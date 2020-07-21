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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:13

  akurt написав:А що не так?
Хіба план якийсь інший?

В тебе добрий план, забористий.
Тільки двох афроамериканців за що садити?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:14

  akurt написав:Вот мало кто знает, что иногда - крайне редко - пишущий тут kozlodoev - мой лучший друг - мы живем во Львове - бочку катит на меня по простой причине - он футболист (виртуальный) и все время "топит" за "Динамо (Киев)" (не за ФК "Львів" - но тоже ничего - зато жутко ненавидит ФК "Шахтар" - особо ненавидит то глупых Суркисов, то жадного Коломойского, то злобного Павелко, то akurt'a - этого даже сильнее чем Суркисов) - потому его ужасно раздражает то, что я в футбол НЕ играю и никогда НЕ играл - только катаюсь на лыжах - это его бесит невероятно.
И еще то, что я НЕ ФОП и никогда им НЕ был и НЕ плачу ЄСВ и другие платежи; при этом меня абсолютно не давит жаба, что у него оборот например, за 2019 год - более миллиона.
[/quote][/quote]

Чего? У тебя походу шизофрения, дядя. И это лечится, к твоему сожалению, выстрелом в голову
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:31

kozlodoev - ну что же ты такой злой?
Ну вспомни - пивная Гульвіса - март 2019 - я за соседним столом сидел - тебя легко опознать - ты же среди львовских футбольных фанатов так и называешься: KOZLODOEV.

Все заказали пива - ты после первого бокала вдруг начал хвастать знаниями про Моралеса - я запомнил:
- Я это никак запретить не могу. Просто высказал свое мнение. Лядь тоже имеет полное право повторно выйти замуж, но сам понимаешь...

Парни удивились еще познаниям...
Но ты не останавливался, перешел вдруг к Шепелеву и на игру между Португалией и Люксембургом:
- Так гав-гав на Шурике впринципе так и написал. В комментах к статье о составе...
Тогда уж все смеяться начали, а ты возьми да скажи:
- Что вы понимаете - я ФОП: у меня оборот - миллион!

(У меня все записано слово в слово)

Ну тогда парни сказали: "Миллион? Ну тогда оплати за наше пиво счет..."
Что ты сказал - напомнить?
- Та я второй бокал только чуть чуть надпил, если долить, то и незаметно будет.
У всех челюсти отвисли, а ты нашелся быстро - чтобы тему поменять - сказал:
Так а что там с Мариуполь-ГорнякСпорт? А то Баранка уже как кандидат в президенты говорит, ни о чем тобишь

kozlodoev - ты кому-то и что-то можешь втирать, а я то из Львова - я тебя знаю как облупленного!
И делай выводы - мы с тобой уже не раз говорили:
Ты любишь футбол, топишь за Динамо (Киев), а я люблю лыжи, ну что же ты так ненавидишь горные лыжи - я же так НЕ ненавижу футбол. Тем более виртуальный - ты же сам никогда не играешь...

По теме ветки есть что сказать?
Напомню:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
"Человек должен стремиться к повышению качества жизни и ее максимальной продолжительности... и уметь отделять зерна от плевел" (kingkongovets).
akurt
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