи метро "Вирлиця" - почитаем.
А про себя мы и так знаем.
И не читайте советских газет передо обедом: мне неизвестно наличие в Анталии вообще 7-ми этажных домов.
Все дома имеют 5 этажей высоты.
Очень редко можно встретить дома в 14 или 16 этажей. Как исключение. Но есть.

Я понимаю, как вам хочется доказать, что на Марсе вода хуже, чем в подвале в Буче, что деревья не такие зеленые в Швейцарии, как на остановке обдолбанной маршрутки долгой дороги в Киев, что мост проекта Leuppi&Schafroth Architekten (Цюрих, Швейцария) от Стефани Шафрот хуже того, что содрали с их чертежей и соорудили недоразумение в виде мостика между Мариинским и Хрещатым парком.
Но вы рассказывайте. Это очень интересно.
"Движение - это жизнь", как говорил Ги де Мопассан.
Правда, умер в лечебнице для душевнобольных от прогрессивного паралича мозга, не дожив всего месяца до своего 43-летия.

х х х

Люблю приятные новости.
Только что говорил с сыном приятелей, который три года назад переехал в США.
Свой первый дом он купил за 250 000 долларов.
Новый дом купил за 380 000 долларов. Первый дом выставил на продажу за 270 000 долларов и вот уже есть покупатели.

В усадьбе первого дома было большое количество деревьев, кустарников и цветов. Сказал, что замучился убирать листья и ухаживать.
В усадьбе нового дома только газон, газон и газон. Как бы пусто. Хочет посадить только хвойники.
Правда есть проблема: чтобы посадить даже 1 (одну) тую - нужен проект и согласование.
Следующий этап - плавательный бассейн - как же без него в наше трудное время...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 23 лип, 2020 16:54, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:вблизи метро "Вирлиця" -

Зображення
Тут можна знайти кавалірку (ти суслика бачиш, а він є!)
Ціну не буду казати, бо дехто ще вдавиться сібасом.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:56

Круто!
А Bи ж на першому поверсі - на скільки я знаю - узяли?
То може вже готова кавалірка?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Марсе вода хуже, чем в подвале в Буче

Весною ОСББ поставлений додатковий насос та фільтр (з квартири по $20 разово в платіжку за один місяць), вода була непогана, стала ще краща, можна хлептати з крана, я все ж на всяк випадок прокипятив і охолодив в холодильнику - смакота.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:00

  akurt написав:Круто!
А Bи ж на першому поверсі - на скільки я знаю - узяли?
То може вже готова кавалірка?

вічно знаючий акурт який ніколи не помиляється в черговий раз помилився.
Ну скільки ж можна портити репутацію.
Хіхі
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