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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 682683684685>
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 09:26

Ну, он нашёл около 30 вариантов и их «шерстит».
Я думаю, там будет так:
- там, где написана цена 150 000 Тl - после звонка скажут, что забыли поменять цену, и она 200 000 лир.
- я думаю, можно сильно извернуться - учитывая, что я ему дал очень опытного местного водителя, и что-то найти в «попе мира». Ясно что не новое и без бассейна.
Будем посмотреть. Я прогнозирую успех 50 на 50%.
В принципе эксперимент «чистый» - реально нормальный парень, у него реально мало денег и он ищет скромное нормальное, главное, чтобы как можно дальше от того города/района/области, где живут Зимантропы.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 13:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://dou.ua/forums/topic/30969/#1896260
Видел я эти ваши заграничные образцовые райончики не-гетто. В Стамбуле, Анталье. Однотипная, очень плотная застройка 7-этажками, всё крохотное, окна в окна, как в тюремной камере. Да, есть парковка, возможно, бассейн. Зато не «муравейник» с большой, светлой и фотогеничной территорией двора без машин, как в Варшавском или Галактике.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:18

Вы лучше нам приведите цитаты и цифры про гетто вблизи метро "Вирлиця" - почитаем.
А про себя мы и так знаем.
И не читайте советских газет передо обедом: мне неизвестно наличие в Анталии вообще 7-ми этажных домов.
Все дома имеют 5 этажей высоты.
Очень редко можно встретить дома в 14 или 16 этажей. Как исключение. Но есть.

Я понимаю, как вам хочется доказать, что на Марсе вода хуже, чем в подвале в Буче, что деревья не такие зеленые в Швейцарии, как на остановке обдолбанной маршрутки долгой дороги в Киев, что мост проекта Leuppi&Schafroth Architekten (Цюрих, Швейцария) от Стефани Шафрот хуже того, что содрали с их чертежей и соорудили недоразумение в виде мостика между Мариинским и Хрещатым парком.
Но вы рассказывайте. Это очень интересно.
"Движение - это жизнь", как говорил Ги де Мопассан.
Правда, умер в лечебнице для душевнобольных от прогрессивного паралича мозга, не дожив всего месяца до своего 43-летия.

х х х

Люблю приятные новости.
Только что говорил с сыном приятелей, который три года назад переехал в США.
Свой первый дом он купил за 250 000 долларов.
Новый дом купил за 380 000 долларов. Первый дом выставил на продажу за 270 000 долларов и вот уже есть покупатели.

В усадьбе первого дома было большое количество деревьев, кустарников и цветов. Сказал, что замучился убирать листья и ухаживать.
В усадьбе нового дома только газон, газон и газон. Как бы пусто. Хочет посадить только хвойники.
Правда есть проблема: чтобы посадить даже 1 (одну) тую - нужен проект и согласование.
Следующий этап - плавательный бассейн - как же без него в наше трудное время...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 23 лип, 2020 16:54, всього редагувалось 2 разів.
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:вблизи метро "Вирлиця" -

Зображення
Тут можна знайти кавалірку (ти суслика бачиш, а він є!)
Ціну не буду казати, бо дехто ще вдавиться сібасом.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:56

Круто!
А Bи ж на першому поверсі - на скільки я знаю - узяли?
То може вже готова кавалірка?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Марсе вода хуже, чем в подвале в Буче

Весною ОСББ поставлений додатковий насос та фільтр (з квартири по $20 разово в платіжку за один місяць), вода була непогана, стала ще краща, можна хлептати з крана, я все ж на всяк випадок прокипятив і охолодив в холодильнику - смакота.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:00

  akurt написав:Круто!
А Bи ж на першому поверсі - на скільки я знаю - узяли?
То може вже готова кавалірка?

вічно знаючий акурт який ніколи не помиляється в черговий раз помилився.
Ну скільки ж можна портити репутацію.
Хіхі
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:26

То ви зробили помилку, а не я...
З планом дій "FLYMAN" - термін реалізації - 18 років (до дня нарахуваня соціальної виплати - бо пенсію не призначать - немає страхового стажу) - в тую кавалірку Ви ж повинні посадити двох негрів, що, підводячись за першим телефонним дзвінком клієнта, будуть йти 600 секунд до станції метро "Вирлиця" та вже через 35,5 хвилин вставатимуть на метро "Сирець", де вже чекає клієнт.
Виїздів негрів буде не менше 5-ти за день.
Ось тут вас і "вкинуть" у Фіскальну службу України чудові пухнасті білі сусіди, які замучилися вже дивитися, як негри хлопають дверима та ходять і ходять туди -сюди, туди-сюди.
То треба було брати знову або в напівпідвалі, або на першому поверсі.
Відкоркую за Вашу першу вдалу купівлю шампанське від ТМ Sava з Pamukkale... Холодненьке...
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:41

  akurt написав:То ви зробили помилку, а не я...
З планом дій "FLYMAN" - термін реалізації - 18 років (до дня нарахуваня соціальної виплати - бо пенсію не призначать - немає страхового стажу) - в тую кавалірку Ви ж повинні посадити двох негрів, що, підводячись за першим телефонним дзвінком клієнта, будуть йти 600 секунд до станції метро "Вирлиця" та вже через 35,5 хвилин вставатимуть на метро "Сирець", де вже чекає клієнт.
Виїздів негрів буде не менше 5-ти за день.
Ось тут вас і "вкинуть" у Фіскальну службу України чудові пухнасті білі сусіди, які замучилися вже дивитися, як негри хлопають дверима та ходять і ходять туди -сюди, туди-сюди.
То треба було брати знову або в напівпідвалі, або на першому поверсі.
Відкоркую за Вашу першу вдалу купівлю шампанське від ТМ Sava з Pamukkale... Холодненьке...

бачу, в тебе процесор перегрівся
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:45

А що не так?
Хіба план якийсь інший?
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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